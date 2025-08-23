A kajak-kenu vb szombati délelőtti programja során hat magyar egység szállt vízre, minden esetben az első három közé kellett kerülni a fináléhoz.

Varga Ádám a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 500 méteres számának középfutama után

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Négy magyar továbbjutó a kajak-kenu vb-n

Varga Ádám, a Ferencváros 25 éves, kétszeres olimpiai ezüstérmes versenyzője Európa-bajnoki címvédőként magabiztos előfutam-győzelemmel kezdett K-1 500-on és ezúttal is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Jól építette fel a pályáját, 250 méternél másodikként haladt át, majd lehagyta az addig vezető norvég ellenfelét és ismét elsőként ért a célba - írja az MTI.

Ugyanazt meg tudtam csinálni, mint az előfutamban, csak a rajt után nem álltam meg és ezúttal hínár sem hátráltatott. Láttam az ellenfeleket a szemem sarkából, tudtam, hogy a norvég versenyző az elején mindig nagyon vezet, ez nem okozott meglepetést. Én azonban a saját pályámmal foglalkoztam.

A döntőben szeretném folytatni az idei szériámat, amit elkezdtem a világkupákkal, majd folytattam az Európa-bajnoksággal, úgy érzem, hogy jó formában vagyok ehhez. Meglátjuk, hogy ki tud esetleg beleszólni ebbe" - nyilatkozott az MTI-nek Varga.

A júniusi Eb után összeült Kurucz Levente, Nádas Bence kajakos duó parádés versenyzéssel tette le a névjegyét az előfutamban, s most ugyan visszafogottabb teljesítményt nyújtott, a továbbjutása nem forgott veszélyben. A magyarok a címvédő portugálok mögött, a fehéroroszokkal azonos idővel, harmadikként végeztek, így készülhetnek a fináléra.

Kurucz azt mondta, voltak hibák a mostani pályájukban, kisebb billenések, de ezeket kijavítják a döntőre, amelyben szeretnének tökéletes pályát menni.

"Szerencsére olyan formában vagyunk, hogy ezek a hibák nem kerültek semmibe. Én azt mondom, inkább az elő- és középfutamban jöjjenek ki a hibák, hogy aztán a döntőben már minden a helyén legyen" - tette hozzá Nádas, aki tavaly, Párizsban Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban.

Szintén remek teljesítménnyel rukkolt ki az Atomerőmű SE friss Eb-bronzérmes egysége, a Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó, amely egy visszalőtt rajt után az 500 méteres táv nagy részében vezetett, s bár a végén a házigazda olaszok kettőse megelőzte, így is magabiztosan lépett tovább a legjobb kilenc közé.

"Rendben volt a harmónia végig, ez az erőssége a párosunknak, hogy hasonlóan mozgunk, hasonlóan adjuk le az erőt. A vége egy kicsit billegős lett, de a pálya egyik részén sem estünk szét" - értékelt Kollár, aki szerint a céljuk az lesz az utolsó futamban, hogy felszabadultan versenyezzenek. - Ha valamit mondanom kellene, akkor azt mondanám, hogy az első öt-hat közé szeretnénk kerülni."

A negyedik párosnak, a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duónak nem sikerült az első három között végeznie 500 méteren, miután az elrontott előfutam után egy bombaerős középfutamba kapott besorolást, amelyben ott volt mások mellett a júniusi Eb-n előttük végző lengyel Martyna Klatt, Anna Pulawska és német Paulina Paszek, Pauline Jagsch duó és a nyolcszoros olimpiai bajnok Lisa Carrington fémjelezte új-zélandi hajó is. Az újpesti egység jól kezdett, de aztán a riválisok fokozatosan eléjük kerültek, s ugyan féltvánál még a továbbjutást érő harmadik helyen lapátoltak, végül negyedikként értek be, ami csak B döntős folytatást ér.