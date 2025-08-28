A 23 éves Jack Draper nem először hányt a pályán a pályafutása során, ráadásul meg is sérült, így kénytelen volt visszalépni a US Opentől.
Draper még a salakpályás szezonban sérült meg: a bal felkarjában csontzúzódást diagnosztizáltak.
Bár a wimbledoni veresége után pihenőt tartott, a fájdalmak nem múltak el teljesen. A New York-i Grand Slam előtt is elismerte, hogy a sérülése komoly kényelmetlenséget okoz számára.
A brit balkezes játékos szerdán még edzett a helyszínen, végül azonban belátta, hogy nem tudná végigjátszani az akár ötszettes mérkőzést.
Sajnálattal közlöm, hogy visszalépek a US Opentől. Mindent megpróbáltam, hogy képes legyek pályára lépni, de a bal karomban jelentkező fájdalom túl nagy. Elsősorban az egészségemre kell gondolnom. Köszönöm a rengeteg támogatást, sokat jelent számomra. Viszlát jövőre, New York!
– írta Jack Draper.
Draper első fordulós győzelme sem múlt el „komplikációk" nélkül: az argentin Federico Agustín Gómez ellen hétfőn a pályán lett rosszul, a brit játékos a forróságban ismét hányt. Tavaly az elődöntőben Jannik Sinner ellen is többször is előfordult hasonló vele.
A múltban a gyomorproblémáit részben fájdalomcsillapítók mellékhatásaira, részben a feszültség okozta stresszre vezette vissza.
Draper számára a mostani sérülése azt jelenti, hogy le kell mondania a US Openről, és inkább a teljes felépülésre kell koncentrálnia.