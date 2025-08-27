Dwayne Johnson mostanában a hollywoodi szuperprodukciók révén kerül az újságok címlapjára, ugyanakkor vele kapcsolatban nem lehet elfelejteni, hogy "The Rock" pankrátorként lett világsztár, akinek az édesapja is ebben a bizniszben volt ismert. Johnson kezdeti éveiről osztott meg egy tényleg igazán emberi sztorit egy másik ismert pankrátor (meg olimpikon súlyemelő), Mark Henry, amelyet a Szorító - WWE Hírek oldal szúrt ki.

Dwayne Johnson és Roman Reigns a ringben

Fotó: TIM NWACHUKWU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Dwayne rengeteget dolgozott, sokkal többet, mint én a pankrációban. Nagyon színes, erős személyiség volt, de ami leginkább meglepett, hogy milyen szerény volt. Nem ezt vártam volna tőle, főleg, hogy tükörbe nézve az ember a Rockot látja – de ő tényleg ilyen ember volt. Ő tanított meg arra, hogyan kell tanulmányozni a pankráció történelmét. Arra, hogy lehetetlen tudni, merre tartasz, ha nem tudod, honnan jöttél. A múlt megismerése az alapja annak, hogy tovább tudj fejlődni” – mondta Henry.

Dwayne Johnson visszatért a WWE-be

A nagy visszatérése a Sziklának még 2023-ban volt a WWE-be (World Wrestling Entertainment), a világ legismertebb pankrátor szervezetébe. Akinek van szűk negyedórája, érdemes megnéznie a lenti felvételt, ugyanis az a reakció, amit Dwayne Johnson kivált a tömegből, nos, az tényleg nem mindennapi.