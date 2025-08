Hóbor Patrícia számára nem csupán a súlyok emeléséről, hanem a mentális terhek letételéről is szól a fitnesz. A Fitmodell-versenyző úgy nyerte meg Milánóban a profi kártyáját, hogy közben önmagát is újraépítette: lépésről lépésre haladva tanult meg hinni a saját erejében. Hóbor Patrícia a színpadra egyedül vonul ki, de a háttérben egy egész csapat áll mellette. Ezért is állítja, hogy a fitnesz csapatsport.

Hóbor Patrícia úgy emlékszik vissza a kezdetekre, mint egy véletlenül elindult, mégis végzetszerű útra. Amikor az egyetem miatt Budapestre költözött, elhatározta, hogy elkezd komolyabban sportolni. Egy profi sminkelés után hercegnőnek érzi magát Hóbor Patrícia Felkerestem egy személyi edzőt, aki azt mondta nekem: miért nem próbálom ki magam bikiniversenyzőként? – mesélte. A fitnesz Hóbor Patrícia mindennapjainak a része lett Épp akkoriban hirdetett egy csapat castingot, amely során a kiválasztott versenyzőt egészen a színpadig felkészítették. „A nővérem és a családom – akik mindig is hatalmas motivációt jelentettek számomra – biztattak, hogy jelentkezzek.” Végül ő lett a szerencsés kiválasztott. „Így indultam el ezen az úton – és ma már el sem tudnám képzelni a napjaimat a fitnesz nélkül.” Amikor arról kérdeztük, mit adott neki a sport, nem kellett sokáig gondolkodnia. „Megtanított türelmesnek lenni. Meg arra is, hogy ha tényleg beleadom magam, bármit elérhetek” – jelentette ki. A fitnesz nem csupán izmokat épített benne, hanem jellemet is. Sokkal kitartóbb és alázatosabb lettem az élet minden területén. Emellett az egészsége is látványosan javult, és ami talán még fontosabb: „Jobban érzem magam a bőrömben, el tudom fogadni önmagam. A hibáimon pedig folyamatosan dolgozom, ami mentálisan is fejleszt.”

És ahogy mondja, nem csak új izmokat, hanem új kapcsolatokat is köszönhet a sportnak. „Rengeteg új embert ismertem meg az edzés és a versenyzés által. Ma már barátok vagyunk, és hálás vagyok, hogy osztozhatunk egymás sikereiben. Folyamatosan tudjuk egymást segíteni és motiválni.” A hely, ahol mindig önmaga lehet Nem kellett külön magyaráznia, mit jelent számára az edzőterem: ez több mint egy mozgástér, sokkal inkább menedék és tükör egyszerre. Edzek, amikor boldog vagyok, és edzek akkor is, amikor szomorú. Akkor is, ha egyedül érzem magam, és akkor is, ha sokan vannak körülöttem. Azt mondja, nincs olyan állapot, amire ne az edzés lenne a válasz: „Fáradtan vagy tele energiával – mindig jobban érzem magam utána.” Amikor megkérdeztük, melyik a kedvenc fotója, gondolkodás nélkül vágta rá: „Amikor Milánóban megnyertem a profi kártyám, az volt az a pillanat, amikor valóra vált az egyik legnagyobb álmom: az IFBB Pro League tagja lettem.”

A kedvenc pillanat a profivá válás Június 28-án, Fitmodell kategóriában versenyzett, és ez volt az első pro kvalifikációs versenye. „Előtte bikini kategóriában indultam, és nem is jártam sokat külföldön. Szóval, volt min izgulni” – de szerencsére nem volt egyedül. „Németh Réka, az edzőm, a csapattársaim, a családom, a barátaim – mindenki ott volt mögöttem. A versenyzés iránti szeretet vitt át mindenen.” Sokan úgy tekintenek a fitneszre, mint egyéni sportra, de ő nem így érzi. „Hiába állok fel a színpadra egyedül, ez is csapatsport” – mondja mosolyogva. A színpadon töltött pillanat egy örökkévalóság és egy szempillantás is volt egyszerre. Amikor kimondták a nevem, hogy én nyertem... Felsikítottam, és konkrétan összecsuklott a lábam. Könnyekben törtem ki, önkívületben rohantam le a színpadról. „Ez volt az a pillanat, amikor minden – a kardiók, az ételek főzése, az edzések, a nyújtások, a pózolások – értelmet nyert. Megértettem: tényleg nincs lehetetlen. Bármit elérhetünk, amit szeretnénk.” Próbált mást is, de mindig visszatér A fitneszen kívül is a sportban él, hiszen személyi edzőként és táplálkozási tanácsadóként dolgozik. Emellett az önfejlesztés elkötelezett híve: „Rengeteget olvasok pszichológiai könyveket, járok szakemberhez, podcasteket hallgatok.” Fontos számára, hogy minőségi időt töltsön a szeretteivel is, ez adja az egyensúlyt az intenzív hétköznapokhoz. Fotó: Horog Enikő @a_pillanat_mesei Bár sokféle mozgásformát kipróbált – boksz, tánc, crossfit –, végül mindig ugyanoda tér vissza: a konditerembe. „Valahogy ott tudok a legjobban kikapcsolni. Ott vagyok a legmotiváltabb.” A legnagyobb kihívás Versenyzőként nem titkolt célja, hogy egyszer a Mr. Olympia színpadán állhasson Las Vegasban. „Ez a legnagyobb álmom. De közben az is fontos, hogy mindig egy kicsit jobb legyek önmagamnál, és élvezzem, amit csinálok.” Edzőként pedig segíteni akar. Szeretném, ha az emberek megszeretnék az edzést. Megtanítani nekik, hogy az egészséges életmód nem szenvedés, hanem élvezet – és hosszú távon is fenntartható. Nem a súlyok, hanem a mentális akadályok jelentették a legnagyobb kihívást számára. „Elhinni, hogy elég jó vagyok, amikor kilépek a színpadra. Leküzdeni az izgulást.”

Egyedüllét, kreatív főzés Bár sokan nem gondolnák, Patrícia imád egyedül lenni. Fotó: instagram.com/patricia_hobor „Szeretek olvasni, takarítani, főzni, sütni – de nem recept alapján. Inkább összeválogatom a kedvenc alapanyagaimat.” Aztán nevetve hozzáteszi: „Néha persze nem úgy sül el, ahogy elképzeltem…” A kezdő sportolóknak azt tanácsolja: ne féljenek segítséget kérni. „Keressenek egy szakembert, akinek a társaságában jól érzik magukat, akire felnéznek. Az edzés nemcsak a külsőről szól, ez egy testi-lelki töltődés.” Még több cikk

