Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

A britek US Open-győztes teniszezője meglepő dolog miatt tett szemrehányást a bírónak a Cincinnati Open harmadik fordulójában. Emma Raducanut egy síró kisgyerek zavarta meg a koncentrációban, és gyakorlatilag az volt a kérése, hogy vigyék ki a gyermeket a stadionból.

Emma Raducanu a világelső Arina Szabalenka elleni meccsen a döntő szettben készülődött szervához, ám a nézőtérről behallatszott egy erőteljes hang, ami megzavarta a brit játékost a koncentrációban.

MASON, OHIO - AUGUST 11: Emma Raducanu of Great Britain walks across the court during the match against Aryna Sabalenka during Day 5 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 11, 2025 in Mason, Ohio. Dylan Buell/Getty Images/AFP (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Emma Raducanu egy gyerek miatt lett dühös
Fotó: DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Síró gyerek dühítette fel Emma Raducanut

Kiderült, hogy a US Open-győztes játékost egy gyermek sírása zavarta meg, a 22 éves teniszező dühösen szólt oda a bírónak, amikor már elfogyott a türelme. „Már 10 perce ezt hallom” – mondta ingerülten Raducanu, mire a székbíró hitetlenkedve válaszolt. 

„Ez csak egy gyerek. Tényleg azt akarja, hogy kidobassak egy gyereket a stadionból?” 

– vonta kérdőre a brit játékost a bíró.

A válasz hallatán Raducanu kényszeredetten mosolygott és fintorgott, de végül a meccs folytatódott, 

a gyermek pedig értelemszerűen a stadionban maradhatott. 

A világranglista 39. helyezettje ezt követően némileg kizökkent a játékból, majd kemény csatát folytatott Szabalenkával, aki a harmadik szettet rövidítésben nyerte meg, ezzel továbbjutott a cincinnati tenisztorna negyedik fordulójába.

