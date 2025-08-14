A kick-boxos Veres Roland a pointfighting kategória 63 kilogrammos súlycsoportjában a döntőig vezető úton mindkét mérkőzését technikai fölénnyel, 10 pont különbséggel nyerte. A fináléban az olasz Lanzilao várt a 26 éves magyar sportolóra, aki ellen Veres Roland végig vezetve 14-11-re győzött.

A kick-boxos Veres Roland aranyérmes lett 63 kilogrammos súlycsoportban

Fotó: NVESZ/Szalmás Péter

Fókuszáltan érkeztem a Világjátékokra, de most már önfeledt és felszabadult vagyok. Éreztem, hogy az ellenfelem jobban fárad, mint én. Végig kontrolláltam a döntőt, és tudtam, hogy megnyerem. Nagyon hálás vagyok a stábnak, a Nemzeti Versenysport Szövetségnek, a Magyar Kick-box Szakszövetségnek és a klubomnak. Nívós világversenyen vehettünk részt, és csodálatos élményekben lehetett részünk”

– mondta a győzelme után Veres Roland.

Történelmet írtak a magyar kick-boxerek

A csepeli fiatalember egészen különleges sokoldalúságát bizonyítja, hogy az elmúlt években amatőr ökölvívóként Európa-bajnoki bronzig jutott, és közel állt hozzá, hogy kijusson a párizsi olimpiára is, az ősszel pedig profi ökölvívó karrierbe kezd az Egyesült Államokban.

Két órával Veres Roland aranyérme után Busa Andrea is Világjátékok győztes lett. Többszörös világ- és Európa-bajnokunk a szokásosnál egy súlycsoporttal feljebb indult a Világjátékokon, de klasszisára jellemző, hogy a 70 kg-os női pointfightingos mezőnyben is győzni tudott, miután a döntőben 6-4-re nyert a német Megerle ellen.

Nem izgultam egyáltalán, hagytam, hogy magával sodorjon a lendület. Fantasztikus volt a közönség, köszönöm a teljes magyar csapatból mindenkinek, aki eljött és szurkolt. Még fel kell dolgoznom ezt a sikert, hiszen először lehettem itt a Világjátékokon, és rögtön győzni tudtam. Az érem nagyon magas polcra kerül, és most egyelőre nem szeretnék a jövőre gondolni. A folytatásban új kihívások elé állítom magam, minden bizonnyal, és a következő világbajnokságra biztos, hogy segítek a felkészülésben a csapattársaimnak”

– nyilatkozta Busa Andrea, akinek ez volt pályafutása utolsó versenye.

Busa Andrea aranyéremmel zárta pályafutását

Fotó: NVESZ/Molnár Ádám

A magyar kick-boxos sportolónő ugyanakkor a minél jobb szereplés mellett egy másik céllal is utazott Kínába: pályázik a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Sportolói Bizottságába kerülésre is.