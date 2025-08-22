Live
Szeptember 4-én kezdődik a liverpooli világbajnokság, amely kapcsán az utolsó simításokat végzi a magyar ökölvívó válogatott Madridban. Hámori Luca is Spanyolországban edz, itt érte őt utol a Magyar Nemzet és kérdezte többek között Imane Helifről.

Szeptember elején a boksz rajongók szeme Liverpoolra szegeződik, mivel 4-én kezdődik a városban az amatőr ökölvívó világbajnokság, benne több magyar sportoló részvételével. Itt készül természetesen a remek formában lévő Hámori Luca is, aki a párizsi olimpián az előkelő ötödik helyen végzett, idén pedig két nemzetközi versenyt és a magyar bajnokságot is bezsebelte és mindössze csak egyszer kapott ki egy vitatható pontozást követően. A fiatal klasszist a Magyar Nemzet kérdezte Imane Helifről, akiről az Origón is írtunk csütörtökön, a meghökkentő átalakulásáról, de ettől függetlenül az olimpiai bajnok nem lesz ott Liverpoolban, mivel nem vetette alá magát a kötelező nemi vizsgálatnak, amely végleg pontot tehetne a vele, a nemiségével kapcsolatos kérdésekre. 

Hámori Luca, Imane Helif, Párizs olimpia
Hámori Luca a párizsi játékokon találkozott Heliffel a ringben
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Hámori Luca éremesélyesként utazik majd Angliába

Eddig még nem kellett megcsináltatnom a tesztet, majd a vb előtt erre is sor fog kerülni. Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle nyilatkozta Hámori a Magyar Nemzetnek. Azt is hozzátette a kiváló bokszoló, hogy, ha a sorsolás is kedvező lesz, akkor a világbajnoki dobogón állhat a torna végén.

 

