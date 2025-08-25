Hétfőre virradóra nagyon váratlan és kellemetlen meglepetés érte a Vismát Olaszországban, kirabolták a csapatot, az indulásuk is veszélybe került.
A csapat a közösségi médiában posztolt arról, hogy ismeretlenek éjjel feltörték a szerelőkamiont és kerékpárokat loptak el - szúrta ki az Eurosport.
Éjjel ismeretlenek betörtek a szerelőink kamionjába, és több kerékpárt elloptak. Keményen dolgozunk azon, hogy teljes mértékben felkészüljünk a harmadik szakaszra és el tudjunk indulni. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.
A lap hozzáteszi, az olasz Tuttobiciweb úgy értesült, a rablás során 18 kerékpárt loptak el.
A kár az első becslések szerint körülbelül 250 ezer euró (mintegy 100 millió forint), a legfrissebb hírek szerint pedig veszélybe került a csapat indulása a hétfői szakaszra, hiszen valahonnan szerezniük kéne néhány kerékpárt a folytatásra
– kérdés, hogyan és honnan tudnak ilyen rövid idő alatt kölcsönkérni legalább néhány bringát.
Daniel Benson újságíró szerint a tettesek csákánnyal törték be a kamionba, míg
a spanyol AS beszámolója alapján néhány kerékpárt már sikerült megtalálni és visszaszerezni.