Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

Edzés közben súlyos balesetet szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani a négyszeres Tour de France-győztes kerékpárost. Chris Froome-ot a sérülései miatt azonnal meg kell műteni, nincs életveszélyes állapotban.

Edzés közben rendkívül súlyos balesetet szenvedett a négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros klasszis, Chris Froome. A 40 éves veterán versenyző a monacói otthona közelében, Saint-Raphaëlben tekert csütörtökön délelőtt, amikor a baleset megtörtént. Az első hírek még arról szóltak, hogy egy autó ütötte el, de később a csapata, az Israel – Premier Tech tisztázta, más biciklis vagy egyéb jármű nem volt érintett a balesetben.

Tour de France-győztes, Chris Froome
A Tour de France-győztes kerékpáros, Chris Froome
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Chris Froome-nak nem ez volt az első balesete

Az első sajtóhírek szerint a brit sportolót rendkívül súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították a touloni kórházba. Elvileg ekkor a versenyző eszméleténél volt, és kommunikálni is tudott a körülötte lévőkkel. 

A kiváló kerékpáros jelenlegi állapota stabil, ugyanakkor az orvosi vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért csütörtök délután meg is kell műteni.

Froome-t sajnos nem kerülték el a pályafutása során a balesetek, legutóbb idén februárban bukott egy nagyot, akkor kulcscsonttörést szenvedett az Egyesült Arab Emírségekben rendezett egyhetes országúti kerékpáros körverseny utolsó szakaszán.

Chris Froome egy igazi klasszis a sportágban, aki 2013 és 2018 között a leghíresebb francia kerékpáros körversenyt, a Tour de France-t négyszer is megnyerte, mellette egy Giro d'Italiát és egy Vuelta a Españát is behúzott.

 

