Arról már korábban beszámoltunk, hogy a magyar szörfösök Münchenbe utaztak, ahol a nemzeti ünnepen, augusztus 20-án versenyeznek majd. A legjobb magyar szörfösök ezúttal Münchenben mérik össze tudásukat, méghozzá a Hungasurf Open elnevezésű versenyen. A helyszín különleges, ugyanis az ország 30 legjobb szörföse Münchenben, a Surftown MUC hullámmedencéjében csap össze, amely Európa egyik legnagyobb, egész évben működő mesterséges szörfcentruma. A csapattal tartott egy meglepetésvendég, Jakabos Zsuzsa is, de ő egyelőre csak ismerkedik az új sportággal.

Jakabos Zsuzsa is szörfdeszkára állt

Fotó: Horváth Ádám

Jakabos Zsuzsa dobta fel a szörfösök edzésnapját

Kedden a versenyzők megismerkedhettek a helyszínnel, ahol volt edzés, barrel session különszám, ahol a legjobb csőhullámokat keresték az indulók, valamint a hivatalos megnyitó is megtörtént.

A megnyitón ott volt a müncheni magyar konzulátusról Lorenz Péter és Stricki Vera is. Ott volt a megnyitón az úszó olimpikon, Jakabos Zsuzsa is, aki nagy mosollyal tesztelte a medence hullámait.

Jakabos Zsuzsa és az új sportág fő kelléke

Fotó: Horváth Ádám

A verseny különlegessége, hogy Bognár Péter és Králik Dániel szakértésével élőben lehet majd követni az eseményeket, ezen a LINKEN, 18.00 órától.

