Az Origón is megírtuk, hogy még július 31-én Cipruson szenvedett tragikus kimenetelű kerékpáros balesetet Kathi Béla. A sportember testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, valamint erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok volt, mindemellett a Cutler edzőterem-hálózat brandjének tulajdonosaként is tevékenykedett. Igazi példakép volt kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és az idősebb korosztálynak is. A halálát követően megannyi történet árasztotta el a közösségi médiát, amelyben Kathi sportolói és emberi nagyságáról írtak, hogy mekkora motivációt tudott jelenteni egy-egy jó szó, támogató gondolat tőle, és hogy tényleg a szívén viselte szeretett sportága jelenét és jövőjét.

Kathi Béla fájdalmasan fiatalon távozott az élők sorából

Fotó: Vida Márton Péter

Kathi Béla egy igazi példakép volt

A 46 éves korában elhunyt Kathi Béla a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúböszörményben született 1979. július 31-én. Bár halála előtt már hosszabb ideje Győrben élt, végső nyugalomra a szülővárosban helyezték augusztus 29-én. A család kérése ezzel kapcsolatban az volt, hogy a szertartáson megjelenő ismerősök, barátok, tisztelők csak egy szál virággal róják le kegyeletüket.

A temetésről ITT nézhet további képeket.