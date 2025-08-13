2024 júliusában André Drege halálos balesetet szenvedett az osztrák kerékpáros-körversenyen. A Coop Repsol csapat 25 éves norvég versenyzője, André Drege bukott a Grossglocknertől Heiligenblut felé vezető szakaszon, majd belehalt a sérüléseibe. Tavaly szeptemberben aztán a zürichi világbajnokság junior női mezőnyversenyében a 18 éves svájci Muriel Furrer szenvedett halálos kimenetelű fejsérülést. Szűk egy hónappal ezelőtt pedig a junior kerékpárosok egy észak-olaszországi versenyén hunyt el Samuele Privitera, az olasz versenyző 19 éves volt. A Drege és Privitera halálát hozó eseményen egyaránt ott volt a német Louis Kitzki is, mint a világ egyik legjobbjának számító Alpecin–Deceuninck fejlesztőcsapatának német tagja.

Louis Kitzki 21 évesen visszavonul a profi kerékpározástól

Fotó: instagram.com/louiskitzki

Az átélt tragédiák után visszavonul a német kerékpáros

Louis Kitzki a Privitera tragédiáját követő szakaszon még elindult a Giro Ciclistico della Valle d'Aosta–Mont Blanc nevű versenyen, utána viszont visszalépett a folytatástól. Most elárulta, hogy az volt az utolsó szereplése profi kerékpárosként.

A 21 éves német sportoló a közösségi oldalán arról számolt be, hogy már Drege tavaly júliusi halála után is bizonytalan volt a folytatást illetően, Privitera tragédiáját követően azonban végképp eldöntötte, hogy visszavonul, és ezt helyes döntésnek érzi.

„Sajnos az osztrák körverseny után soha többé nem lettem az a versenyző, aki előtte voltam. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt, és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken, ami középtávon azt jelentette, hogy soha nem voltam képes reprodukálni a versenyeken azt, amiért olyan keményen dolgoztam az edzéseken. A végére a versenyek sajnos csak bosszantó mellékhatások voltak, amelyeket el kellett fogadni, ha pénzt akartam keresni a kerékpározással.

Teljesen elvesztettem a versenyzés örömét, és minél kaotikusabb lett egy verseny, annál brutálisabban összeomlottam mentálisan.

Sajnos az elme nélkül a test csak rosszul tud működni" – írta Kitzki, aki megköszönte mindenkinek, aki az elmúlt időszakban segítette a munkáját.