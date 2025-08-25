Live
Ilyet sem gyakran látni a golfpályákon. Az idei British Masters egyik legszürreálisabb jelenete zajlott le ugyanis, amikor Marco Penge, az angol golftehetség váratlanul egy néző hasán találta a labdáját – a közönség és a kommentátorok együtt nevettek a fura eseten, sokaknak egyből a Happy Gilmore című (Happy, a flúgos golfos) jutott eszükbe.

Azonnal előkerült a Happy Gilmore-párhuzam, amint Marco Penge labdája egy néző hasán landolt.

Happy Gilmore, Marco Penge on hole 1 during the Danish Golf Championship - final day at Furesoe Golf Club on Sunday, August 17, 2025. (Photo: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix) (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix via AFP)
Marco Penge gyorsan egy Happy Gilmore-film jelentében találta magát 
Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Közösségi reakciók és Happy Gilmore-párhuzam

Penge a British Masters utolsó napján a Ryder Cup-helyért küzdve próbált kijutni a bunkerből (homokcsapda), amikor túljutott a greenen és a nézők közé repült a labdája: egy rövid zavart követően derült csak ki, hogy a labda egy rajongó hasán landolt, így a keresés váratlan véget ért.

A bejegyzésre kattintva tud lapozni a videókért:

Az esetet látva mindenki azonnal viccelődni kezdett: az egyik kommentátor azonnal feldobta, hogy – a szabályokat idézve – „játssza meg onnan, ahogy fekszik”. Sokak szerint a jelenet az ikonikus vígjátékra, a Happy Gilmore-ra emlékeztetett, ahol Shooter karakterének Frankenstein talpáról kellett megjátszania a labdát. Az X-en többen is felidézték ezt a jelenetet, különösen most, hogy a film Adam Sandler főszereplsével a reneszánszát éli a Netflix folytatásnak köszönhetően.

A golfversenyeken ritkán látni ilyen szokatlan esetet, így garantáltan a sportág egyik legemlékezetesebb pillanata marad az idén.

