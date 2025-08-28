Edzés közben rendkívül súlyos balesetet szenvedett a négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros klasszis, Chris Froome. A 40 éves veterán versenyző a monacói otthona közelében, Saint-Raphaëlben tekert csütörtökön délelőtt, amikor a baleset megtörtént. Az első hírek még arról szóltak, hogy egy autó ütötte el, de később a csapata, az Israel – Premier Tech tisztázta, más biciklis vagy egyéb jármű nem volt érintett a balesetben.

A Tour de France-győztes kerékpáros, Chris Froome

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Chris Froome-nak nem ez volt az első balesete

Az első sajtóhírek szerint a brit sportolót rendkívül súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították a touloni kórházba. Elvileg ekkor a versenyző eszméleténél volt, és kommunikálni is tudott a körülötte lévőkkel.

A kiváló kerékpáros jelenlegi állapota stabil, ugyanakkor az orvosi vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért csütörtök délután meg is kell műteni.

Froome-t sajnos nem kerülték el a pályafutása során a balesetek, legutóbb idén februárban bukott egy nagyot, akkor kulcscsonttörést szenvedett az Egyesült Arab Emírségekben rendezett egyhetes országúti kerékpáros körverseny utolsó szakaszán.

Chris Froome egy igazi klasszis a sportágban, aki 2013 és 2018 között a leghíresebb francia kerékpáros körversenyt, a Tour de France-t négyszer is megnyerte, mellette egy Giro d'Italiát és egy Vuelta a Españát is behúzott.