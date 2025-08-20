Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Münchenbe települtek a magyar szörfösök, ugyanis itt rendezik a sportág egyik legkomolyabb hazai versenyét, a Hungasurf Opent. A küldöttséggel tartott az a Jakabos Zsuzsa is, aki egy másik sportágban, úszásban már négy olimpián szerepelt.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a magyar szörfösök Münchenbe utaztak, ahol a nemzeti ünnepen, augusztus 20-án versenyeznek majd. A legjobb magyar szörfösök ezúttal Münchenben mérik össze tudásukat, méghozzá a Hungasurf Open elnevezésű versenyen. A helyszín különleges, ugyanis az ország 30 legjobb szörföse Münchenben, a Surftown MUC hullámmedencéjében csap össze, amely Európa egyik legnagyobb, egész évben működő mesterséges szörfcentruma. A csapattal tartott egy meglepetésvendég, Jakabos Zsuzsa is, de ő egyelőre csak ismerkedik az új sportággal.

jakabos zsuzsa
Jakabos Zsuzsa is szörfdeszkára állt
Fotó: Horváth Ádám

Jakabos Zsuzsa dobta fel a szörfösök edzésnapját

Kedden a versenyzők megismerkedhettek a helyszínnel, ahol volt edzés, barrel session különszám, ahol a legjobb csőhullámokat keresték az indulók, valamint a hivatalos megnyitó is megtörtént.

A megnyitón ott volt a müncheni magyar konzulátusról Lorenz Péter és Stricki Vera is. Ott volt a megnyitón az úszó olimpikon, Jakabos Zsuzsa is, aki nagy mosollyal tesztelte a medence hullámait.

Jakabos Zsuzsa és az új sportág fő kelléke
Fotó: Horváth Ádám

A verseny különlegessége, hogy Bognár Péter és Králik Dániel szakértésével élőben lehet majd követni az eseményeket, ezen a LINKEN, 18.00 órától.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!