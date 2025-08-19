Az eset az apprentice handicap futamban történt, amikor a Master Zack nevű ló a start előtt elvesztette az egyensúlyát, miközben még rajta volt a szemellenző.

A Master Zack nevű ló elszabadult

Fotó: Facebook

Elszabadult egy ló Windsorban

A ló azonnal ledobta a zsokét, Martin Dunne-t, majd

jobbra fordulva két korlátot is átszakított, mielőtt megállt volna. Szerencsére sem az állat, sem a környezetében lévők nem sérültek meg.

A futamot azonban a versenybírók rövid időn belül érvénytelenítették, miután a rajt hibásnak minősült. A stewardok szerint a „recall man" – akinek feladata a rossz rajt jelzése – szabályosan járt el: zászlóval integetett, síppal jelezte az állj parancsot. Ennek ellenére a zsokék többsége nem állította meg a lovát, hanem végiglovagolták a távot.





Öt versenyző – Jack Dace, Taryn Langley, Jack Doughty, Alec Voikhansky és Tommie Jakes – eltiltást kapott, mivel nem reagáltak a jelzésre. Ketten menekültek meg a szankciótól: Conor Whitely, aki jelezte, hogy látta a zászlót és hallotta a sípot, valamint Ryan Kavanagh, Master Zack lovasa, akit már a rajtnál ledobott a ló.

A kommentátorok és a szurkolók is nagy felháborodással reagáltak a történtekre. Egy szurkoló „teljes bohózatnak” nevezte a startot, míg más azt kritizálta, hogy a futamot nem állították le azonnal: „Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy óriási probléma van.”

Richard Westropp, a főversenyfelügyelő a Sky Sports Racingnek nyilatkozva hangsúlyozta:

A startnál az egyik kapu visszacsapódott, ezért a starter azonnal jelzett. A recall man a pálya közepén, minden protokollt betartva mutatta a zászlót, és többször jelzett a síppal is. Felvételeink egyértelműen mutatják, hogy a jelzés megtörtént, a zsokék mégsem álltak meg.

A döntés ellen minden érintett zsoké fellebbezhet.