Puskás Lujza már egészen fiatalon kapcsolatba került a sporttal. „A konditerem és a fitnesz világába 10. osztályos gimnazistaként csöppentem bele, bár a sport iránti szeretetet a szüleimtől kaptam útravalóul. Négyévesen társas tánccal kezdtem, később triatlonban próbáltam ki magam, majd öt évig atletizáltam.” A váltás végül egy egyszerű logisztikai ok miatt történt: Mezőtúron lakott, az iskolája Szarvason volt, és az edzésre járás nehezen volt összeegyeztethető a menetrenddel. Így jött a konditerem, ami este tízig nyitva volt.
Az igazi fordulópont 2021-ben következett be, amikor egy belvárosi edzőteremben recepciósként dolgozva találkozott Lekli Lacival, aki meglátta benne a versenyzői potenciált.
2022 őszén álltam először színpadra, és rögtön három versenyen, 6–7 kategóriában indultam, minden alkalommal a top 2-ben végezve. Ez hatalmas meglepetés és büszkeség volt számomra, főleg zöldfülűként.
2023-ban a profi kártya megszerzése volt a cél. A Fitparádén két kategóriagyőzelmet és egy Pro Qualifier második helyet szerzett, Lengyelországban pedig ötödik lett az Openben. Bár a kártya nem jött össze, naturálként ezek az eredmények is óriási győzelmek. „Büszke vagyok rá, hogy így is a legerősebb magyar és nemzetközi mezőnyben egyaránt meg tudtam állni a helyem.”
Lujza számára az edzőterem egyszerre nyugalom és küzdőtér:
Ez nem csupán mozgás, hanem egy olyan belső nyugalom, amit máshol nem találok meg. Amikor 2024-ben pár hónapig nem tudtam edzeni, életem egyik legstresszesebb időszakát éltem át. Amint visszatértem, minden a helyére került – testben és lélekben egyaránt.
A jelenlegi felkészülését Németh Réka irányítja a GlamFit csapatban. „Megtanított arra, hogyan hozzak rendszert az életembe és hogyan legyek a legjobb formámban – kívül és belül egyaránt.”
Bár a fitnesz meghatározó része az életének, Lujza a civil életben kontrollerként dolgozik egy német cégnél, és a mesterdiplomájáért tanul. Most minden energiáját a felkészülésre fordítja, de tervei között szerepel a futáshoz való visszatérés, a jóga kipróbálása és egy Hyrox verseny (8 km futás erőnléti feladatokkal kombinálva) is. „Imádom a kihívásokat” – vallotta be Puskás Lujza.
„Lujza története megerősíti azt, hogy mint a fiatalok között oly sokakat, Őt is az edzőtermi sportolás és közösség segítette táplálkozási zavara leküzdésében. A legfőbb üzenete ennek a cikknek az, hogy sportoljunk s általa az álmaink eléréséhez is közelebb kerülhetünk, mert az edzés hatására jobb lesz a közérzetünk és a fókusz a távolabbi célok elérésére kerül. Lujza tartása és színpadi prezentációja bámulatos. Minden mozdulatában hozza magával a táncosok kecsességét és eleganciáját. Hiszek benne, hogy előbb utóbb profiként is drukkolhatunk neki" - mondta Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere.
Versenyzőként azt szeretné bizonyítani, hogy naturálként is lehet nemzetközi szinten érvényesülni, és akár profivá válni.
Emberként pedig inspirálni szeretnék. Azt szeretném, hogy mások is megtapasztalják azt a leírhatatlan eufóriát, amit egy kemény edzés után érzek.
A legnagyobb nehézséget számára a vidéki élet jelenti, ahol kevés a helyi versenyző, így kisebb a közvetlen támogató közeg.
Szabadidejében leginkább utazni szeret, miközben gasztronómiai élményeket gyűjt. A versenyfelkészülés alatt ez háttérbe szorul, de fejben már mindig a következő úticélra gondol.
Tinédzser korában rengeteget olvasott – főleg romantikus ifjúsági regényeket, úgymint a Szent Johanna gimi vagy Leiner Laura könyvei –, ma már inkább sorozatokat néz, például a Stranger Things, Bridgerton, The Witcher vagy Emily Párizsban is a kedvencei közé tartoznak.
Lujza őszintén mesél arról is, hogy a sport szó szerint megmentette:
Gyermekkorom nem volt a legegyszerűbb, édesanyánk engem és az ikertestvéremet egyedül nevelt. Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki.
Már gyerekként is fegyelmezett volt, míg mások péntek délután szórakozni mentek, ő inkább az atlétikaedzésre sietett.
A közösségi médiában is aktív: Instagramon és TikTokon is követhető, ahol edzéseit, napi étkezéseit, és a jövőben a versenyeit is szeretné megosztani. „Részben a közönségnek, részben magamnak, hogy legyen mit visszanéznem, és egyszer majd a gyermekeimnek is meg tudjam mutatni.”
