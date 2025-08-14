Live
Öt-öt női és férfi versenyző, Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi és Erdős Rita, illetve Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond és Bőhm Csaba képviseli a magyar színeket az augusztus 27. és 31. közötti, kaunasi öttusa-világbajnokságon. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle a júniusi kézsérülése miatt nem tarthat a magyar csapattal.

A Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) elnökségének csütörtök délutáni döntéséről Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető tájékoztatta az MTI-t, és elárulta azt is, miért nem tarthat a csapattal az olimpiai bajnok Gulyás Michelle.

Gulyás Michelle, olimpia,
Gulyás Michelle aranyérmet nyert a párizsi olimpián
Fotó: Csudai Sándor - Origo

„A lehető legerősebb csapattal, alapjában a madridi Európa-bajnokságon sikeresen szerepelt versenyzőkkel veszünk részt a világbajnokságon” – mondta a kapitány, majd hozzátette, hogy a június végén edzésen kézsérülést szenvedett, majd megoperált Gulyás Michelle edz, készül, de az UTE olimpiai bajnoka és a felkészítő stáb közösen úgy döntött, hogy nem vesz részt a litvániai vb-n.

​Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle lemarad a vb-ről

Belák azt is elmondta, mivel az egyéni selejtezőből országonként négyen-négyen juthatnak az elődöntőbe, a magyar versenyzők közül - amennyiben valamennyien kiharcolják a továbbjutást -, előnyt élveznek azok, akik az Európa-bajnokságon vagy a világkupa-sorozatban érmet szereztek. A nőknél így automatikusan továbbjuthat az Eb-bronzérmes Bauer Blanka és a világkupa-döntőben bronzérmes, tavaly vb-ezüstérmes Guzi Blanka, a többiek között továbbjutás elérése esetén a pontszám dönt. A férfiaknál az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály élvez előnyt a továbbjutáshoz szükséges helyezési szám elérésekor.

