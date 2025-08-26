Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen, hogy az ember mikre nem képes, ha a teljesítőképesség határait kell feszegetni. Egy horvát búvár rekordot döntött azzal, hogy egy levegővel egy medence alján maradt majdnem fél óráig, amivel még egy delfint is legyőzött volna.

Egy horvát szabadtüdős búvár látszólag lehetetlen bravúrt vitt véghez. Idén június 14-én Vitomir Maričić egy utolsó korty tiszta oxigént vett magához, és lefeküdt egy medence aljába, majd ott is maradt 29 perc 3 másodpercig. Ezzel a búvár rekordot döntött, mert a Guinness Rekordok Könyve szerint ez lett hivatalosan a leghosszabb visszatartott lélegzetvétel. Maričić közel 5 perccel verte meg az előző rekordert. Ha belegondolunk, közel fél óra levegő nélkül elképesztő teljesítmény. Ez nagyjából kétszer annyi idő, mint amennyi ideig egy palackorrú delfin feltehetően visszatartja a lélegzetét.

búvár rekord
A horvát búvár rekordja mindenkit lenyűgözött
Fotó: FABIEN PALLUEAU / NurPhoto

A búvár rekordja mindenkit sokkolt

Egy fóka minden lélegzetvétellel a tüdejében lévő levegő 90 százalékát képes pótolni, de az emberek csak 20 százalékát. Ahhoz, hogy lépést tartsunk, több lélegzetvételre van szükségünk, hogy tüdőnk friss levegővel teljen meg. Hogy a lehető legtöbb oxigént juttassa be a szervezetébe, Maričić a kísérlet előtt 10 percig tiszta oxigént szívott be. Ez megnövelte a vérplazmájában oldott oxigén mennyiségét, amely létfontosságú tartalék a test szövetei számára. Egy Instagram-videóban Maričić elmagyarázta, hogy rekorddöntő kísérletét közel ötször annyi oxigénnel kezdte, mint általában. Enélkül soha nem bírta volna ki ilyen sokáig.

A horvát sportoló képességei azonban még normál levegő belélegzése esetén is lenyűgözőek. Akár 10 perc 8 másodpercig is képes visszatartani a lélegzetét. A segítség nélküli lélegzet-visszatartás Guinness-világrekordja 11 perc 35 másodperc, és a szerb Branko Petrovic állította fel 2014-ben. Hogy ezt perspektívába helyezzük, egy átlagember 30 és 90 másodperc között képes visszatartani a lélegzetét. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!