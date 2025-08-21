A párizsi olimpia legnagyobb vihart kavart aranyérmese kétségtelenül az algériai Imane Helif volt, aki félnehézsúlyban hódította el a női ökölvívás trófeáját, úgy, hogy a negyeddöntőben a magyar Hámori Lucát győzte le. Csakhogy az öröm helyett vádaskodásban volt része: kiszivárgott orvosi dokumentumok szerint a sportoló biológiai értelemben férfi. A jelentések hiányzó méhet, belső heréket, mikropéniszt, XY-kromoszómákat és férfihormon-szintet említettek, ami teljesen megosztotta a közvéleményt. A botrány lavinaként hízott, Helifet sokan csalónak tartották, mások hősként ünnepelték, aki minden akadály ellenére felért a csúcsra.

Imane Helif egy éve az ökölvívás olimpiai bajnokaként és most dívának sminkelve. Melyik az igazi arca?

Azóta viszont Imane Helif eltűnt a szorító közeléből. Bár többször hangoztatta, hogy Los Angelesben, a 2028-as olimpián meg akarja védeni címét, a kötelező nemi szűrések bevezetése után nem lépett ringbe. A nagy kérdés azóta is lebeg: visszatérhet-e valaha a profi sportba, vagy örökre elvágta előtte az utat a botrány? Helif nő vagy a NOB-szabályainak rengetegében a kiskapun átslisszanó ügyeskedő?

Új arc a párizsi diadal évfordulóján

Helif most mindenkit megdöbbentett: az olimpiai döntő első évfordulóján olyan fotón bukkant fel, amely gyökeresen ellentmond a róla kialakult képnek. Miként a Magyar Nemzet kiszúrta, a The Sun által is idézett Instagram-sztoriban a sportoló egy tévés műsorvezetővel, Nassima Djaffar Beyjel pózolt. A képen Imane Helif ragyogó mosollyal, sminkben és hosszú, nőies hajjal látható – mintha nem is a ring harcosa, hanem egy modell állna a kamera előtt.

„Én vagyok Imane Helif. Tegnap olimpiai bajnok voltam, ma kitartó és eltökélt vagyok, hogy holnap visszatérjek” – írta a fotó mellé, üzenve azoknak, akik az elmúlt egy évben kételkedtek benne.

Imane Helif visszatér-e a ringbe?

A kép azonnal lavinát indított el a közösségi médiában. Sokan egyszerűen nem hitték el, hogy valóban Helif látható rajta, mások szerint éppen ezzel akarta bizonyítani nőiességét. A sportoló maga pedig arról beszélt a podcastben, hogy bár nehéz időszakon megy keresztül, benne él ugyanaz a küzdőszellem, amely tavaly az aranyhoz segítette.