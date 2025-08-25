Augusztus 12-én az orosz mászónő, Natalia Nagovicina a csúcsról való ereszkedés közben eltörte a lábát. Mászótársai, köztük Sinigaglia 7150 méteres magasságban igyekeztek elsősegélyben részesíteni, egy nappal később sátrat, hálózsákot, élelmet és gázt vittek neki.
A második segítségnyújtási kísérlet során azonban az olasz hegymászó augusztus 15-én agyödéma következtében meghalt, a hírek szerint a holtteste egy barlangban nyugszik 6800 méteres magasságban.
A 47 éves orosz hegymászó több ezer láb magasban rekedt egy hegy tetején, ráadásul most előkerült egy hátborzongató videó, melyben azt mondta: „nem fél a haláltól”.
Natalia Nagovicina közel két hete rekedt a kirgizisztáni Győzelem-csúcson, a a világ egyik legnehezebben megmászható hegyén. Az orosz hegymászó megmentésére irányuló erőfeszítéseket most abbahagyták. Nagovicina 22 965 láb magasan rekedt a hegyen, amelynek csúcsmagassága 24 406 láb.
A hegymászót még öt nappal ezelőtt is látták drónfelvételeken mozogni, de a szörnyű időjárási körülmények miatt a megmentésére tett erőfeszítések kudarcot vallottak. A hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra zuhant, és a szakértők szerint csoda lenne, ha megmentenék.
Egy bátor hegymászó már tragikusan meghalt, miközben megpróbált segíteni Natalia Nagovicinán. A 49 éves olasz hegymászó, Luca Sinigaglia egy hálózsákot, sátrat, élelmet, vizet és egy gáztűzhelyet vitt neki, de később a hegyen meghalt az alacsony oxigénszint és a kihűlés miatt. Múlt pénteken az utolsó mászási kísérletét mindössze 1000 méterrel lejjebb hagyták abba, ahol Natalia ragadt.
Egy 2022-es "Maradj Khan Tengrivel. Tragédia a hegyen" című dokumentumfilmben megörökítettek egy részlet, melyben az orosz hegymászó azt mondta, nem fél a haláltól, attól viszont igen, hogy rokkant lesz.
Natalia Nagovicina egy 2021-es augusztusi expedícióra utalt, ahol férjével felmentek a Khan-Tengri csúcsra, Kína, Kirgizisztán és Kazahsztán határának közelében.
Egy ponton a férjének problémái adódtak, mivel nem tudott egyensúlyozni, és elmosódott a beszéde.
A mentők sürgették Nataliát, hogy menjen le a hegyről segítséget kérni, de Natalia azt mondta:
Nem fogom egyedül hagyni. Nem fogom elhagyni a férjemet. Teljesen tehetetlen, adok neki inni.”
Később kiderült, hogy a férje 22 638 láb magasan agyvérzést kapott.
A dokumentumfilmben Natalia azt mondta:
Tudod, nem félek meghalni. Féltem, hogy rokkant leszek, hogy fagyási sérüléseket kapok, elvesztem a karjaimat és a lábaimat, és mit tegyek ezzel. Valójában ez a legrosszabb büntetés. Ez aggasztott nagyon, az hogy meghalunk - az nem.”
Ezt követően a mentők elérték a párost, és megpróbálták segíteni a férjének le a hegyről, de további ellátmányra volt szükségük. Amikor a csapatok visszatértek, nem találták meg a hegymászót, egy későbbi jelentés szerint valószínűleg kiszakadt a köteléből, és lezuhant a hegyről.