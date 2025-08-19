Nem mindennapi fogadtatásban volt része Djokovicsnak New Yorkban.

Djokovicsot a balhéi ellenére imádják New Yorkban

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Djokovics tánclépésekkel érkezett

A repülőtérről szinte egyenesen Flushing Meadowsba ment, ahol persze tévéstáb fogadta, így a kamerák hada azt is rögzítette, amint egy riporternő öleléssel köszönti.

A világsztár gyorsan átöltözött és a centerpályára sietett, ahol szerb honfitársa, Olga Danilovics várta, akivel a vegyes párosban is pályára lép majd.

Az első edzésük máris jó hangulatban telt. Az első fordulóban helyi idő szerint kedd este az orosz Danyiil Medvegyev és Mira Andrejeva duója vár rájuk.

Nole arrived in New York and immediately trained with Olga 😍🔥



Idemo 🇷🇸 pic.twitter.com/oS4M5c2jDL — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) August 19, 2025

US Open: vegyes izgalmak Djokoviccsal

A US Open új lebonyolítású vegyes páros eseménye nagy dobásnak ígérkezik, ám már több klasszis játékos visszalépett. A hírek szerint Jannik Sinner is fontolgatja ugyanezt, így egyre inkább Djokovics és Danilovics párosa kerülhet a rivaldafénybe. A szerb teniszkirály számára ez a bemelegítés nemcsak különleges esemény, hanem remek felkészülés is az egyéni versenyre.

A szerb klasszis idén kihagyta a torontói és cincinnati tornát, egy hete kiderült, hogy Montenegróban készült a US Openre. Nehéz lenne megjósolni, mit is várhatunk tőle. 2025 másik három Grand Slam-tornáján egyaránt eljutott az elődöntőig, de ott kiesett.