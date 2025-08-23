Live
Gyerekkora óta mozgásban van, a sportra pedig nemcsak hobbiként, hanem életformaként tekint. Puskás Lujza számára a fitnesz nem egyszerűen edzés, hanem egy olyan erőforrás, ami átsegítette élete legnehezebb időszakain is. Ahogy ő fogalmaz: „Ha rossz napom van, edzek. Ha jó napom van, akkor is edzek.”

Puskás Lujza már egészen fiatalon kapcsolatba került a sporttal. „A konditerem és a fitnesz világába 10. osztályos gimnazistaként csöppentem bele, bár a sport iránti szeretetet a szüleimtől kaptam útravalóul. Négyévesen társas tánccal kezdtem, később triatlonban próbáltam ki magam, majd öt évig atletizáltam.” A váltás végül egy egyszerű logisztikai ok miatt történt: Mezőtúron lakott, az iskolája Szarvason volt, és az edzésre járás nehezen volt összeegyeztethető a menetrenddel. Így jött a konditerem, ami este tízig nyitva volt.

fitnesz
Puskás Lujza (b) a fitnesz előtt atlétikában jeleskedett

Az igazi fordulópont 2021-ben következett be, amikor egy belvárosi edzőteremben recepciósként dolgozva találkozott Lekli Lacival, aki meglátta benne a versenyzői potenciált. 

2022 őszén álltam először színpadra, és rögtön három versenyen, 6–7 kategóriában indultam, minden alkalommal a top 2-ben végezve. Ez hatalmas meglepetés és büszkeség volt számomra, főleg zöldfülűként.

2023-ban a profi kártya megszerzése volt a cél. A Fitparádén két kategóriagyőzelmet és egy Pro Qualifier második helyet szerzett, Lengyelországban pedig ötödik lett az Openben. Bár a kártya nem jött össze, naturálként ezek az eredmények is óriási győzelmek. „Büszke vagyok rá, hogy így is a legerősebb magyar és nemzetközi mezőnyben egyaránt meg tudtam állni a helyem.”

A fitnesz, mint menedék és hajtóerő

Lujza számára az edzőterem egyszerre nyugalom és küzdőtér: 

Ez nem csupán mozgás, hanem egy olyan belső nyugalom, amit máshol nem találok meg. Amikor 2024-ben pár hónapig nem tudtam edzeni, életem egyik legstresszesebb időszakát éltem át. Amint visszatértem, minden a helyére került – testben és lélekben egyaránt.

A jelenlegi felkészülését Németh Réka irányítja a GlamFit csapatban. „Megtanított arra, hogyan hozzak rendszert az életembe és hogyan legyek a legjobb formámban – kívül és belül egyaránt.”

Bár a fitnesz meghatározó része az életének, Lujza a civil életben kontrollerként dolgozik egy német cégnél, és a mesterdiplomájáért tanul. Most minden energiáját a felkészülésre fordítja, de tervei között szerepel a futáshoz való visszatérés, a jóga kipróbálása és egy Hyrox verseny (8 km futás erőnléti feladatokkal kombinálva) is. „Imádom a kihívásokat” – vallotta be Puskás Lujza.

„Lujza története megerősíti azt, hogy mint a fiatalok között oly sokakat, Őt is az edzőtermi sportolás és közösség segítette  táplálkozási zavara leküzdésében. A legfőbb üzenete ennek a cikknek az, hogy sportoljunk s általa az álmaink eléréséhez is közelebb kerülhetünk, mert az edzés hatására jobb lesz a közérzetünk és a fókusz a távolabbi célok elérésére kerül. Lujza tartása és színpadi prezentációja bámulatos. Minden mozdulatában hozza magával a táncosok kecsességét és eleganciáját. Hiszek benne, hogy előbb utóbb profiként is drukkolhatunk neki" - mondta Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere.

Célok és kihívások

Versenyzőként azt szeretné bizonyítani, hogy naturálként is lehet nemzetközi szinten érvényesülni, és akár profivá válni. 

Emberként pedig inspirálni szeretnék. Azt szeretném, hogy mások is megtapasztalják azt a leírhatatlan eufóriát, amit egy kemény edzés után érzek.

A legnagyobb nehézséget számára a vidéki élet jelenti, ahol kevés a helyi versenyző, így kisebb a közvetlen támogató közeg. 

n

Szabadidejében leginkább utazni szeret, miközben gasztronómiai élményeket gyűjt. A versenyfelkészülés alatt ez háttérbe szorul, de fejben már mindig a következő úticélra gondol.

Tinédzser korában rengeteget olvasott – főleg romantikus ifjúsági regényeket, úgymint a Szent Johanna gimi vagy Leiner Laura könyvei –, ma már inkább sorozatokat néz, például a Stranger Things, Bridgerton, The Witcher vagy Emily Párizsban is a kedvencei közé tartoznak.

Mások szórakozni, ő atlétikaedzésre ment péntekenként

A sport mint életmentő kapaszkodó

Lujza őszintén mesél arról is, hogy a sport szó szerint megmentette:

Gyermekkorom nem volt a legegyszerűbb, édesanyánk engem és az ikertestvéremet egyedül nevelt. Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki.

Már gyerekként is fegyelmezett volt, míg mások péntek délután szórakozni mentek, ő inkább az atlétikaedzésre sietett.

A közösségi médiában is aktív: Instagramon és TikTokon is követhető, ahol edzéseit, napi étkezéseit, és a jövőben a versenyeit is szeretné megosztani. „Részben a közönségnek, részben magamnak, hogy legyen mit visszanéznem, és egyszer majd a gyermekeimnek is meg tudjam mutatni.”

@puskaslujza

♬ One more light - 🥷

Segélyszolgálatok és lelkisegély lehetőségek fiatalok és segítők számára:

  • Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (LESZ): éjjel-nappal, ingyenesen hívható a 116-123 telefonszámon.
  • Kék Vonal Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat: a nap 24 órájában, ingyenesen elérhető a 116-111 telefonszámon.
  • Online tanácsadás: névtelenül, ingyenesen vehető igénybe a https://olet.aeek.hu oldalon

