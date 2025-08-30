Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic a brit Cameron Norrie legyőzésével bejutott a 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Djokovics a meccs után üzent a fiatal riválisoknak is.

A korábbi világelső, Novak Djokovics ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon, amivel beállította a svájci Roger Federer rekordját. A 38 éves Djokovics karrierje során már 395 győztes meccsnél jár a Grand Slameken, kemény borításon pedig ez volt a 192. sikere.

Serbias Novak Djokovics celebrates after winning his men's singles third round match against Britains Cameron Norrie on day six of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on August 29, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Novak Djokovics újabb Grand Slam-trófeát vett célba
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Djokovics üzent a pályáról

A győzelem után a szerb sztár jókedvűen és diadalittasan nyilatkozott a pályán, és talán megpróbált kicsit viccesen ráijeszteni a kihívóira is.

„Vannak hullámvölgyek, de nem akarok mindent elárulni a riválisaimnak, akik most néznek és hallgatnak. De jó vagyok, ember. Fiatalabb és erősebb, mint valaha” – mondta nagy nevetések között.

Kapcsolódó cikkek:

Csípős nyelvű üzenetet kellett lenyelniük a ceremónián a US Open szervezőinek
Djokovics tánclépésekkel érkezett, két hölgy karjaiba borult New Yorkban
Megbüntették Djokovicsot, miközben egy videó buktatta le

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!