A győzelem mögött nemcsak kiváló forma, hanem egy különleges családi történet is áll. A Halász család körében ugyanis a sport mellett a jóslatoknak is hagyományuk van. Halász Bence édesapjának a régi barátja, a kecskeméti gerelyhajító múltjáról is ismert Szeverényi Kálmán a verseny napján már reggel azt mondta: „83 méter fölött fog dobni, és nyerni fog.” A jóslat telibe talált.

Halász Bence egyéni és versenyrekordot döntött a Gyulai Memorialon

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Halász Tamás, az édesapa az SzPress Hírszolgálatnak elmondta: „Kálmán barátom elképesztő képességekkel rendelkezik. Jól ismeri Bencét, folyamatosan követi a fejlődését, talán ezzel is magyarázható, hogy kedden is telitalálata volt, amikor megjósolta, hogy valami elképesztően nagy dolog fog történni vele.”

Lehet, hogy ez a véletlen műve volt, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy fiam csodálatos versenyzéssel lepte meg az ellenfeleit és a lelkes publikumot is. Először tudta megelőzni az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberget, most már biztosak lehetünk abban, hogy nyolc kilót leadva sem veszített az erejéből. Felgyorsult, és mentálisan is izmosabb lett.

Világbajnoki bronz és ötkarikás ezüst után olimpiai arany?

A családfő hozzátette: „A feleségemmel együtt én is úgy gondolom, hogy azzal a munkával és mentalitással, ami Bencére jellemző, a jövőben még nagyobb dobásokra is képes lehet, akár az olimpiai bajnoki aranyérem megszerzésére is.”

Volt mit ünnepelni kedden

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Néhány évvel ezelőtt még annyira izgult a fia versenyei előtt, hogy a tévéközvetítés közben a paplan alá bújt, amikor a fiát szólították a dobókörbe. Nem úgy, mint Marika, aki, ha csak teheti, ott szurkol a lelátón Bencének, ahogy azt kedden is tette.

Az édesanya, Halászné Geiger Mária már tavaly, a párizsi ezüst után is magabiztosan kijelentette: Los Angelesben még fényesebb érem jöhet. A keddi este után ez a vízió egyre kevésbé tűnik merésznek.

Halász Bence megdobta az álomhatárt

A verseny maga igazi drámát hozott. Katzberg kezdte jobban, Halász pedig „biztonságival” nyitott. A harmadik sorozatban 81,85 méterrel átvette a vezetést, majd az ötödikben, miután a kanadai három centivel elé került, óriási erővel és tökéletes technikával hajította a 7,26 kilós szert a 83,18 méteres álomhatár fölé. Ezzel nem csupán több mint egy méterrel javította meg egyéni csúcsát, hanem megdöntötte a viadal korábbi, Paweł Fajdek által 2015-ben felállított 83,12-es rekordját is.

Az ötödik sorozatban előzött meg Ethan három centivel, és akkor az volt bennem, hogy itt vagyok, egy magyar parasztgyerek, nem hagyhatom magam. A dobást aztán nagyon jól indítottam el, és így sikerült. Nagyon örülök

– nyilatkozta a győztes.