Novak Djokovics megérkezett New Yorkba, és máris két hölgy társaságában vonta magára a figyelmet: előbb egy riporternőt ölelt át, majd Olga Daniloviccsal ütögetett a US Open centerpályáján, akivel indul a nagy érdeklődéssel várt vegyes páros versenyen. Djokovics idén kihagyta a torontói és cincinnati tornát, így friss erővel vág neki a szezon utolsó Grand Slamjébe.

Nem mindennapi fogadtatásban volt része Djokovicsnak New Yorkban. 

Djokovicsot a balhéi ellenére imádják New Yorkban
Djokovicsot a balhéi ellenére imádják New Yorkban
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Djokovics tánclépésekkel érkezett

A repülőtérről szinte egyenesen Flushing Meadowsba ment, ahol persze tévéstáb fogadta, így a kamerák hada azt is rögzítette, amint egy riporternő öleléssel köszönti.

A világsztár gyorsan átöltözött és a centerpályára sietett, ahol szerb honfitársa, Olga Danilovics várta, akivel a vegyes párosban is pályára lép majd.

Az első edzésük máris jó hangulatban telt. Az első fordulóban helyi idő szerint kedd este az orosz Danyiil Medvegyev és Mira Andrejeva duója vár rájuk.

US Open: vegyes izgalmak Djokoviccsal

A US Open új lebonyolítású vegyes páros eseménye nagy dobásnak ígérkezik, ám már több klasszis játékos visszalépett. A hírek szerint Jannik Sinner is fontolgatja ugyanezt, így egyre inkább Djokovics és Danilovics párosa kerülhet a rivaldafénybe. A szerb teniszkirály számára ez a bemelegítés nemcsak különleges esemény, hanem remek felkészülés is az egyéni versenyre.

A szerb klasszis idén kihagyta a torontói és cincinnati tornát, egy hete kiderült, hogy Montenegróban készült a US Openre. Nehéz lenne megjósolni, mit is várhatunk tőle. 2025 másik három Grand Slam-tornáján egyaránt eljutott az elődöntőig, de ott kiesett.

 

