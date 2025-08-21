John Cena ismerős lehet mindenkinek, aki követi a nemzetközi pankráció eseményeit, már csak azért is, mert idén áprilisban a 48 éves ikon egyedülálló módon 17-szeres WWE világbajnok lett, ami rekord a modern pankrációban. A színészként is ismert világsztár nyílt lapokkal játszik, már korábban bejelentette, hogy 2025-ben fog utoljára birkózni, aztán nyugdíjba vonul. Nos, most kiderült, mikor és hol lesz még látható Cena.

John Cena a magasban, szó szerint (köszönhetően Brock Lesnarnak)

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Cena lassan visszavonul

A Szorító - WWE Hírek oldal számolt be arról, hogy véglegessé váltak Cena utolsó mérkőzéseinek az időpontjai és helyszínei. A klasszis utolsó mérkőzésére december 13-án kerül sor, ami egyúttal a hivatalos búcsúmeccse is lesz, amellyel lezárja legendás WWE-karrierjét. A Sports Business Journal szerint a gála Bostonban lesz, így Cena a szülővárosához közel köszönhet el a ringtől.

Az ikonnak összesen 11 fellépése maradt a visszavonulásig, íme a frissített lista:

Augusztus 22. – WWE SmackDown (Dublin, Írország)

Augusztus 29. – WWE SmackDown (Lyon, Franciaország)

Augusztus 31. – WWE Clash in Paris (Párizs, Franciaország)

Szeptember 5. – WWE SmackDown (Chicago, Illinois)

Szeptember 15. – WWE Raw (Lowell, Massachusetts)

Szeptember 20. – WWE Wrestlepalooza (Indianapolis, Indiana)

Október 11. – WWE Crown Jewel: Perth (Perth, Ausztrália)

November 29. – WWE Survivor Series (San Diego, Kalifornia)

December 13. – Retirement Match (Boston, Massachusetts)