Csüri Klaudia Vanessza 17 évesen, közvetlenül a középiskola befejezése után kezdett el súlyzós edzéssel foglalkozni. „Akkoriban nagyon vékony voltam, nem volt önbizalmam, és szerettem volna változtatni ezen” – mesélte az Origo Sportnak.

Csüri Klaudia Vanessza eleinte mindent magától tanult meg a fitneszsportban

Fotó: instagram.com/klaudiavanesszacsuri

Vidéken nőtt fel, a legközelebbi edzőterem pedig messze volt a lakhelyétől, így ha suli után bejárt, nem tudott még aznap este hazajutni.

Csüri Klaudia Vanessza munkát vállalt, csak hogy edzőterembe járhasson

Ezért meghoztam életem egyik első komoly döntését: munkát vállaltam és saját lakást béreltem a városban, csak hogy rendszeresen edzőterembe járhassak.

Senkitől nem kapott támogatást, a családi körülményei sem voltak ideálisak. „Ezért a kezdetektől egyedül kellett megteremtenem mindazt, amire szükségem volt – anyagilag és mentálisan egyaránt. Ez a helyzet ugyan nehéz volt, de megtanított arra, hogy saját erőből is képes vagyok felépíteni az életem, és hogy a kitartás és a fegyelem a legfontosabb eszközeim.”