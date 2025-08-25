Augusztus 12-én az orosz mászónő, Natalia Nagovicina a csúcsról való ereszkedés közben eltörte a lábát. Mászótársai, köztük Sinigaglia 7150 méteres magasságban igyekeztek elsősegélyben részesíteni, egy nappal később sátrat, hálózsákot, élelmet és gázt vittek neki.

Natalia Nagovicina kísérteties vallomást tett egy dokumentumfilmben

A második segítségnyújtási kísérlet során azonban az olasz hegymászó augusztus 15-én agyödéma következtében meghalt, a hírek szerint a holtteste egy barlangban nyugszik 6800 méteres magasságban.

A 47 éves orosz hegymászó több ezer láb magasban rekedt egy hegy tetején, ráadásul most előkerült egy hátborzongató videó, melyben azt mondta: „nem fél a haláltól”.

Natalia Nagovicina közel két hete rekedt a kirgizisztáni Győzelem-csúcson, a a világ egyik legnehezebben megmászható hegyén. Az orosz hegymászó megmentésére irányuló erőfeszítéseket most abbahagyták. Nagovicina 22 965 láb magasan rekedt a hegyen, amelynek csúcsmagassága 24 406 láb.

A hegymászót még öt nappal ezelőtt is látták drónfelvételeken mozogni, de a szörnyű időjárási körülmények miatt a megmentésére tett erőfeszítések kudarcot vallottak. A hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra zuhant, és a szakértők szerint csoda lenne, ha megmentenék.

Egy bátor hegymászó már tragikusan meghalt, miközben megpróbált segíteni Natalia Nagovicinán. A 49 éves olasz hegymászó, Luca Sinigaglia egy hálózsákot, sátrat, élelmet, vizet és egy gáztűzhelyet vitt neki, de később a hegyen meghalt az alacsony oxigénszint és a kihűlés miatt. Múlt pénteken az utolsó mászási kísérletét mindössze 1000 méterrel lejjebb hagyták abba, ahol Natalia ragadt.

Egy 2022-es "Maradj Khan Tengrivel. Tragédia a hegyen" című dokumentumfilmben megörökítettek egy részlet, melyben az orosz hegymászó azt mondta, nem fél a haláltól, attól viszont igen, hogy rokkant lesz.

Natalia Nagovicina egy 2021-es augusztusi expedícióra utalt, ahol férjével felmentek a Khan-Tengri csúcsra, Kína, Kirgizisztán és Kazahsztán határának közelében.

Egy ponton a férjének problémái adódtak, mivel nem tudott egyensúlyozni, és elmosódott a beszéde.