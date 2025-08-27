A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékos, Fucsovics Márton a szövetség közösségi oldalán elmondta, beállt a dereka, ami miatt tavaly is kellett már meccset feladnia.

Fucsovics Mártont sérülés hátráltatta

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fucsovics Márton: beállt a derekam, de a Davis Kupára rendben leszek

„A múlt héten sok mérkőzést játszottam, és itt nagyon mások voltak a körülmények. Nem éreztem a labdát és az időzítést, nem tudtam belejönni a meccsbe, ráadásul Shapovalov elég csapkodós játékos.

Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit. Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben.

Most rosszul szerváltam, nem tudtam, hova dobjam a labdát, és egy játékos az ilyenekből már érzi, hogy megy-e a játék" - tette hozzá, majd rátért a szeptemberi Davis Kupa-párharcra is: "Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen."

A párharcot szeptember 12-13-án rendezik - írja az MTI.

Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben New Yorkban a US Openen: Bondár Anna csütörtökön vívja második fordulós meccsét a görög Maria Szakkari ellen.