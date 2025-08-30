A korábbi világelső, Novak Djokovics ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon, amivel beállította a svájci Roger Federer rekordját. A 38 éves Djokovics karrierje során már 395 győztes meccsnél jár a Grand Slameken, kemény borításon pedig ez volt a 192. sikere.
A győzelem után a szerb sztár jókedvűen és diadalittasan nyilatkozott a pályán, és talán megpróbált kicsit viccesen ráijeszteni a kihívóira is.
„Vannak hullámvölgyek, de nem akarok mindent elárulni a riválisaimnak, akik most néznek és hallgatnak. De jó vagyok, ember. Fiatalabb és erősebb, mint valaha” – mondta nagy nevetések között.