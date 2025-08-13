Live
Doppingvétség miatt felfüggesztették Fred Kerley-nek, a férfi 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokának versenyzési jogát.

A 30 éves Fred Kerley-t a nemzetközi sportági szövetség doppingellenes szervezete, az AIU függesztette fel a holléti nyilvántartásban elkövetett hibák miatt.

(From L-R) US' Courtney Lindsey, US' Fred Kerley and US' Trayvon Bromell compete in the men's 100m event of the Diamond League athletics meeting at the Olympic stadium in Rome on June 6, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Fred Kerley doppingvétséget követett el
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Fred Kerley-t felfüggesztették

Az AIU kedden jelentette be döntését, további részleteket viszont nem közölt. Kerley ügyvédei szinte azonnal reagáltak és közleményükből kiderül, hogy Kerley-től több esetben nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja szerint, ezek nem az ő hibájából történtek – számolt be róla az MTI.

Fred Kerley már jelezte az AIU felé, hogy vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, 

mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – áll a a Kerley X-oldalán megjelent közleményben.

A szabályok szerint akkor jár eltiltás a sportolónak ha egy éven belül három alkalommal nem találják meg az ellenőrök a sportoló által vezetett nyilvántartásban rögzített helyen.

Fred Kerley a 2021-es tokiói játékokon ezüst-, a tavalyi párizsi olimpián pedig bronzérmes lett 100 méteren, melyet a eugene-i világbajnokságon megnyert. A legutóbbi, 2023-as budapesti világbajnokságon az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert.

 

