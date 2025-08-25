Azonnal előkerült a Happy Gilmore-párhuzam, amint Marco Penge labdája egy néző hasán landolt.

Marco Penge gyorsan egy Happy Gilmore-film jelentében találta magát

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Közösségi reakciók és Happy Gilmore-párhuzam

Penge a British Masters utolsó napján a Ryder Cup-helyért küzdve próbált kijutni a bunkerből (homokcsapda), amikor túljutott a greenen és a nézők közé repült a labdája: egy rövid zavart követően derült csak ki, hogy a labda egy rajongó hasán landolt, így a keresés váratlan véget ért.

Az esetet látva mindenki azonnal viccelődni kezdett: az egyik kommentátor azonnal feldobta, hogy – a szabályokat idézve – „játssza meg onnan, ahogy fekszik”. Sokak szerint a jelenet az ikonikus vígjátékra, a Happy Gilmore-ra emlékeztetett, ahol Shooter karakterének Frankenstein talpáról kellett megjátszania a labdát. Az X-en többen is felidézték ezt a jelenetet, különösen most, hogy a film Adam Sandler főszereplsével a reneszánszát éli a Netflix folytatásnak köszönhetően.

Marco Penge just had his golf ball settle on a man's stomach at the British Masters.



What a scene. pic.twitter.com/MgvpSXdFmK — Mark Harris (@itismarkharris) August 24, 2025

A golfversenyeken ritkán látni ilyen szokatlan esetet, így garantáltan a sportág egyik legemlékezetesebb pillanata marad az idén.