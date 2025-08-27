Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Őszintén beszélt a veresége után a magyar teniszező. Fucsovics Márton derékproblémákkal küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, melyben 6:4, 6:4, 6:0-ra kikapott kedden a kanadai Denis Shapovalovtól.

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékos, Fucsovics Márton a szövetség közösségi oldalán elmondta, beállt a dereka, ami miatt tavaly is kellett már meccset feladnia.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 26: Denis Shapovalov of Canada , left, shakes hands after defeating Márton Fucsovics of Hungary during their Men's Singles First Round match on Day Three of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 26, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fucsovics Mártont sérülés hátráltatta
Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fucsovics Márton: beállt a derekam, de a Davis Kupára rendben leszek

„A múlt héten sok mérkőzést játszottam, és itt nagyon mások voltak a körülmények. Nem éreztem a labdát és az időzítést, nem tudtam belejönni a meccsbe, ráadásul Shapovalov elég csapkodós játékos. 

Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit. Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben. 

Most rosszul szerváltam, nem tudtam, hova dobjam a labdát, és egy játékos az ilyenekből már érzi, hogy megy-e a játék" - tette hozzá, majd rátért a szeptemberi Davis Kupa-párharcra is: "Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen."

A párharcot szeptember 12-13-án rendezik - írja az MTI.

Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben New Yorkban a US Openen: Bondár Anna csütörtökön vívja második fordulós meccsét a görög Maria Szakkari ellen.

Fucsovics megsérült, hősként búcsúzott a US Openen – videó
Carlos Alcaraz új frizurával sokkolt a US Openen – képek, videó
Hatalmas bravúr: sztárjátékost győzött le a magyar teniszező a US Openen – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!