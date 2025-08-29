Live
Rendkívüli

Hosszú Katinka terhes? Gyanús fotó készült róla – mutatjuk!

Merész pletyka kering a közösségi médiában, ugyanis többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok magyar úszólegenda pocakja kikerekedett az egyik fotóján. Sokan máris azt rebesgetik, hogy Hosszú Katinka ismét várandós.

Hosszú Katinka a napokban Lausanne-ban találkozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, Kirsty Coventryvel. Az év elején visszavonult úszónő meg is osztott néhány képet a közösségi oldalán a baráti találkozóról.

Hosszú Katinka (HUN) competes on Womens 400 m Medley Preliminary during the European Aquatics Championships in Roma on August 11, 2022, at Foro Italico swimming complex, Roma, Italy - Photo Stephane Kempinaire / KMSP (Photo by KEMPINAIRE Stéphane / KMSP / KMSP via AFP)
Hosszú Katinka ismét terhes?
Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE / KMSP

„Nagyon különleges találkozó régi barátommal és úszótársammal, Kirsty Coventryvel, aki most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Korábban az úszópályákat, most az ötleteinket osztjuk meg egymással az irodájában Lausanne-ban. Micsoda utazás volt! Gratulálok!” – írta Facebook-bejegyzésében Hosszú Katinka

Hosszú Katinka terhességéről pletykálnak

A NOB elnökével készült közös fotók után azonban beindultak a találgatások, ugyanis sokan úgy vélik, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő terhes lehet.

„Kb 1 hónapja láttam őt Pesten egy étteremben, nekem is feltűnt, hogy várandós és sehol nem olvasni pedig ez nem 4-5 hónapos pocak méret” – írta a Redditen az egyik hozzászóló, azt állítva, hogy már egy ideje sejteni lehet, hogy esetleg úton van a második baba. Akadnak azonban olyanok is, akik szerint szó sincs ilyesmiről, csupán egy újabb alaptalan pletykáról van szó.

A 36 éves sportolónő ahogy korábban, úgy most sem reagált az efféle híresztelésekre. Hosszú Katinka 2023 márciusában a férjével, Layber-Gelencsér Mátéval közösen jelentette be, hogy megszületett a kislányuk, Kamília.

