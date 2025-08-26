Live
Marozsán Fábiánhoz és Piros Zsomborhoz hasonlóan Fucsovics Márton számára is az első forduló jelentette egyesben a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Fucsovics a harmadik játszmában megsérült a kanadai Denis Shapovalov elleni találkozón, de folytatta a játékot és végül hősként búcsúzott a US Open küzdelmeitől.

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő Fucsovics Mártonnak nem sok ideje volt pihenni, kedden az első párban pályára kellett lépnie a 27. helyen kiemelt riválisa ellen. 

Fucsovics, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 26: A trainer works on Márton Fucsovics of Hungary in the third set against Denis Shapovalov of Canada during their Men's Singles First Round match on Day Three of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 26, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fucsovics megsérült a Denis Shapovalov elleni  meccsen
Fotó: Ishika Samant/Getty Images via AFP

Az MTI azt írja, Fucsovics a második szervajátékát elveszítette, viszont rögtön utána elvette riválisa adogatását, majd a szett hajrájáig mindkét teniszező hozta a sajátját. Ez egészen a kanadai 5:4-es vezetéséig igy ment, akkor viszont a nyíregyházi sportoló hiába vezetett 40:15-re, Shapovalov onnan fordított és megnyerte a játszmát.

Fucsovics is az első fordulóban búcsúzott a US Openen

A második szettre Fucsovicsban "benne maradt az ütés", két vesztes adogatással kezdett, míg riválisa csak egyet bukott el. A folytatásra a magyar feljavult és 3:5-nél nem engedte riválisának, hogy kiszerválja a játszmát, de 4:5-nél újra megingott és ismét elbukta adogatását, azzal pedig a szettet is.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy harmadik szettben Fucsovics 3-0-s hátránynál megsérült, az orvosok egyből a pályára siettek, ápolás miatt félbeszakadt a mérkőzés. A visszajátszások alapján az egyik kitámasztás után a hátát fogta, könnyen lehet, hogy a fáradtság, a túlterheltség is szerepet játszott az egész sérülésben. 

Fucsovics a földön feküdt percekig. Az ápolás után a magyar teniszező mégis visszatért a pályára, és hősiesen végigjátszotta a maradék pár gémet. Fucsovics arcán látszott, fájdalmakkal teli volt ez a pár perc még a pályán. Shapovalovot ez viszont nem érdekelte, 6:0-val hozta a harmadik játszmát, és végül 2 óra 3 perc alatt, összességében magabiztosan győzött, ezzel a legjobb 64 közé jutott.

Eredmény, férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
Denis Shapovalov (kanadai, 27.)-Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:0

Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben: Bondár Anna a második fordulóban van, míg Gálfi Dalma kedden játssza első fordulós meccsét.

