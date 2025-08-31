Live
Életének 78. évében elhunyt Havasi Mihály, a Ferencváros egykori kézilabdázója és munkatársa.

Gyászol a Ferencváros, amely a hivatalos honlapján közölte, hogy meghalt a klub egykori kézilabdázója, aki később munkatársként is maradandót alkotott a zöld-fehéreknél. 

ferencváros
Meghalt Havasi Mihály, a Ferencváros legendás alakja
Fotó: fradi.hu

Havasi Mihály 1948. május 25-én született, és már gyermekként a Fradi színeiben kezdte bontogatni szárnyait. Kézilabdázóként 1977-ig szolgálta a klubot, és sportkarrierje során számos elismerést szerzett, 1974-ben például elnyerte a Ferencváros sportszerűségi vándordíját, amely a klub egyik legnagyobb erkölcsi elismerésének számított. Ugyanebben az évben, május 19-én, az új stadion avatóján őt érte a megtiszteltetés, hogy az egyesület zászlaját ünnepélyes keretek között az árbócra húzhatta.

Havasi Mihály a művészetekben is tehetséges volt, grafikusi végzettségével a Fradi arculatát is gazdagította, hiszen számos klubplakátot tervezett. Emellett szorosan együttműködött az FTC krónikásával, Nagy Bélával, segítve őt az egyesület történetének dokumentálásában.

A Ferencváros legendája a kézilabdában és a labdarúgásban is maradandót alkotott

Aktív sportolói pályafutása után sem szakadt el a Ferencvárostól. Mindössze 29 évesen, 1977-ben felkérték, hogy vezesse a kézilabda-szakosztályt. Két évvel később már a labdarúgó-szakosztály technikai vezetőjeként dolgozott, ahol elképesztő munkabírásával és elhivatottságával vált a klub egyik legfontosabb háttéremberévé.

Havasi Mihály tehetségére az MLSZ is felfigyelt, és felkérték, hogy legyen a férfi válogatott titkára. Bár négy évig szolgálta a nemzeti csapatot, szíve mindig a Fradihoz húzta vissza. Visszatérése után újra a labdarúgócsapat ügyintézője és technikai vezetője lett, de a korabeli sajtóban gyakran emlegették szakosztályelnökként, igazgatóként vagy menedzserként is.

Havasi Mihály munkássága és elhivatottsága példaértékű volt. Nemcsak a sportban, hanem a klub mindennapi életében is meghatározó szerepet játszott. A Ferencváros vezetősége saját halottjának tekinti, és mély fájdalommal búcsúzik tőle.

