December 20-án jön a nagy visszatérés, amikor is Erdei Zsolt, a korábbi világ- és Európa-bajnok ökölvívó a Hell Boxing Kings-sorozat keretein belül újra a ringbe lép – az ellenfél nem ismert, Erdei csak annyit mondott róla, hogy „nem egy hurkagyurka lesz majd a ring másik sarkában". A Madár becenévre hallgató legenda már hónapok óta készül, augusztus 16-án pedig a Hősök terén ebből egy kis ízelítőt is adott, amikor a Magyar Ökölvívók Szövetsége századik születésnapját ünnepelte. A budapesti rendezvényen Erdei is kesztyűt hozott.

Erdei Zsolt gőzerővel készül a decemberi visszatérésére Fotó: Mirkó István

A héten a Magyar Nemzet készített nagyinterjút Erdeivel, amiből kiderült, a magyar ökölvívás nagy alakja a visszatérést komolyan veszi, több mint tíz kilót le is adott.

– Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a december 20-i meccset, azért az igazsághoz az is hozzátartozik, nem ingyen csinálom végig ezeket a hónapokat.

Teljes életmódváltáson mentem keresztül, megszabadultam 14-15 kilótól, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Nem tagadom, igencsak jólesik azt hallanom az emberektől, hogy kipattintottam magamat, legalább tíz évvel fiatalabbnak nézek ki a koromnál.

– mondta Erdei, majd az 51 éves ökölvívó hozzátette, hogy az orvosokkal nem egyeztetett a döntése előtt, de a feleségével igen.

– Az asszonnyal beszéltem először. Mivel pontosan tudja, makacs ember vagyok, ha valamit a fejembe veszek, azt meg is csinálom, ezért azt mondta, mindenben támogat. Nem is próbált meg lebeszélni, persze a tudomásomra hozta, mennyire aggódik értem. Mielőtt belevágtam nem nézett meg orvos, ugyanakkor a felkészülés alatt figyelembe veszem azt, hogy hány éves vagyok, pontosan tudom, ennyi idősen már kitolódik a regenerálódási idő, és sokkal jobban oda kell figyelni a pihenésre,

Miért tért vissza Erdei Zsolt?

Az ember néha beleun a hétköznapok menetébe. Bevallom, már hiányzott a reflektorfény, hogy ismét ott legyek a köztudatban, ezrek ünnepeljenek, amikor a jól ismert bevonuló zenémre belépek a ringbe, és az emberek újra értem izguljanak a lelátókon, illetve a televízió képernyője előtt.

– árulta el Erdei arra a kérdésre, hogy mi motiválja 51 évesen. A korábbi világbajnok ökölvívó ugyanakkor elmondta, úgy vállalta a szereplést, hogy előtte kipróbálta magát, és csak utána írta alá a szerződést – ami csak egy meccsre szól, egyelőre. Erdei úgy érzi, a gyorsasága megmaradt, a reflexei a régiek és a látásával sincs gond.