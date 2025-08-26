Egy horvát szabadtüdős búvár látszólag lehetetlen bravúrt vitt véghez. Idén június 14-én Vitomir Maričić egy utolsó korty tiszta oxigént vett magához, és lefeküdt egy medence aljába, majd ott is maradt 29 perc 3 másodpercig. Ezzel a búvár rekordot döntött, mert a Guinness Rekordok Könyve szerint ez lett hivatalosan a leghosszabb visszatartott lélegzetvétel. Maričić közel 5 perccel verte meg az előző rekordert. Ha belegondolunk, közel fél óra levegő nélkül elképesztő teljesítmény. Ez nagyjából kétszer annyi idő, mint amennyi ideig egy palackorrú delfin feltehetően visszatartja a lélegzetét.

A horvát búvár rekordja mindenkit lenyűgözött

Fotó: FABIEN PALLUEAU / NurPhoto

A búvár rekordja mindenkit sokkolt

Egy fóka minden lélegzetvétellel a tüdejében lévő levegő 90 százalékát képes pótolni, de az emberek csak 20 százalékát. Ahhoz, hogy lépést tartsunk, több lélegzetvételre van szükségünk, hogy tüdőnk friss levegővel teljen meg. Hogy a lehető legtöbb oxigént juttassa be a szervezetébe, Maričić a kísérlet előtt 10 percig tiszta oxigént szívott be. Ez megnövelte a vérplazmájában oldott oxigén mennyiségét, amely létfontosságú tartalék a test szövetei számára. Egy Instagram-videóban Maričić elmagyarázta, hogy rekorddöntő kísérletét közel ötször annyi oxigénnel kezdte, mint általában. Enélkül soha nem bírta volna ki ilyen sokáig.

A horvát sportoló képességei azonban még normál levegő belélegzése esetén is lenyűgözőek. Akár 10 perc 8 másodpercig is képes visszatartani a lélegzetét. A segítség nélküli lélegzet-visszatartás Guinness-világrekordja 11 perc 35 másodperc, és a szerb Branko Petrovic állította fel 2014-ben. Hogy ezt perspektívába helyezzük, egy átlagember 30 és 90 másodperc között képes visszatartani a lélegzetét.