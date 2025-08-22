Tragédia történt a Kína és Kirgizisztán határán található Pobeda-csúcson, ugyanis Luca Sinigaglia életét vesztette, amikor megpróbált segíteni egyik sérült mászótársának. A 7439 méteres Győzelem-csúcs a világ egyik legnehezebben megmászható hegye.

Meghalt az olasz hegymászó, Luca Sinigaglia, aki a hegyen rekedt mászótársának próbált segíteni

Fotó: Twitter

A hegymászó társadalom gyászolja a 49 éves milánói férfit, aki előtt sokan hősként tisztelegnek a közösségi médiában.

Augusztus 12-én az orosz mászónő, Natalia Nagovicina a csúcsról való ereszkedés közben eltörte a lábát. Mászótársai, köztük Sinigaglia 7150 méteres magasságban igyekeztek elsősegélyben részesíteni, egy nappal később sátrat, hálózsákot, élelmet és gázt vittek neki. A második segítségnyújtási kísérlet során azonban az olasz hegymászó augusztus 15-én agyödéma következtében meghalt, a hírek szerint a holtteste egy barlangban nyugszik 6800 méteres magasságban.

Alpinista italiano muore a 7.000 metri per salvare l’amica ferita rimasta bloccata in quota



Luca Sinigaglia, milanese, 49 anni, era esperto di vette ma il Pik Pobeda, 7.439 metri al confine con la Cina, è stata la sua ultima impresahttps://t.co/JRp4ocCb1M pic.twitter.com/or42zDmZ5J — La Sicilia (@lasiciliait) August 21, 2025

Tíz napja rekedt a hegyen a törött lábú orosz hegymászónő

A hegyen rekedt Nagovicina, akinek férje négy évvel ezelőtt ugyanezen csúcs megmászása közben vesztette életét, immáron tíz napja várja a mentést, ami a zord időjárási körülmények miatt meglehetősen nehezékes a világ legészakabb hegyén. Az első mentési kísérlet kis híján tragédiába torkollott, ugyanis augusztus 16-án a kirgiz védelmi minisztérium egy helikoptert küldött az alaptáborba, de az 4600 méteren lezuhant, aminek következtében a pilóta és két hegyimentő csonttöréseket szenvedett. A védelmi minisztérium augusztus 19-én drónt küldött a helyszínre, akkor még életben látták a 47 éves orosz nőt a sátorban, ám nem tudnak vele kommunikálni.

A mentési folyamat még mindig zajlik. Egy négy fős mentőcsapat ma elérte az 5800 méteres magasságot, ami azonban még rendkívül alacsonyan van ahhoz, hogy bármiféle realitása legyen annak, hogy a hegymászót élve le lehessen hozni.

