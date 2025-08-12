Emma Raducanu a világelső Arina Szabalenka elleni meccsen a döntő szettben készülődött szervához, ám a nézőtérről behallatszott egy erőteljes hang, ami megzavarta a brit játékost a koncentrációban.
Kiderült, hogy a US Open-győztes játékost egy gyermek sírása zavarta meg, a 22 éves teniszező dühösen szólt oda a bírónak, amikor már elfogyott a türelme. „Már 10 perce ezt hallom” – mondta ingerülten Raducanu, mire a székbíró hitetlenkedve válaszolt.
„Ez csak egy gyerek. Tényleg azt akarja, hogy kidobassak egy gyereket a stadionból?”
– vonta kérdőre a brit játékost a bíró.
A válasz hallatán Raducanu kényszeredetten mosolygott és fintorgott, de végül a meccs folytatódott,
a gyermek pedig értelemszerűen a stadionban maradhatott.
A világranglista 39. helyezettje ezt követően némileg kizökkent a játékból, majd kemény csatát folytatott Szabalenkával, aki a harmadik szettet rövidítésben nyerte meg, ezzel továbbjutott a cincinnati tenisztorna negyedik fordulójába.