Kós Hubert mindent kiadott magából pénteken a szingapúri úszó-világbajnokságon, a befektetett munka azonban megtérült, hiszen szenzációs Európa-rekorddal megnyerte a 200 méteres hátúszás döntőjét. A győzelem után – a Magyar Nemzet cikke szerint – nagyon rosszul lett, mentálisan és fizikailag is kimerült, és úgy érzi, most ki kell harcolnia egy kis szabadságot a szigoráról is ismert edzőjétől, Bob Bowmantől.

A döntő után magyar zászlóval a vállán érkezett az interjúzónába, alig néhány perccel azután, hogy 1:53,19-es idővel, saját legjobbját egy másodperccel megjavítva, új Európa-csúccsal ért célba. Ez a teljesítmény azt is jelentette, hogy Kós Hubert napra pontosan egy évvel a párizsi olimpiai győzelme után világbajnok is lett ugyanebben a számban. Kós Hubert világcsúcsot is szeretne dönteni

Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP Világbajnok vagyok újra! Nagyon elégedett vagyok az idővel, bár Bob Bowman azt kérte, hogy 54,00-ra kezdjem el, ami nem sikerült. Ő ennek nem fog örülni, de szerintem ez nagyon rendben volt, főleg ilyen erős program után – idézte a Magyar Nemzet Kós Hubertet. Az amerikai Aaron Peirsol 2009 óta fennálló világrekordja (1:51,92) továbbra is célkeresztben van. „Egy nap sikerülni fog, mert az motivál minden nap, hogy megdöntsem” – tette hozzá Kós. Kós Hubert mindent kiadott magából A győztes futam után az olasz televíziónak adott interjúja közben lett rosszul. Szó szerint mindent kiadtam magamból, nemcsak a medencében, hanem azon kívül is – fogalmazott a még mindig csak 22 éves úszó. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP A mentális és fizikai kimerültséget nyíltan elismerte: „Most nagyon rosszul vagyok, holnap már biztos örülni fogok ennek az aranynak, de most azt érzem, hogy kikészültem mentálisan és fizikailag egyaránt. Remélem, a zászlónak nem esett baja.” Pihenőre van szüksége Kós 2023 januárja óta, mióta az amerikai sztáredző, Bob Bowman irányítja a felkészülését, szinte megállás nélkül dolgozik. Volt, hogy még karácsonykor sem utazott haza, és az olimpia után is csupán másfél hét szabadságot engedélyezett magának. Most viszont példát venne riválisairól: Léon [Marchand] elment fél évre Ausztráliába, David Popovici pedig három hónapot kihagyott az olimpia után. Fontos kikapcsolni, mert egy idő után a folyamatos edzésbe bele tud fáradni az ember – mondta Kós, akinek Marchand személyesen is gratulált az aranyérméhez. „Nem azt mondom, hogy eltűnök hat hónapra, vagy két évre, én már egy két-három hetes teljes pihenőnek is örülnék nagyon. Bob lehet, hogy nem fog örülni neki, de három hetet szerintem megengedhetek magamnak. Majd megyünk focizni a fiúkkal” – mondta nevetve.

A 100 pillangót sajnálja Kós megjegyezte, kissé fáj neki, hogy a 100 méter pillangót el kellett engednie, hiszen az országos bajnokságon úszott idejével simán bejutott volna a döntőbe. A már kétszeres nagymedencés világbajnok kijelentette, nagy kockázatot vállalt azzal, hogy több számra is nevezett, de ez most egy fontos jelzés volt a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra, vagy a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, hogy képes lehet hasonló programra. A 200 méter vegyesen nyert bronzérme után a 200 hátúszás aranyérme Magyarország első győzelmét jelentette a szingapúri vb-n, de Kós szereplése ezzel még nem ért véget: 50 méter háton és a vegyes gyorsváltóban is vízbe ugrik.

