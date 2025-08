Élveztem nagyon, a végén az orosz sajnos lenyúlt, de azzal nem tudtam mit kezdeni. Az volt a célom, hogy Max Litchfieldet egymás után másodszor legyőzzem, hiszen ő is egy nagy név ebben a számban, Róma után ez most is sikerült. Jönnek fel a fiatalok, nyilván Léonról most ne beszéljünk,