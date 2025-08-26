A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő Fucsovics Mártonnak nem sok ideje volt pihenni, kedden az első párban pályára kellett lépnie a 27. helyen kiemelt riválisa ellen.

Fucsovics megsérült a Denis Shapovalov elleni meccsen

Fotó: Ishika Samant/Getty Images via AFP

Az MTI azt írja, Fucsovics a második szervajátékát elveszítette, viszont rögtön utána elvette riválisa adogatását, majd a szett hajrájáig mindkét teniszező hozta a sajátját. Ez egészen a kanadai 5:4-es vezetéséig igy ment, akkor viszont a nyíregyházi sportoló hiába vezetett 40:15-re, Shapovalov onnan fordított és megnyerte a játszmát.

Fucsovics is az első fordulóban búcsúzott a US Openen

A második szettre Fucsovicsban "benne maradt az ütés", két vesztes adogatással kezdett, míg riválisa csak egyet bukott el. A folytatásra a magyar feljavult és 3:5-nél nem engedte riválisának, hogy kiszerválja a játszmát, de 4:5-nél újra megingott és ismét elbukta adogatását, azzal pedig a szettet is.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy harmadik szettben Fucsovics 3-0-s hátránynál megsérült, az orvosok egyből a pályára siettek, ápolás miatt félbeszakadt a mérkőzés. A visszajátszások alapján az egyik kitámasztás után a hátát fogta, könnyen lehet, hogy a fáradtság, a túlterheltség is szerepet játszott az egész sérülésben.

🚑 Medical Time Out for Marton Fucsovics at the US Open, trailing 0-3 15-30 against Denis Shapovalov.



👨‍⚕️ Back treatment.#USOpen pic.twitter.com/iRrsLXdBtc — SignaMTO (@SignaMTO) August 26, 2025

Fucsovics a földön feküdt percekig. Az ápolás után a magyar teniszező mégis visszatért a pályára, és hősiesen végigjátszotta a maradék pár gémet. Fucsovics arcán látszott, fájdalmakkal teli volt ez a pár perc még a pályán. Shapovalovot ez viszont nem érdekelte, 6:0-val hozta a harmadik játszmát, és végül 2 óra 3 perc alatt, összességében magabiztosan győzött, ezzel a legjobb 64 közé jutott.

Eredmény, férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Denis Shapovalov (kanadai, 27.)-Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:0

Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben: Bondár Anna a második fordulóban van, míg Gálfi Dalma kedden játssza első fordulós meccsét.