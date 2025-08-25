Hétfőre virradóra nagyon váratlan és kellemetlen meglepetés érte a Vismát Olaszországban, kirabolták a csapatot, az indulásuk is veszélybe került.

Kirabolták a Vismát, óriási a kár

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Kirabolták a Vismát a Vueltán

A csapat a közösségi médiában posztolt arról, hogy ismeretlenek éjjel feltörték a szerelőkamiont és kerékpárokat loptak el - szúrta ki az Eurosport.

Éjjel ismeretlenek betörtek a szerelőink kamionjába, és több kerékpárt elloptak. Keményen dolgozunk azon, hogy teljes mértékben felkészüljünk a harmadik szakaszra és el tudjunk indulni. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

🇪🇸 #LaVuelta25



Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

A lap hozzáteszi, az olasz Tuttobiciweb úgy értesült, a rablás során 18 kerékpárt loptak el.

A kár az első becslések szerint körülbelül 250 ezer euró (mintegy 100 millió forint), a legfrissebb hírek szerint pedig veszélybe került a csapat indulása a hétfői szakaszra, hiszen valahonnan szerezniük kéne néhány kerékpárt a folytatásra

– kérdés, hogyan és honnan tudnak ilyen rövid idő alatt kölcsönkérni legalább néhány bringát.

Daniel Benson újságíró szerint a tettesek csákánnyal törték be a kamionba, míg