Sokan már most a nehézsúly jövőbeni bajnokának tartják a mindössze 20 éves Moses Itaumát, akire Rijádban karrierje eddigi legnagyobb kihívása várt. A fiatal bunyós meglepően sima sikert aratott, a Dillian Whyte elleni látványos győzelmével sikerült bebizonyítania, hogy egyáltalán nem megalapozatlanok a vele szembeni magas elvárások.

Moses Itauma már az első menetben kiütötte Dillian Whyte-ot

Fotó: bbc.com/sport

Dillian Whyte egy menetet bírt az ifjú titán ellen

A profi karrierje során még veretlen, fordított alapállású szlovák-angol bokszolóra szombaton éjszaka a szaúdi fővárosban az a Dillian Whyte várt a gála főmérkőzésén, aki nem csak 17 évvel idősebb nála, de korábban birtokolt már ideiglenes világbajnoki címet is.

A két bunyós összecsapása a vártnál jóval rövidebbre sikerült, ugyanis Itauma már az első menet közepén meg tudta rendíteni jamaikai-brit riválisát,

akit aztán végig is vert a szorítón, mielőtt Whyte padlót fogott. A bajban lévő Whyte nagy nehezen felállt a számolás végére, de láthatóan még szédelgett, így a vezetőbíró leléptette, és kihirdette Itauma kiütéses győzelmét – számolt be róla a profiboksz.hu.

„Köszönöm Dilliannek ezt a meccset.

Két ember kell egy ilyen ütközethez, és ő lehetőséget adott nekem, hogy megmutassam a képességeimet. Őszintén szólva, az első két percben ideges voltam, de aztán megláttam egy rést, amit nem hagyhattam figyelmen kívül, és végrehajtottam a meccstervemet.

Mi a következő lépés? Őszintén szólva bárkivel megküzdök, akit elém állítanak” – mondta győzelme után a bokszvilág 20 éves szupertehetsége.

