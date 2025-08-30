A korábbi világelső, Novak Djokovics ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon, amivel beállította a svájci Roger Federer rekordját. A 38 éves Djokovics karrierje során már 395 győztes meccsnél jár a Grand Slameken, kemény borításon pedig ez volt a 192. sikere.

Novak Djokovics újabb Grand Slam-trófeát vett célba

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Djokovics üzent a pályáról

A győzelem után a szerb sztár jókedvűen és diadalittasan nyilatkozott a pályán, és talán megpróbált kicsit viccesen ráijeszteni a kihívóira is.

„Vannak hullámvölgyek, de nem akarok mindent elárulni a riválisaimnak, akik most néznek és hallgatnak. De jó vagyok, ember. Fiatalabb és erősebb, mint valaha” – mondta nagy nevetések között.

Novak Djokovic: “I am as fresh as ever. To the rivals watching I’m young as ever.” 😂



The best personality in tennis. 🐐pic.twitter.com/7b5GDYjuWY — Danny (@DjokovicFan_) August 30, 2025

