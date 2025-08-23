Opvaszky Réka női kenu egyes, 500 méteres döntőjével kezdődött a program a kajak-kenu világbajnokságon Olaszországban, szombaton kora délután. A fiatal sportoló remekül maradt együtt az élmezőnnyel, végig a dobogóért volt versenyben, és csak az utolsó métereken szorult le a harmadik helyről és az éremről, így negyedikként végzett. Utána következett a pénteki napon már a kajak egyes 1000 méteres futamában aranyérmet szerzett Csikós Zsóka, aki ezúttal 500 méteren, az olimpiai versenyszámban mutathatta meg, mit tud. Kiválóan teljesített itt is Csikós, aki tényleg csak centiméterekkel (11 század másodperccel) maradt le a második helyről és lett világbajnoki harmadik.

Csikós Zsóka a kajak-kenu világbajnokságon egy aranyat és egy bronzot szerzett szombat délutánig

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kajak-kenu világbajnokságon remekelnek a magyarok

Kisebb szusszanásnyi szünet után jöhettek a férfiak, azon belül is a kenu egyes 1000-es fináléja, amelyben Adolf Balázsnak szoríthattunk. Sajnos nem a legjobban kezdődött magyar szempontból a futam, a táv felénél, 500 méter után a kilencedik volt a lassan 26 éves sportoló, aki elindított az utolsó 250 méterre egy huszáros hajrát és végül a célvonalba egészen elképesztő módon az utolsó méterekre a harmadik helyig jutott, hihetetlen.

