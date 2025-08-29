„Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk" – döbbenetes dolgokat állít az amerikai síugrónő, Paige Jones.

Döbbenet: még a bugyit is le kellett venniük a sportolónőknek

A világkupában rendszeresen induló, 22 éves Jones a Good game with Sarah Spain című podcastben elárulta: az augusztus 16-17-i, wisłai nyári versenyen meglepetésükre nem egy nő, hanem egy férfi hajtotta végre a rutinszerű testvizsgálatot, ami a létező legkellemetlenebb szituációba hozta őket - írja az Eurosport.

Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul. 3-5 másodperc után továbbengedett minket.

Jones elárulta, hogy a FIS munkatársai felajánlották és lehetővé tették a síugrónőknek, hogy megtagadják a vizsgálatot, de ez nem maradt volna következmények nélkül:

„Megmondták, hogy ha nem csináltatjuk meg a vizsgálatot, nem vehetünk részt a versenyen. Csak illúzió volt, hogy szabadon dönthetünk."

A lap hozzátette, a 3D-s testvizsgálatot 2023 nyarán vezették be kötelezően a síugrásban, hiszen az előforduló manipulációk megelőzésére további ellenőrzési intézkedéseket szerettek volna bevezetni.