A brit férfi tenisz első számú játékosa, Jack Draper kénytelen volt visszalépni a US Opentől alig egy nappal tervezett második fordulós mérkőzése előtt. A világranglistán az ötödik helyen rangsorolt játékos – aki már az első fordulós győzelme alatt is hányt a pályán – a belga Zizou Bergs ellen lépett volna pályára csütörtökön, ám sérülés miatt nem tudja vállalni a találkozót.

A 23 éves Jack Draper nem először hányt a pályán a pályafutása során, ráadásul meg is sérült, így kénytelen volt visszalépni a US Opentől.

hányt, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Jack Draper of the United Kingdom reacts against Federico Agustin Gomez of Argentina during their Men's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jack Draper nem csak hányt, de sérüléssel is küzd
Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újra hányt, majd sérülés miatt visszalépett Jack Draper

Draper még a salakpályás szezonban sérült meg: a bal felkarjában csontzúzódást diagnosztizáltak. 

Bár a wimbledoni veresége után pihenőt tartott, a fájdalmak nem múltak el teljesen. A New York-i Grand Slam előtt is elismerte, hogy a sérülése komoly kényelmetlenséget okoz számára.

A brit balkezes játékos szerdán még edzett a helyszínen, végül azonban belátta, hogy nem tudná végigjátszani az akár ötszettes mérkőzést.  

Sajnálattal közlöm, hogy visszalépek a US Opentől. Mindent megpróbáltam, hogy képes legyek pályára lépni, de a bal karomban jelentkező fájdalom túl nagy. Elsősorban az egészségemre kell gondolnom. Köszönöm a rengeteg támogatást, sokat jelent számomra. Viszlát jövőre, New York! 

– írta Jack Draper.

Draper első fordulós győzelme sem múlt el „komplikációk" nélkül: az argentin Federico Agustín Gómez ellen hétfőn a pályán lett rosszul, a brit játékos a forróságban ismét hányt. Tavaly az elődöntőben Jannik Sinner ellen is többször is előfordult hasonló vele.

A múltban a gyomorproblémáit részben fájdalomcsillapítók mellékhatásaira, részben a feszültség okozta stresszre vezette vissza.  

Draper számára a mostani sérülése azt jelenti, hogy le kell mondania a US Openről, és inkább a teljes felépülésre kell koncentrálnia.

