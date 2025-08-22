Live
Bondár Anna mellett Gálfi Dalma lesz az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyéni versenyének másik magyar főtáblása. Pénteken délután ugyanis a selejtező harmadik fordulójában Gálfi Dalma két szettben legyőzte Udvardy Pannát.

Gálfi Dalma és Udvardy Panna negyedszer mérkőzött nemzetközi viadalon: 2018-ban Hódmezővásárhelyen Gálfi szetthátrányban visszalépett, idén ugyanakkor a La Bisbal D'Emporda-i, illetve az oeirasi salakpályás viadalon egyaránt ő nyert két játszmában.

Hungary's Gálfi Dalma plays a forehand return to US player Amanda Anisimova during their women's singles third round tennis match on the fifth day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 4, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Gálfi Dalma harmadik alkalommal lesz ott a US Open főtábláján
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kemény pályán először találkozott egymással a két magyar teniszező, s a Wimbledonban a harmadik fordulóig menetelt Gálfi (101.) a nyitó felvonásban előbb azonnal brékelte a WTA-rangsorban 134. riválisát, majd ezt a fórt végig is tudta vinni, így bő félóra után nála volt az előny.

Gálfi Dalma ott lesz a US Open főtábláján

A második játszmában az ellenfelénél másfél hónappal fiatalabb Udvardy első adogatójátékában ezúttal hárítani tudta a 27. életévét múlt hét szerdán betöltött Gálfi fogadóesélyeit, ami után a felek 4:4-ig fej fej mellett haladtak. Ekkor Gálfi ismét elnyerte Udvardy adogatását, majd semmire kiszerválta a 80 perces mérkőzést.

Gálfi sikerével harmadszor, de 2022 óta először került be a 128-as mezőnybe a US Openen, legjobb eredménye épp a legutóbbi szereplése alkalmával elért harmadik forduló volt New Yorkban.

A főtáblának a férfiaknál egyesben Marozsán Fábián és a winston-salemi elődöntőre készülő Fucsovics Márton biztos résztvevője, előbbi selejtezős riválissal, utóbbi pedig a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovval kezd majd. Bondár Anna - sorozatban harmadik GS-tornáján - az ukrán Jelina Szvitolinával (13.) találkozik.

Eredmény, női egyes, selejtező, 
3. forduló: Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

 

