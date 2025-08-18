Hogy emlékszik vissza arra a máltai nyaralásra, amelyen megismerkedett a szabadtüdős merüléssel?
Néhány éve történt, és nem a búvárkodás, hanem teljesen más apropója volt az utazásnak. Az egész onnan indult, hogy egy szűk baráti körhöz tartozó családnak leégett a lovasfarmja – akkoriban Európa egyik legnagyobb ilyen helye volt –, és mindenki próbált segíteni nekik, amiben csak tudott. Elég intenzív időszak volt, sokat dolgoztunk együtt. Amikor ennek a hosszú procedúrának vége lett, a közeli barátaink úgy döntöttek, hogy a segítségünkért hála meglepnek minket egy máltai utazással. Két napon át egy kint élő magyar búvárközpont-vezető vitt el bennünket hajóval különböző öblökbe. Palackos búvárkodásra nem készültünk – egyébként azt a mai napig nem próbáltam –, de sznorkeleztünk. Az egyik első megállónk egy sziget melletti hajóroncs volt. Aki akart, kapott maszkot, uszonyt, és a vezető mondta, hogy nyugodtan ússzunk fölé, nézelődjünk.
És akkor jött a fordulat.
Nekem mindig is komfortzónán kívüli volt a nyílt víz, főleg, ha nem láttam az alját. Amikor az a sötét, mélykék lebeg alattam, nem egy megnyugtató érzés. Mégis, amikor belenéztem a vízbe, és megláttam a roncsot, mintha kinyitottam volna egy ajtót Narnia szekrényén: az összes valós és képzelt félelmem egy pillanat alatt eltűnt. Csak bámultam a hatalmas, rozsdás hajótestet a fenéken.
Mi futott át az agyán ekkor?
Fogalmam sem volt, milyen mélyen van, csak azt láttam, hogy nagyon mély. Ez egy hadihajó volt, ráadásul rámpás típus, szóval elég nagy. Arra gondoltam: ha le tudok úszni, megnézem közelebbről. Második vagy harmadik próbálkozásra leértem, közben persze elkövettem a kezdők összes hibáját – hiperventilláltam, kapkodtam –, de leértem, megfogtam a korlátot, körbenéztem.
Palackos búvárok úsztak körül, az egyik rám is nézett, láttam a maszk mögött, hogy nem nagyon érti, mit keresek ott. Amikor feljöttem, a vezetőnk mondta, hogy ez nem mindennapi dolog: 16 méteren volt a hajó, nem szokás csak úgy leugrani oda. Akkor hallottam először, hogy van olyan, hogy „freediving”, mint sportág.
Hazatérve elkezdtem keresgélni, „mi ez, hogy eszik-e vagy isszák”, és így jutottam el Sopronyi Andráshoz, a nOxygen Apnea Club edzőjéhez, ahol azóta is vagyok. A lovasfarm sajnálatos leégésével 26 év munkája ment tönkre, miközben engem elindított egy úton. Ez szerintem elképesztő.
Ma pedig már arról beszélhetünk, hogy a csengtui Világjátékokon a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában 300 méterig jutott el, ami világrekordot és aranyérmet jelentett. Az Origo Sport világszenzációnak nevezte a teljesítményét. Túloztunk?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert belülről mindig úgy láttam az eredményeimet, hogy azok egy hosszú, kitartó munka gyümölcsei. Hajlamos vagyok szerény lenni ezzel kapcsolatban. Most viszont, hogy túl vagyok rajta, érzem, hogy ez talán tényleg egy mérföldkő a sportágban. Olyasmi, amit sokan vártak, és most, hogy sikerült, látom az emberek reakcióiból, hogy mekkora hatása van. A legjobb az egészben, hogy egyáltalán nem érzem plafonnak. A víz alatt egy pillanatra átfutott a fejemben, hogy ráfordulok 300 fölé, aztán szerencsére lebeszéltem magam róla. Ilyen távnál már egy plusz forduló is annyit kivehet, hogy veszélybe kerülhet a felszíni protokoll (a merülés utáni, 15 másodpercen belül végrehajtandó versenyszabály-sorozat, amellyel a búvár bizonyítja, hogy tudatánál van). De ez adja a szépségét is: folyamatosan a határon mozog az ember, miközben sosem tudhatja biztosan, mi történik a következő méteren.
