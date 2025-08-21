Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mégis nő? Ezt kérdezi most az egész sportvilág, miután a botrányairól elhíresült algériai olimpiai bajnok, Imane Helif olyan fotón bukkant fel, amelyen szinte rá sem lehet ismerni. A férfihormonokkal és biológiai nemével kapcsolatos viták után az egykori ökölvívó most egészen más arcát mutatta meg: csillogó sminkben, hosszú hajjal és sugárzó mosollyal lépett a nyilvánosság elé.

A párizsi olimpia legnagyobb vihart kavart aranyérmese kétségtelenül az algériai Imane Helif volt, aki félnehézsúlyban hódította el a női ökölvívás trófeáját, úgy, hogy a negyeddöntőben a magyar Hámori Lucát győzte le. Csakhogy az öröm helyett vádaskodásban volt része: kiszivárgott orvosi dokumentumok szerint a sportoló biológiai értelemben férfi. A jelentések hiányzó méhet, belső heréket, mikropéniszt, XY-kromoszómákat és férfihormon-szintet említettek, ami teljesen megosztotta a közvéleményt. A botrány lavinaként hízott, Helifet sokan csalónak tartották, mások hősként ünnepelték, aki minden akadály ellenére felért a csúcsra.

Imane Helif egy éve az ökölvívás olimpiai bajnokaként és most dívának sminkelve. Melyik az igazi arca?
Imane Helif egy éve az ökölvívás olimpiai bajnokaként és most dívának sminkelve. Melyik az igazi arca?

Azóta viszont Imane Helif eltűnt a szorító közeléből. Bár többször hangoztatta, hogy Los Angelesben, a 2028-as olimpián meg akarja védeni címét, a kötelező nemi szűrések bevezetése után nem lépett ringbe. A nagy kérdés azóta is lebeg: visszatérhet-e valaha a profi sportba, vagy örökre elvágta előtte az utat a botrány? Helif nő vagy a NOB-szabályainak rengetegében a kiskapun átslisszanó ügyeskedő?

Új arc a párizsi diadal évfordulóján

Helif most mindenkit megdöbbentett: az olimpiai döntő első évfordulóján olyan fotón bukkant fel, amely gyökeresen ellentmond a róla kialakult képnek. Miként a Magyar Nemzet kiszúrta, a The Sun által is idézett Instagram-sztoriban a sportoló egy tévés műsorvezetővel, Nassima Djaffar Beyjel pózolt. A képen Imane Helif ragyogó mosollyal, sminkben és hosszú, nőies hajjal látható – mintha nem is a ring harcosa, hanem egy modell állna a kamera előtt.

„Én vagyok Imane Helif. Tegnap olimpiai bajnok voltam, ma kitartó és eltökélt vagyok, hogy holnap visszatérjek” – írta a fotó mellé, üzenve azoknak, akik az elmúlt egy évben kételkedtek benne.

Imane Helif visszatér-e a ringbe?

A kép azonnal lavinát indított el a közösségi médiában. Sokan egyszerűen nem hitték el, hogy valóban Helif látható rajta, mások szerint éppen ezzel akarta bizonyítani nőiességét. A sportoló maga pedig arról beszélt a podcastben, hogy bár nehéz időszakon megy keresztül, benne él ugyanaz a küzdőszellem, amely tavaly az aranyhoz segítette.

Hogy visszatérhet-e valaha a ringbe, azt egyelőre senki nem tudja, kérdés, hogy aláveti-e magát a nemiségi vizsgálatnak. Egy biztos: Imane Helif ismét képes volt elérni, hogy róla beszéljen a világ – és most nem az ökleivel, a férfias ütéseivel, hanem az átváltozásával döbbentette meg rajongóit és ellenfeleit egyaránt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!