Végső búcsút vettek Kapás Boglárka édesapjától

Augusztus 26-án, kedden polgári szertartás keretein belül vettek végső búcsút Kapás Boglárka édesapjától, aki július 2-án, 70 évesen hunyt el. A megemlékezés szűk körben zajlott – számolt be róla a Bors és a Haon.

Kapás Boglárka édesapját, Kapás Istvánt utolsó útjára kísérték Hajdúböszörményben

Fotó: HAON/Vida Márton Péter

Az olimpiai bronzérmes, világ-és Európa-bajnok úszónő korábban megható sorokkal búcsúzott el édesapjától, s egyben kiemelte, hogy most már két őrangyala van, ugyanis 2021-ben váratlanul elhunyt az alig húszéves húga, Vanda.

„Ez most nagyon fáj... Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál?... hiszem hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van” – írta a nem rég visszavonult úszónő az Instagram-oldalán még júliusban.