Emma Raducanu a világelső Arina Szabalenka elleni meccsen a döntő szettben készülődött szervához, ám a nézőtérről behallatszott egy erőteljes hang, ami megzavarta a brit játékost a koncentrációban.

Emma Raducanu egy gyerek miatt lett dühös

Fotó: DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Síró gyerek dühítette fel Emma Raducanut

Kiderült, hogy a US Open-győztes játékost egy gyermek sírása zavarta meg, a 22 éves teniszező dühösen szólt oda a bírónak, amikor már elfogyott a türelme. „Már 10 perce ezt hallom” – mondta ingerülten Raducanu, mire a székbíró hitetlenkedve válaszolt.

„Ez csak egy gyerek. Tényleg azt akarja, hogy kidobassak egy gyereket a stadionból?”

– vonta kérdőre a brit játékost a bíró.

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS.



ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point - NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

A válasz hallatán Raducanu kényszeredetten mosolygott és fintorgott, de végül a meccs folytatódott,

a gyermek pedig értelemszerűen a stadionban maradhatott.

A világranglista 39. helyezettje ezt követően némileg kizökkent a játékból, majd kemény csatát folytatott Szabalenkával, aki a harmadik szettet rövidítésben nyerte meg, ezzel továbbjutott a cincinnati tenisztorna negyedik fordulójába.

