Mind a hét péntek délutáni döntőben lesz magyar a hidroplánbázisnak épített és arról elnevezett milánói Idroscalo pályán, amely sok kritikát kapott: a felvezető sáv miatt hullámos a víz, tele van hínárral is. Csizmadia Kolosnak sok minden borsot tört az orra alá. Arról persze nem az egyébként felettébb készséges szervezők tehetnek, hogy tegnap délután hatalmas vihar csapott le jégesővel, ami miatt előbb félbeszakították, majd el is napolták a paraversenyeket.

Jellegzetes mozdulat Csizmadia Kolostól, az időzítés kulcskérdés Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Csizmadia Kolos megmondta

Kevés izgalmat tartogatott a csütörtöki versenynap a magyaroknak, mind a 12 egységünk továbbjutott. A legérdekesebb a férfi kajak egyes 200 méter egyik elődöntője volt: Csizmadia Kolos és a szerb Dragosavljevic egyszerre ért a célba. Célfotó-elemzés után holtversenyben nyertek, egyébként a harmadik helyezett is bejutott a döntőbe. A szám vb-bronzérmes, olimpiai negyedik magyar versenyzője a szokásos technikát alkalmazva berúgta a hajóját a célba érkezéskor, majd értetlenségének adott hangot.

− Inkább az önbizalmamnak tett jót ez a pálya, technikailag azért volt benne probléma. A rajtom nem volt annyira erős, a közepén viszont megjött az a végsebesség, amit egész évben kerestem.

A végén egy kicsit bucskáztam a hullámokon, de ez ilyen, másnak is rossz. A berúgást a döntőben hanyagolni fogom.

Nehéz megítélni, hogy hol a táv vége ezen a pályán, szerintem csak végig evezem majd − nyilatkozta a szegedma.hu-nak a 29 éves kajakos, aki a zavaró hullámzás mellett azt kifogásolta, hogy nem egyértelmű, hol ér véget a versenypálya.

Csizmadia Kolos mellett Fejes Dániel (képünkön) sem boldog a körülmények láttán Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lötyögés, bezavarás

Az elmúlt napokban több magyar versenyző is hangot adott nemtetszésének a milánói regatta miatt. Lötyögős, hínáros vízről, zavaró felvezető sávról panaszkodtak a mieink. A kenu egyes 500 méteres döntőjébe jutott Fejes Dániel nyíltan beszélt a tapasztalatairól.

− Nagy hiányosság, hogy itt nincs felevező sáv, mint Szegeden. Nincs osztósziget, semmi ilyen.

Csupán egy úszómedencés sávelválasztó van, ami igazából arra szolgál, hogy megmutassa: melyik sávban kell menni fölevezni. Úgyhogy azok a hullámok jönnek vissza a versenypályára.

Meg a kamerás, bár most nem láttam, de gerjeszt hullámokat. Nem szándékosan, a versenyzők sem úgy csinálják, de valamennyi bejön − avatott be Fejes Dániel. Helyszíni videónkból azt is megtudhatják, hogyan látja a helyzetet a női kajaknégyes vezérevezőse, Fojt Sára, aki szintén vb-döntő előtt áll, a Lisa Carrington vezette, olimpiai címvédő Új-Zélanddal is összeméri az erejét Magyarország.