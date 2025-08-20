Szerdán az előfutamokkal elstartolt a kajak-kenu világbajnokság Milánóban. Napjaink egyik legjobb női kajakosa, az új-zélandi Lisa Carrington is lapátot ragad a világeseményen, viszont ez sokáig nem volt egyértelmű – írja a Magyar Nemzet.

Lisa Carrington visszatért, és egyből a négyes vezére lett a kajak-kenu világbajnokságon Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Lisa Carrington eredetileg nem is akart indulni a vb-n

A nyolcszoros olimpiai bajnok klasszis Olivia Brett helyett ugrik be az új-zélandi négyesbe, amely 2024-ben a párizsi olimpián megtörte Magyarország hegemóniáját a számban. Carrington eredetileg nem indult volna a vb-n, a szegedi és a poznani világkupát is kihagyta. Ugyanakkor nem állt le, és mivel edzésben volt, formában tartotta magát, augusztus elején csatlakozott a „Kiwik” már Olaszországban edzőtáborozó válogatottjához.

Szerencsések vagyunk, hogy van egy Lisa kaliberű versenyzőnk, aki be tud lépni a helyünkre. Bár idén nem versenyzett nemzetközi szinten, teljes munkaidőben edz, és versenykész formában van

– idézi Nathan Luce-t, az új-zélandi szövetség teljesítményért felelős vezérigazgatóját a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) hivatalos oldala.

Lisa Carrington visszatérése pedig reményt adhat Új-Zélandnak, mert nélküle akadozott a gépezet. A már említett szegedi és poznani versenyen a dobogó sem fért fel a négyes – pedig a hajóban Carrington kivételével is három olimpiai bajnok ült.

A szerdai előfutamon aztán Carrington vezetésével nem fogta vissza magát a négyes.

Az 500 méteres távon Új-Zéland megnyerte a harmadik előfutamot, ugyanebben Magyarország a harmadik lett, több mint két másodperccel lemaradva az elsőtől. Carringtonék az első hellyel pedig már be is jutottak a döntőbe, míg a mieink az elődöntőben harcolhatják ki a finálét.

Ennek viszont örülhetnek a magyar versenyzők

Biztosan elmarad Lisa Carrington és Csikós Zsóka nagy összecsapása a világbajnokságon, miután az új-zélandi klasszis kizárólag a négyesbeli szereplést vállalta, vélhetően felesleges kockázatot nem szeretne, pedig egyértelműen a 200 és az 500 méter egyeduralkodója. Az új magyar csillag, az Eb-n három egyéni számban is aranyérmes Csikós ezúttal is megméreti magát K1 500, 1000 és 5000 méteren. A 24 esztendős szolnoki kajakos valósággal berobbant a gyorsasági szakágba, holott maratoni szakágra készült, de lemaradt a világjátékokról.

A szerdától vasárnapig tartó világbajnokságon pénteken rendezik a K4-es 500 méteres döntőt.