Mennyi idő alatt lett meg a 300? Mi történt önnel utána a falnál?
Négy perc két másodperc körül. A vége felé szinte „sprinteltem”, mert ha megállok vagy lassítok, a tejsavfájdalom rosszabb. A falnál úgy éreztem, mintha belerobbant volna a sav az izmokba — ez a test. Közben pedig fejben egy feszülő lufi kipukkanását érzékeltem: megcsináltam, kész, működött. Ez pont az a furcsa kettősség, amikor fizikailag teljesen kimerül az ember, de mentálisan a csúcson van.
Két éve az első világbajnokságán, Belgrádban, illetve tavaly, a görögországi vb-n is volt egy-egy víz alatti ájulása. Milyen döntéseket hoz a táv közben, hogy ez minél kevesebb eséllyel forduljon elő?
Nekem a legnagyobb fejlődés most az volt, hogy kevésbé „delíriumosan”, sokkal tudatosabban ússzak.
Régebben teljesen bele tudtam süllyedni a flow-élménybe, és nem figyeltem eléggé a testem jeleire. Ez vezetett ahhoz, hogy kétszer is rövid időre elvesztettem az eszméletemet a víz alatt. Most folyamatosan szkennelem a testemet: lassul-e a mozgás, az égés oxigénhiány jele-e vagy csak izommunka? Meg kell tudni különböztetni, hogy a nehezedő mozgás a légszomj miatt van-e, vagy a tejsav felhalmozódása okozza.
Előre eldöntöm, mik a piros zászlók, amikor azonnal módosítok a terven. Így lett meg a 300 is fehér lappal, avagy a merülés szabály volt.
Mennyire kell tökéletesen egészségesnek lenni ehhez a sporthoz?
A megfelelő egészség alap, és nálunk szigorú orvosi kontrollt alkalmaznak edzésen és versenyeken is. A másik, amit mindig elmondok: soha ne merülj egyedül! Szakszerű felügyelet nélkül ne kezdjen bele senki! Ez egy csodás sport, de megvan a rendszere és a biztonsági protokollja. Szív-, tüdő- vagy komoly vérnyomásproblémákkal nem szabad nekivágni. Viszont ha minden rendben van, a legtöbben sokkal többre képesek, mint hinnék.
Megváltoztatta az életét, hogy ennyire megismerte a testét?
Teljesen. Régen is sportoltam, tehát nem voltam „testidegen”, de a freediving egészen más szinten tanított meg figyelni magamra. Ma már sokkal hamarabb észreveszem, ha valami nem oké, legyen az fizikai fáradtság, stressz vagy akár egy apró technikai változás az úszásomban. Ez a tudatosság az élet más területeire is átszivárgott: jobban beosztom az energiámat, tudatosabban pihenek, és talán türelmesebb is lettem. És ami nagyon fontos: megtanultam szeretni a testemet nem azért, amit mutat, hanem azért, amit lehetővé tesz.
A komfortzónát a világcsúcsot jelentő 300 méteren hol hagyta el?
Meglepően későn. Nagyon hosszú első fázist tudtam úszni — ezt a szakmában úgy mondjuk, hogy „oxigénkomfortban” maradtam sokáig. Ez az az időszak, amikor még tele van a vér oxigénnel, alacsony a szén-dioxid szintje, és a légszomj nem jelentkezik. Csak később jött a második fázis, amikor az agy jelzi, hogy „nem vett levegőt egy ideje”, és elindul a szén-dioxidszint-emelkedés. Ennél az úszásnál ez nagyon kitolódott, ami óriási segítség volt, és ezért is érzem úgy, hogy ez életem egyik legjobb merülése.
