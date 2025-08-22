Ahogy véget értek az épek csütörtöki versenyei, hatalmas, özönvízszerű eső zúdult a milánói kajak-kenu világbajnokságnak otthont adó Idroscalo szabadidőközpontra, a felhőszakadást jégeső is kísérte. A para versenyzők futamait félbe kellett szakítani, mindenkit lehívtak a pályáról. Az eső mintegy 20-25 percig szakadt, ezután az intenzitása kissé alábbhagyott. A szervezők a lelátón és a létesítmény más részein kétségbeesetten próbálták letakarni, biztonságba helyezni a műszaki berendezéseket, a nézők pedig fedett helyre menekültek.

Nagy vihar volt a kajak-kenu vb-n

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hínárok nem könnyítik meg a sportolók életét a kajak-kenu vb-n

A Magyar Nemzet lenti videós riportjából az is kiderült, hogy nem csak az időjárás lett a versenyzők ellensége, Kopasz Bálint, olimpiai bajnok kajakosunk egyenesen azt mondta, hogy idén nem evezett még ennél rosszabb pályán. Ráadásul nincs felevező sáv és osztósziget sem, így a hullámok még nehezebbé teszik a versenyzők életét.