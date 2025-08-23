Puskás Lujza már egészen fiatalon kapcsolatba került a sporttal. „A konditerem és a fitnesz világába 10. osztályos gimnazistaként csöppentem bele, bár a sport iránti szeretetet a szüleimtől kaptam útravalóul. Négyévesen társas tánccal kezdtem, később triatlonban próbáltam ki magam, majd öt évig atletizáltam.” A váltás végül egy egyszerű logisztikai ok miatt történt: Mezőtúron lakott, az iskolája Szarvason volt, és az edzésre járás nehezen volt összeegyeztethető a menetrenddel. Így jött a konditerem, ami este tízig nyitva volt.

Puskás Lujza (b) a fitnesz előtt atlétikában jeleskedett

Az igazi fordulópont 2021-ben következett be, amikor egy belvárosi edzőteremben recepciósként dolgozva találkozott Lekli Lacival, aki meglátta benne a versenyzői potenciált.

2022 őszén álltam először színpadra, és rögtön három versenyen, 6–7 kategóriában indultam, minden alkalommal a top 2-ben végezve. Ez hatalmas meglepetés és büszkeség volt számomra, főleg zöldfülűként.

2023-ban a profi kártya megszerzése volt a cél. A Fitparádén két kategóriagyőzelmet és egy Pro Qualifier második helyet szerzett, Lengyelországban pedig ötödik lett az Openben. Bár a kártya nem jött össze, naturálként ezek az eredmények is óriási győzelmek. „Büszke vagyok rá, hogy így is a legerősebb magyar és nemzetközi mezőnyben egyaránt meg tudtam állni a helyem.”