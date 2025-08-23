Mi az első emlék, ami eszedbe jut az 1992-es Magyar Nagydíj hallatán? – Jó régen volt, 33 éve volt legutóbb gyorsasági motoros nagydíj Magyarországon, és én résztvevője voltam a 125-ös mezőnyben, és befejeztem a versenyt. Akkor, 22 évesen ezt fel se fogtam, de így visszagondolva kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy ott voltam a világbajnoki rajtrácson.
Kik voltak az akkori nagymenők?
– Ralf Waldmann, akinek a csapatától a motoromat kaptam, aztán Fausto Gresini, Jorge Martínez – mindkettőnek saját csapata van most a MotoGP-ben. Sajnos Fausto néhány éve elhunyt, de két ügyes, gyors versenyző, Alex Márquez és Aldeguer büszkén viszi tovább a nevét.
Nagyon régen volt, de jó érzés emlékezni, és itt lenni a Balaton Park-pályán.
Milyen motorral indultál?
– Akkoriban a Honvédnál a HPSE-ben sportoltam, volt egy Hondám, és Juhász Karcsi (többszörös Eb-futamgyőztes, Európa-bajnoki ezüstérmes motorversenyző, később sportvezető – a szerk.) intézett egy Honda bérmotort a Ralf Waldmann csapatától, csak erre a versenyre. Jól ismertem a Hungaroringet, rengeteget mentem ott MZ-vel, a német pedig a sorozat egyik éllovasa volt, és megkaptuk a tartalékmotorját.
Tényleg egy kiszuperált motor volt, kábé a kamionsofőr rakta össze útközben. Akkoriban még lehetett két motort használni az edzéseken, én pedig a régi motorommal – ami egy több évvel korábbi Honda volt – jobb köridőt mentem, mint az új vassal!
Végül két motorból építettünk egyet a szerelőmmel, azzal indultam az edzéseken és a versenyen.
Sokat esett a motoros Magyar Nagydíj hétvégéjén 1992 nyarán. Ez mennyire segített az erőviszonyok kiegyenlítésében?
– Arra emlékszem, hogy az időmérőn esett, aztán a versenyen már száraz volt a pálya. Mivel én akkor már évek óta motoroztam rajta, jól ismertem a pályát, és vizes körülmények között ott voltam a mezőny elejében.
Amikor az első edzésen kijöttem a boxba, a gumimérnök ránézett az ezeréves használt gumikra a motoromon és azt mondta: nem hiszi el, hogy ezzel egyáltalán a pályán tudtam maradni!”
De én mindig használt gumikon mentem, nem nagyon volt pénz új gumikra. Egyedül a versenyre kaptam új abroncsokat a csapattól.
Hogy ment a verseny?
– Az utolsó előtti, talán a 27. helyről indultam, de a legfontosabb, hogy megfutottam a limitet, ezzel bekerültem a mezőnybe. Végig egyedül mentem a pályán, a többiek motorja sokkal gyorsabb volt. Szabó Attila is indult a futamon, őt leköröztem, de egyébként végig tök egyedül mentem. Nagyon nem voltunk egy szinten a gyári versenyzőkkel.
Mennyiben volt más az 1992-es motoros közeg a mostanihoz képest?
– Ég és föld a különbség. Teljesen más volt a technika, például nem volt még telemetria. Azóta nagyon sokat változott a világ, így a technika, a tempó is sokat fejlődött.
Van kedvence a mostani MotoGP-mezőnyből? Van olyan tehetség, akinek nagy jövőt jósol?
– Van egy ügyes spanyol srác, Angel Piqueras, a Moto3-ban megy. Nagyon szimpatikus, mindig neki szurkolok. A MotoGP-ben csupa remek versenyző van. Kár, hogy Valentino Rossi nincs már a mezőnyben, ő a nagy kedvencem.