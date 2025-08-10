Csüri Klaudia Vanessza 17 évesen, közvetlenül a középiskola befejezése után kezdett el súlyzós edzéssel foglalkozni. „Akkoriban nagyon vékony voltam, nem volt önbizalmam, és szerettem volna változtatni ezen” – mesélte az Origo Sportnak.
Vidéken nőtt fel, a legközelebbi edzőterem pedig messze volt a lakhelyétől, így ha suli után bejárt, nem tudott még aznap este hazajutni.
Ezért meghoztam életem egyik első komoly döntését: munkát vállaltam és saját lakást béreltem a városban, csak hogy rendszeresen edzőterembe járhassak.
Senkitől nem kapott támogatást, a családi körülményei sem voltak ideálisak. „Ezért a kezdetektől egyedül kellett megteremtenem mindazt, amire szükségem volt – anyagilag és mentálisan egyaránt. Ez a helyzet ugyan nehéz volt, de megtanított arra, hogy saját erőből is képes vagyok felépíteni az életem, és hogy a kitartás és a fegyelem a legfontosabb eszközeim.”
Eleinte heti három alkalommal járt edzeni, mindenféle edzői iránymutatás nélkül. „Mindent magamtól tanultam meg: könyvek, cikkek és online források segítségével utánanéztem az edzés- és táplálkozás alapjainak, és saját magam állítottam össze az első edzéstervemet és étrendemet. A fitneszmodellek videói adták a legtöbb inspirációt, gyakran az ő gyakorlataikat végeztem. Már a kezdetektől komolyan vettem a fejlődést, bár akkor még nem tudtam, hogy egyszer IFBB Pro-versenyzőként, nemzetközi szinten is megállom majd a helyem.”
A felkészülést és az edzést Ukrajnában kezdte, mivel Kárpátalján született és ukrán állampolgár volt. „Később megszereztem a magyar állampolgárságot is. Magyar az anyanyelvem, az ukránt csak alapszinten beszélem.”
2017-ben kezdett edzeni, de a versenyzés gondolata csak 2021-ben fogalmazódott meg benne.
Megismertem egy kijevi edzőnőt, ő készített fel az első versenyemre online, amit 2021 őszén sikerült is megnyernem.
Ez új lendületet adott neki, ám 2022-ben kitört a háború, és a körülmények rendkívül nehézzé váltak. „Egy régi, elavult felszerelésű edzőteremben edzettem, ahol gyakran nem volt fűtés, áram is csak napi pár órát volt, így néha sötétben, zseblámpa világítása mellett edzettünk. Sokszor az alapvető felszereléshez való hozzáférés is nehézkes volt. Mégis, ezek a körülmények sosem tántorítottak el a céljaimtól – tudtam, miért dolgozom, és minden helyzetben kitartottam.”
Közben csapatot is váltott, és egy magyar társasággal készült tovább az őszi szezonra. „A Hammer Time Teamhez csatlakoztam, miután megkeresett Németh Réka, a csapat edzője, én pedig elfogadtam a felkérését. Nem bántam meg, hogy magyar nyelvű csapathoz kerültem, hiszen az előző edzőmmel még a közös nyelv megtalálása is nehézséget okozott” – mondta, hozzátéve, hogy Rékával és a Hammer Time Teammel két és fél évig dolgozott együtt:
Számos profi versenyen indultunk, együtt szereztük meg minden amatőr abszolút bajnoki címemet, majd a profi kártyát is, amit sikeresen elnyertünk. Ezt követően még két évig versenyeztünk a profi mezőnyben, ahol több top helyezést is elértünk.
2024 közepétől már egy ausztráliai edző segítségével készül, méghozzá online formában.
„Szerettem volna kipróbálni valami újat, és megnézni, hogyan reagál a testem egy teljesen más felkészítési módszerre. Az együttműködésünket egy éves tömegnöveléssel kezdtük, ami rendkívül eredményesnek bizonyult. Idén májusban az első közös versenyünk a New York Pro volt, ahol a harmadik helyet szereztük meg. Két héttel később, Lengyelországban megszereztem az első profi győzelmemet, ami egyben az olimpiai kvalifikációt is jelentette. Most az Olympiára való felkészülés a fő célom, amit idén októberben rendeznek, de előtte még néhány versenyen is tervezek elindulni. Magyarországon élek és itt folytatom a felkészülést, online ma már szinte minden lehetséges.”
Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere így beszélt a fitneszversenyző pályafutásáról:
Klaudia az egyike azoknak a szerencsés versenyzőknek, akik a profi karrierjük legelején a Fitparádé versenyplakátján szerepelve óriási lehetőséghez jutottak. A poszter felkerült a nemzetközi versenynaptárba, ahol minden bíró, versenyző és a rajongók is látják. Egy csapásra ismertséget hoz egy ilyen lehetőség. A bírók számára ismerősnek tűnő arc egy jó formával előnyt jelenthet.
„Az pedig, hogy a többi versenyzőhöz képest nem terheli a testet az utazással járó stressz, és a rengeteg költség, ez biztosan könnyebbséget jelent. A 2023-as Fitparade Wellness Pro-verseny plakátarca volt Klaudia, ami 6 hónapos kampány jelenlétet biztosított vagyis a teljes szezonra hatást gyakorolt. Nagy öröm volt, hogy a Fitparádén a német olimpikon Lisa mögött a második helyet szerezte meg, amikor még Németh Réka irányította a felkészülését.”
A sztárcsináló plakát - hat hónappal korábban kerül ki a poszter, ami a teljes szezonra ismertséget hoz:
Arra kérdésünkre, miért kifizetődő-e Magyarországon Pro-versenyt szervezni, a promóter így felelt: „Ez egy soha meg nem térülő küldetés anyagi értelemben. A Pro-versenyeknek jogdíjuk van, a főbíró az Egyesült Államokból érkezik, a jegyet pedig a hazai piacon harmad annyiért lehet eladni, mint amennyiért Németországban vagy az USA-ban a kakasülőre szólót értékesítik. A profi versenyzők regisztrációs díjat sem fizetnek.
Azért hozzuk Budapestre a Mr. Olympia kvalifikációs versenyeket, mert így a magyar indulóknak nagyobb az esélyük kijutni az Olympiára. Sokan a költségek miatt nem tudják vállalni a külföldi versenyeket, de a Fitparadéra vagy a tavaszi Kökény Classic Pro-ra szívesen jönnek.
Számunkra az a megtérülés, ha a kiemelkedő profi eredmények mellett magyar színeket láthatunk az eredménytáblán.”
„Érdekesség, hogy Klaudia ukránként szerezte a profi kártyát, így lett ezüstös a Fitparádén, és közben történt a váltás nála – októberben magyarként megy az Olympia Weekendre. Ennek a döntésének nagyon örülünk, és a top 10-be várjuk.”
Klaudia a versenyzés mellett a civil életben személyi edzőként dolgozik. „Ez számomra nemcsak munka, hanem igazi hivatás. Szeretek embereket segíteni abban, hogy elérjék a céljaikat, és megtapasztalják azt az erőt és önbizalmat, amit a sport adhat.”
Jelenleg nem űz kísérősportot, teljes mértékben a súlyzós edzésre és a versenyfelkészülésre koncentrál. „Középiskolás koromban, még mielőtt megismerkedtem volna a fitnesz világával, sokat futottam – ez akkoriban egyfajta kikapcsolódás és menekülés volt a mindennapokból. Részt vettem több futóversenyen is, ahol egész szép eredményeket értem el” – ma viszont már csakis a fitneszsportnak él.
A profi státusz megszerzésével kvalifikált az Olympiára, és idén megszerezte első profi győzelmét is. „Arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült megszereznem az első profi győzelmet, ami hatalmas mérföldkő volt a pályafutásomban. Emellett idén az első amerikai versenyemen, a New York Prón, egy év kihagyás után, sikerült harmadik helyezést elérnem, ami szintén nagy öröm és megerősítés számomra.”
„Az egyik legkedvesebb hobbim a rajzolás és a festés. Régebben rengeteget foglalkoztam ezzel, mert számomra ez egy igazi kikapcsolódás” – árulta el, majd rátért az abszolút kedvenc helyére, az edzőteremre.
„A körülmények soha nem lehetnek kifogások. Ha van egy világos célod, és kitartasz mellette, az eredmények biztosan jönni fognak.”
Tudom, hogy az első lépés a legnehezebb, amikor belépsz egy idegen edzőterembe. Én is így kezdtem, azt gondoltam, mindenki engem figyel, hogy nem jól csinálok valamit. De hamar rájöttem, hogy valójában mindenki a saját dolgával van elfoglalva.
A kezdőknek a következő tanácsot adja: „Mindenképp kezdjenek edzővel, aki segít az alapok elsajátításában és a helyes technikában. Fontos, hogy ne várjanak túl korai eredményeket, mert ez egy hosszú távú folyamat, ami kitartást és alázatot igényel. Ha van egy világos célod, és kitartasz mellette, az eredmények biztosan jönni fognak.”