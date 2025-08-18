Hogy emlékszik vissza arra a máltai nyaralásra, amelyen megismerkedett a szabadtüdős merüléssel?

Néhány éve történt, és nem a búvárkodás, hanem teljesen más apropója volt az utazásnak. Az egész onnan indult, hogy egy szűk baráti körhöz tartozó családnak leégett a lovasfarmja – akkoriban Európa egyik legnagyobb ilyen helye volt –, és mindenki próbált segíteni nekik, amiben csak tudott. Elég intenzív időszak volt, sokat dolgoztunk együtt. Amikor ennek a hosszú procedúrának vége lett, a közeli barátaink úgy döntöttek, hogy a segítségünkért hála meglepnek minket egy máltai utazással. Két napon át egy kint élő magyar búvárközpont-vezető vitt el bennünket hajóval különböző öblökbe. Palackos búvárkodásra nem készültünk – egyébként azt a mai napig nem próbáltam –, de sznorkeleztünk. Az egyik első megállónk egy sziget melletti hajóroncs volt. Aki akart, kapott maszkot, uszonyt, és a vezető mondta, hogy nyugodtan ússzunk fölé, nézelődjünk.

Törőcsik Zsófia egy lovasfarmnak és egy hajóroncsnak köszönheti hihetetlen szabadtüdős búvárpályafutását

Forrás: instagram.com/torocsikzsofia

És akkor jött a fordulat.

Nekem mindig is komfortzónán kívüli volt a nyílt víz, főleg, ha nem láttam az alját. Amikor az a sötét, mélykék lebeg alattam, nem egy megnyugtató érzés. Mégis, amikor belenéztem a vízbe, és megláttam a roncsot, mintha kinyitottam volna egy ajtót Narnia szekrényén: az összes valós és képzelt félelmem egy pillanat alatt eltűnt. Csak bámultam a hatalmas, rozsdás hajótestet a fenéken.

A palackos búvárok sem értették, mit keres a mélyben

Mi futott át az agyán ekkor?

Fogalmam sem volt, milyen mélyen van, csak azt láttam, hogy nagyon mély. Ez egy hadihajó volt, ráadásul rámpás típus, szóval elég nagy. Arra gondoltam: ha le tudok úszni, megnézem közelebbről. Második vagy harmadik próbálkozásra leértem, közben persze elkövettem a kezdők összes hibáját – hiperventilláltam, kapkodtam –, de leértem, megfogtam a korlátot, körbenéztem.

Palackos búvárok úsztak körül, az egyik rám is nézett, láttam a maszk mögött, hogy nem nagyon érti, mit keresek ott. Amikor feljöttem, a vezetőnk mondta, hogy ez nem mindennapi dolog: 16 méteren volt a hajó, nem szokás csak úgy leugrani oda. Akkor hallottam először, hogy van olyan, hogy „freediving”, mint sportág.

Hazatérve elkezdtem keresgélni, „mi ez, hogy eszik-e vagy isszák”, és így jutottam el Sopronyi Andráshoz, a nOxygen Apnea Club edzőjéhez, ahol azóta is vagyok. A lovasfarm sajnálatos leégésével 26 év munkája ment tönkre, miközben engem elindított egy úton. Ez szerintem elképesztő.