Mi történik egy versenynapján a rajtig?
Nekem a versenynap a teljes lelassulásról szól. Általában már órákkal a rajt előtt elkezdek kikapcsolni minden külső zajt: keresek egy csendes helyet, lefekszem, és meditatív zenét hallgatok. Ekkor jön a vizualizáció — előre, a legapróbb részletekig lejátszom a merülést: látom a csempét a falon, érzem a víz hőmérsékletét, tudom, mikor hol fordulok. Amikor a rajtnál állok, nem idegen helyzetbe kerülök, hanem egy ismerős film újrajátszásába. Ez adja a mentális nyugalmat és az önbizalmat.
Igaz, hogy a verseny közben „a semmire” próbál koncentrálni?
Két állapot váltja egymást a víz alatt: az egyikben nagyon is jelen kell lenni, figyelni a testem jelzéseit — zsibbad-e a kezem, lassul-e a mozgásom, az izomégés hipoxia jele-e vagy csak a munka következménye. Ezeket muszáj tudatosan ellenőrizni, mert a döntések, hogy mikor fordulok, mikor jövök fel, ezen múlnak.
A másik állapot az, amikor minden mozdulat automatikus, és szinte kívülről figyelem magam. Ilyenkor a látvány, a fények, a színek is elhalványulnak, és csak a ritmus marad. Ez a flow-élmény, de veszélyes tud lenni: korábban két ájulásom is azért történt, mert túl sokáig maradtam benne, és nem „ráztam fel” magam időben.
Ma már tudatosan váltogatok: hagyom, hogy vigyen a mozgás, de időről időre visszatérek a teljes test-szkenneléshez.
A Világjátékok után most a ciprusi mélységi világbajnokságra (AIDA Depth Worlds, Limassol) készül, azaz a medencét természetes vízre cseréli. Mit remél a vébétől?
Nagyon várom, de próbálom reálisan kezelni az elvárásaimat. A mélységi versenyek nekem még újak, eddig csak néhány edzőtáborban voltam ilyen közegben. Ráadásul egy nagyon hosszú és intenzív szezon végén vagyok, úgyhogy nem az a cél, hogy ott „szétússzam” magam. Inkább egyfajta kóstolóként tekintek rá: szeretném megismerni a versenykörnyezetet, megtapasztalni, hogyan reagál a testem és a fejem ezekre a körülményekre. Persze ismerem magam, tudom, hogy a versenyszellem ott lesz bennem, de szeretnék tudatosan figyelni arra, hogy ez ne vigyen el irreális kockázat felé.
El tudja képzelni, hogy a mélységi vb-t élvezze akár a látvány miatt, vagy ott is teljesen a teljesítményre koncentrál majd?
Őszintén? Ezt most még nem tudom megmondani. Remélem, hogy megtalálom azt az egyensúlyt, amikor a koncentráció megvan, de közben élvezem is a pillanatot — mert a mélységi merülések világa tényleg gyönyörű. A csend, a súlytalanság, a fények játéka a vízben. Ezekért is érdemes csinálni. De biztos, hogy az első versenyemen ott lesz bennem a feszültség, hogy jól akarok teljesíteni.
Most tért haza a Világjátékokról, és Horvátországban készül a következő vb-re. Ilyenkor szabadságot kell kivennie?
Igen, a Világjátékok idejére például szabadságot vettem ki. Most az edzőtábor ideje alatt szerencsére a munkaadóim nagyon rugalmasak — innen is dolgozom, ha kell, csak más időbeosztással. Ez óriási segítség, mert anyagilag és logisztikailag is könnyebb így. És persze hatalmas hálával tartozom nekik, mert a támogatásuk nélkül sokkal nehezebb lenne összeegyeztetni ezt a szintű sportot a civil élettel.
Mennyire sajnálja, hogy nem űzheti profiként a sportot?
Azt sajnálom, hogy nem olimpiai sport, és azt is, hogy nem űzhetem profiként egyelőre.
