A kajak-kenu vb szombati délelőtti programja során hat magyar egység szállt vízre, minden esetben az első három közé kellett kerülni a fináléhoz.
Varga Ádám, a Ferencváros 25 éves, kétszeres olimpiai ezüstérmes versenyzője Európa-bajnoki címvédőként magabiztos előfutam-győzelemmel kezdett K-1 500-on és ezúttal is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Jól építette fel a pályáját, 250 méternél másodikként haladt át, majd lehagyta az addig vezető norvég ellenfelét és ismét elsőként ért a célba - írja az MTI.
Ugyanazt meg tudtam csinálni, mint az előfutamban, csak a rajt után nem álltam meg és ezúttal hínár sem hátráltatott. Láttam az ellenfeleket a szemem sarkából, tudtam, hogy a norvég versenyző az elején mindig nagyon vezet, ez nem okozott meglepetést. Én azonban a saját pályámmal foglalkoztam.
A döntőben szeretném folytatni az idei szériámat, amit elkezdtem a világkupákkal, majd folytattam az Európa-bajnoksággal, úgy érzem, hogy jó formában vagyok ehhez. Meglátjuk, hogy ki tud esetleg beleszólni ebbe" - nyilatkozott az MTI-nek Varga.
A júniusi Eb után összeült Kurucz Levente, Nádas Bence kajakos duó parádés versenyzéssel tette le a névjegyét az előfutamban, s most ugyan visszafogottabb teljesítményt nyújtott, a továbbjutása nem forgott veszélyben. A magyarok a címvédő portugálok mögött, a fehéroroszokkal azonos idővel, harmadikként végeztek, így készülhetnek a fináléra.
Kurucz azt mondta, voltak hibák a mostani pályájukban, kisebb billenések, de ezeket kijavítják a döntőre, amelyben szeretnének tökéletes pályát menni.
"Szerencsére olyan formában vagyunk, hogy ezek a hibák nem kerültek semmibe. Én azt mondom, inkább az elő- és középfutamban jöjjenek ki a hibák, hogy aztán a döntőben már minden a helyén legyen" - tette hozzá Nádas, aki tavaly, Párizsban Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban.
Szintén remek teljesítménnyel rukkolt ki az Atomerőmű SE friss Eb-bronzérmes egysége, a Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó, amely egy visszalőtt rajt után az 500 méteres táv nagy részében vezetett, s bár a végén a házigazda olaszok kettőse megelőzte, így is magabiztosan lépett tovább a legjobb kilenc közé.
"Rendben volt a harmónia végig, ez az erőssége a párosunknak, hogy hasonlóan mozgunk, hasonlóan adjuk le az erőt. A vége egy kicsit billegős lett, de a pálya egyik részén sem estünk szét" - értékelt Kollár, aki szerint a céljuk az lesz az utolsó futamban, hogy felszabadultan versenyezzenek. - Ha valamit mondanom kellene, akkor azt mondanám, hogy az első öt-hat közé szeretnénk kerülni."
A negyedik párosnak, a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duónak nem sikerült az első három között végeznie 500 méteren, miután az elrontott előfutam után egy bombaerős középfutamba kapott besorolást, amelyben ott volt mások mellett a júniusi Eb-n előttük végző lengyel Martyna Klatt, Anna Pulawska és német Paulina Paszek, Pauline Jagsch duó és a nyolcszoros olimpiai bajnok Lisa Carrington fémjelezte új-zélandi hajó is. Az újpesti egység jól kezdett, de aztán a riválisok fokozatosan eléjük kerültek, s ugyan féltvánál még a továbbjutást érő harmadik helyen lapátoltak, végül negyedikként értek be, ami csak B döntős folytatást ér.
A kettős tagjai szomorúan nyilatkoztak a parton, azt mondták, mindenképpen szerettek volna bekerülni az A döntőbe, de ahogy Lucz fogalmazott, három ilyen erős ellenféltől nem szégyen kikapni.
Női C-1 200 méteren a győriek rutinos kenusa, a világ- és Európa-bajnok Takács Kincső az előfutamok során egy második hellyel kezdett, második pályáján pedig mások mellett a szám kubai címvédőjével, a Yarisleidis Cirilo Duboys-val is meg kellett küzdenie. Végül a harmadik helyen végzett némi szerencsével, mivel a mellette lapátoló brazil egy méterrel a cél előtt letette a lapátot, így elé tudott kerülni.
"A rajtom idénre nagyon összeállt, viszont a berúgás még hiányzik és most ez mentett meg, mert ha berúgom a hajómat, akkor nem jutok be a döntőbe.
Az első százötven méterem nagyon erős volt, így a végére kicsit szétesett a mozgásom, azt sem tudom, hogy értem be. Szerencsésen alakult
- nyilatkozott a parton Takács. Az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott: a középfutamra is teher nélkül állt oda és így tesz majd a fináléban is, megpróbálja kihozni magából a maximumot és "örömevezéssel" zárni a versenyét.
A női kajakosok sprint számában a tavalyi, párizsi olimpián párosban ezüst-, négyesben bronzérmes Gazsó Alida Dóra a magyar induló, aki az ötkarikás játékok óta most először vesz részt nemzetközi versenyen, miután tavasszal megműtötték a sérült lábát és kénytelen volt hónapokat kihagyni. Végül az utolsó pillanatban 200 egyesben - amely nem igazán a specialitása - kiharcolta a vb-szereplés jogát, az előfutamában pedig negyedikként ért célba. A középfutamban jól kezdett, de aztán a többiek gyorsabbnak bizonyultak nála, s ötödik helyével a B fináléba került.
A 25 éves kajakos érthetően nagyon csalódott volt a futam után, a könnyeivel küszködve azt mondta: tudja, hogy nem ez a szám az erőssége, ezzel együtt szeretett volna bejutni a döntőbe és nem elégedett a teljesítményével.
Ezekben a számokban vasárnap rendezik a döntőket.
később:
200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 14.30
vasárnap:
200 és 500 méteres, valamint para döntők 10.00
5000 méteres döntők 14.00