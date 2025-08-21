John Cena ismerős lehet mindenkinek, aki követi a nemzetközi pankráció eseményeit, már csak azért is, mert idén áprilisban a 48 éves ikon egyedülálló módon 17-szeres WWE világbajnok lett, ami rekord a modern pankrációban. A színészként is ismert világsztár nyílt lapokkal játszik, már korábban bejelentette, hogy 2025-ben fog utoljára birkózni, aztán nyugdíjba vonul. Nos, most kiderült, mikor és hol lesz még látható Cena.
A Szorító - WWE Hírek oldal számolt be arról, hogy véglegessé váltak Cena utolsó mérkőzéseinek az időpontjai és helyszínei. A klasszis utolsó mérkőzésére december 13-án kerül sor, ami egyúttal a hivatalos búcsúmeccse is lesz, amellyel lezárja legendás WWE-karrierjét. A Sports Business Journal szerint a gála Bostonban lesz, így Cena a szülővárosához közel köszönhet el a ringtől.
Az ikonnak összesen 11 fellépése maradt a visszavonulásig, íme a frissített lista:
Augusztus 22. – WWE SmackDown (Dublin, Írország)
Augusztus 29. – WWE SmackDown (Lyon, Franciaország)
Augusztus 31. – WWE Clash in Paris (Párizs, Franciaország)
Szeptember 5. – WWE SmackDown (Chicago, Illinois)
Szeptember 15. – WWE Raw (Lowell, Massachusetts)
Szeptember 20. – WWE Wrestlepalooza (Indianapolis, Indiana)
Október 11. – WWE Crown Jewel: Perth (Perth, Ausztrália)
November 29. – WWE Survivor Series (San Diego, Kalifornia)
December 13. – Retirement Match (Boston, Massachusetts)