De úgy érzem, a sportnak és az atlétalétnek a jelentése számomra nem változna attól, ha olimpiai sport lenne – ugyanennyi energiát tennék bele. Inkább az nehéz, hogy egy ilyen aktív versenysport-lét nagyon sok lemondással jár, rengeteg időt és energiát igényel, sokszor többet, mint egy nyolcórás munka.
Ezt a kettőt egyszerre csinálni kimerítő. Jó lenne, ha működhetne profi szinten is, nagyon boldog lennék, de majd meglátjuk.
Köszönetnyilvánítás
Hálás vagyok a BCS Consulting Kft.-nek, a munkahelyemnek, amiért mindenben támogat. Köszönöm a nOxygen Apnea Clubnak, az egyesületemnek, akik szinte a nap 24 órájában mellettem állnak, és már-már egy nagy családként funkcionálunk. Hálával tartozom a Magyar Búvár Szakszövetségnek, akik erőn felül mindent megtesznek, hogy segítsék az előrejutásomat. És külön köszönet Sopronyi Andrásnak és Bacskló Lászlónak – az edzőmnek és a nOxy elnökének –, akiknek szakértelme és profizmusa nélkül sem én, sem a freediving sport nem tartana ott, ahol ma tartunk.
A szabadtüdős búvárkodás inkább csak kiadással jár, vagy van belőle bevétele is?
Idén volt az első alkalom, hogy versenyen bevételhez jutottam, de azért azt el kell mondanom, hogy egészen a Világjátékokig ez úgy működött, hogy legfeljebb nullára tudtam kijönni. A legtöbb költséget – az utazásokat, felszerelést, edzőtáborokat – saját forrásból vagy támogatásokból fedeztem.
Magyarország jövőre világbajnokságot rendez. Mennyire izgatott emiatt, és milyen szerepet szán magának?
Ez óriási dolog! Hazai közönség előtt versenyezni különleges élmény, és remélem, hogy ezzel sokak fejében végleg helyére kerül a freediving mint sport. A nOxygen Apnea Club szervezésében már számos nemzetközi verseny volt, és ezek visszhangja mindenhol pozitív. A Duna Aréna tökéletes helyszín, a csapat pedig profi. Én sportolóként természetesen szeretném a legjobbat kihozni magamból, de mellette nagyköveti, közösségépítő szerepet is vállalok — ha kell, a szervezésben is benne leszek. A cél az, hogy a világ legjobb freediving vb-jét hozzuk össze.
Az újságok gyakran „magyar sellőként” emlegetik. Szereti ezt a címkét?
Nem, őszintén szólva nem szeretem. Persze értem, hogy a látvány miatt adja magát – főleg, amikor monofin (nagyméretű, egylapos uszony, amelyhez mindkét láb egyszerre rögzül) van a lábamon, tényleg úgy néz ki, mint egy sellőfarok, és a víz alatti mozgás is hasonló. De a sellőség számomra inkább egy mesebeli, díszítő, kicsit giccses fogalom, nem az, amiben én élek. A freediving nekem nem egy hobbiszerű víz alatti játék, hanem életforma: rengeteg munka, rengeteg edzés, rengeteg lemondás. Számomra ez egy nagyon is valós, kemény atlétalét. Amíg a sellő szó hallatán csillogó, habos-babos kép ugrik be az embereknek, addig a freediving az én fejemben inkább fizikai és mentális harc, ami ugyanúgy elképesztő örömöket ad, de egészen más dimenzióban.
Szeretné, hogy az emberek kövessék és lássák a felkészülését?
Abszolút. Az Instagramon vagyok a legaktívabb — @torocsikzsofia néven —, ott osztok meg edzéseket, versenyélményeket, kulisszatitkokat. Fontos nekem, hogy a közönség ne csak az eredményt lássa, hanem az odavezető utat is: a munkát, az apró örömöket, és néha a nehézségeket is. A freediving ugyanis számomra nemcsak sport, hanem életforma is. Megtanított tisztelni a határaimat, de ugyanakkor folyamatosan feszegetni is azokat.