A 23 éves Jack Draper nem először hányt a pályán a pályafutása során, ráadásul meg is sérült, így kénytelen volt visszalépni a US Opentől.

Jack Draper nem csak hányt, de sérüléssel is küzd

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újra hányt, majd sérülés miatt visszalépett Jack Draper

Draper még a salakpályás szezonban sérült meg: a bal felkarjában csontzúzódást diagnosztizáltak.

Bár a wimbledoni veresége után pihenőt tartott, a fájdalmak nem múltak el teljesen. A New York-i Grand Slam előtt is elismerte, hogy a sérülése komoly kényelmetlenséget okoz számára.

A brit balkezes játékos szerdán még edzett a helyszínen, végül azonban belátta, hogy nem tudná végigjátszani az akár ötszettes mérkőzést.

Sajnálattal közlöm, hogy visszalépek a US Opentől. Mindent megpróbáltam, hogy képes legyek pályára lépni, de a bal karomban jelentkező fájdalom túl nagy. Elsősorban az egészségemre kell gondolnom. Köszönöm a rengeteg támogatást, sokat jelent számomra. Viszlát jövőre, New York!

– írta Jack Draper.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

Draper első fordulós győzelme sem múlt el „komplikációk" nélkül: az argentin Federico Agustín Gómez ellen hétfőn a pályán lett rosszul, a brit játékos a forróságban ismét hányt. Tavaly az elődöntőben Jannik Sinner ellen is többször is előfordult hasonló vele.

A múltban a gyomorproblémáit részben fájdalomcsillapítók mellékhatásaira, részben a feszültség okozta stresszre vezette vissza.

Draper számára a mostani sérülése azt jelenti, hogy le kell mondania a US Openről, és inkább a teljes felépülésre kell koncentrálnia.