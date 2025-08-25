Live
Veszélybe került a Visma | Lease a Bike további szereplése a Vueltán. A hírek szerint ismeretlen tettesek hétfőre virradóra feltörték és kirabolták a csapat szerelőkamionját, 18 kerékpárt loptak el. A stáb nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a versenyzők el tudjanak indulni a hétfői szakaszon.

Hétfőre virradóra nagyon váratlan és kellemetlen meglepetés érte a Vismát Olaszországban, kirabolták a csapatot, az indulásuk is veszélybe került.

kirabol, Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard (R) rides his bike on stage during the official teams presentation of the 80th edition of 'La Vuelta' cycling tour of Spain, in Torino, Italy on August 21, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Kirabolták a Vismát, óriási a kár
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Kirabolták a Vismát a Vueltán

A csapat a közösségi médiában posztolt arról, hogy ismeretlenek éjjel feltörték a szerelőkamiont és kerékpárokat loptak el - szúrta ki az Eurosport.

Éjjel ismeretlenek betörtek a szerelőink kamionjába, és több kerékpárt elloptak. Keményen dolgozunk azon, hogy teljes mértékben felkészüljünk a harmadik szakaszra és el tudjunk indulni. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A lap hozzáteszi, az olasz Tuttobiciweb úgy értesült, a rablás során 18 kerékpárt loptak el. 

A kár az első becslések szerint körülbelül 250 ezer euró (mintegy 100 millió forint), a legfrissebb hírek szerint pedig veszélybe került a csapat indulása a hétfői szakaszra, hiszen valahonnan szerezniük kéne néhány kerékpárt a folytatásra 

– kérdés, hogyan és honnan tudnak ilyen rövid idő alatt kölcsönkérni legalább néhány bringát.

Daniel Benson újságíró szerint a tettesek csákánnyal törték be a kamionba, míg 

a spanyol AS beszámolója alapján néhány kerékpárt már sikerült megtalálni és visszaszerezni.

