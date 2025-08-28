Hulk Hogan nélkül ma nem tartana ott a WWE (World Wrestling Entertainment), ahol, azaz nem lenne világszerte ismert promóció, amely dollár milliárdokat termel az iparágnak. Ehhez rengeteget tett hozzá a legendás Hogan, aki 1987-ben, a Wrestlemania 3 fő mérkőzésén legyőzte az addig legyőzhetetlennek tűnő Andrét, az óriást (több mint 220 cm magas volt és sokszor 230 kg-nál többet mutatott alatta a mérleg). A pankráció szupersztárja már egy hónapja nincs közöttünk, de továbbra is előkerülnek róla szóló történetek, most például Brooke Hogan, a lánya osztott meg egy megható sztorit.

A legenda maga, Hulk Hogan

Fotó: ROLAND MACRI / Hans Lucas

Hulk Hogan már az életében legendává vált

Brooke Hogan Clearwaterben, Floridában járt, ahol különböző ügyeket intézett el és sikerült emellett meglátogatni az édesapja sírját is. Brooke a Bubba the Love Sponge műsorában mesélt arról a pillanatról, amikor utoljára látta az édesapja testét: „Nagyon szép nap volt. Találkoztam apám egyik ügyvédjével is, akit nagyon tisztelek, és jó volt vele újra beszélni, megölelni. Aztán láttam apámat is, és nagyszerűen nézett ki. Olyan volt, mintha készen állna egy pay-per-view meccsre. Nagy, erős, a haja rendben, rajta a bandana, a Fu Manchu bajusz tökéletesen állt. Hihetetlen volt, tényleg úgy festett, mintha bármelyik pillanatban a képernyőre lépne. Mondtam egy imát érte, elbúcsúztam tőle, és ez nagyon megnyugtató volt számomra.”