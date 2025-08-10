Az amerikai teniszezőnő már a húszas évei közepén robbant be az elitbe, de Danielle Collinsból így is sikeres játékos lett, hiszen 2022-ben az Australian Openen Grand Slam-döntőt is játszhatott. Tavaly januárban bejelentette, hogy 2024 végén visszavonul, de aztán olyan jól sikerült a tavasza, hogy meggondolta magát, és még 2025-ben is aktív. A jelenleg világranglista-57. teniszezőnő azonban idén már nem feltétlenül a játékával alkot maradandót, hiszen korábban a fenekét csapkodva hergelte a közönséget, majd májusban egy operatőrrel is összebalhézott. Collins ezen a héten Cincinnatiben, a WTA 1000-es tornán szerepelt, ahol az első fordulóban szabadkártyás honfitársa, Taylor Townsend (129.) volt a 31 éves játékos ellenfele.

Danielle Collins az ellenfelét is megdöbbentette azzal, amit a cincinnati teniszversenyen tett

Fotó: NurPhoto/Jason Whitman

Danielle Collins kifakadt a cincinnati tenisztornán

Collins végül 6:4, 7:6 (7-2)-es vereséget szenvedett az azóta már a legjobb 32 közé került Townsendtől, a találkozó legérdekesebb pillanatait pedig az utolsó percek hozták el.

A második játszma rövidítésének elején egy elveszített labdamenet után a stábtagjai felé fordult, sikoltozni kezdett, majd azt üvöltötte: „Miért történik ez velem?".

Ennél is meglepőbb volt azonban az utolsó pontot követő tette, ugyanis miután gratulált honfitársának, az ütőjét ledobta a tákájához, majd a felszerelései nélkül azonnal felsietett a lelátóra. A ledöbbent Townsend egy ideig nem tett semmit, végül azonban úgy döntött, hogy segít, és Collins táskáját felvitte a nézőtérre a rivális stábtagjaihoz.

Taylor Townsend defeats Danielle Collins to move onto the second round in Cincinnati ⭐



TT brought Collins's bag to her team after she left the court in defeat. #CincyTennis pic.twitter.com/BIKLoC21G2 — Tennis Channel (@TennisChannel) August 8, 2025

Collins utólag a közösségi oldalán elmagyarázta, hogy a porckorongsérve miatt érzett fájdalmai miatt alakult így a mérkőzés hajrája, az üzenetével pedig a kritikusainak is üzent.

„Bárki, akinek porckorongsérve van, tudja, milyen fájdalmaim vannak.

Nem meglepő, hogy a fotelhuszárok nem értik meg vagy azonosulnak vele, ők nyilván túl elfoglaltak azzal, hogy tétlenül üljenek és ítélkezzenek azok felett, akik még rossz napokon is igyekeznek a legjobbjukat nyújtani.

Köszönöm nekik, akik a sérülésemért imádkoztak. Továbbá köszönöm Taylor Townsendnek is, ő a legjobbak legjobbika."