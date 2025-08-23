Live
Kiss Tibor 22 éves volt 1992-ben, és szinte fel sem fogta, hogy egy kiszuperált – ahogy ő meséli, „a kamionban összerakott” – 125-ös Hondával ő is ott volt az 1992-es motoros Magyar Nagydíj indulói között. Használt gumijain nem is álmodhatott arról, hogy lépést tartson a korszak nagyjaival, Ralf Waldmann-nal, Fausto Gresinivel vagy Jorge Martínezzel, de máig libabőrös lesz, ha visszagondol élete nagy pillanatára. A magyar gyorsasági motorsport egyik elfeledett hőse a Balaton Parki pályán nyilatkozott az Origónak a Magyar Nagydíj hétvégéjén.

Mi az első emlék, ami eszedbe jut az 1992-es Magyar Nagydíj hallatán? – Jó régen volt, 33 éve volt legutóbb gyorsasági motoros nagydíj Magyarországon, és én résztvevője voltam a 125-ös mezőnyben, és befejeztem a versenyt. Akkor, 22 évesen ezt fel se fogtam, de így visszagondolva kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy ott voltam a világbajnoki rajtrácson.

Magyar Nagydíj, Talmácsi Gábor, Kiss Tibor
Kiss Tibor (balra), az első gyorsasági motoros Magyar Nagydíj résztvevője és Talmácsi Gábor, a 2007-es év 125 kcm-es világbajnoka a MotoGP Magyar Nagydíj szombati napján a Balaton Park Circuit-en, 2025. augusztus 23-án (fotó: Czerkl Gábor/Balaton Park Circuit) 

Kik voltak az akkori nagymenők?

Ralf Waldmann, akinek a csapatától a motoromat kaptam, aztán Fausto Gresini, Jorge Martínez – mindkettőnek saját csapata van most a MotoGP-ben. Sajnos Fausto néhány éve elhunyt, de két ügyes, gyors versenyző, Alex Márquez és Aldeguer büszkén viszi tovább a nevét. 

Nagyon régen volt, de jó érzés emlékezni, és itt lenni a Balaton Park-pályán.

A német Ralf Waldmann a 125 kcm-es kategória 1992-es első négy versenyéből hármat megnyert a Honda RS125 nyergében. Kiss Tibor Waldmann tartalékmotorjával vehetett részt az 1992-es Magyar Nagydíjon (Fotó: X/Manfred Mothes)

Milyen motorral indultál?

– Akkoriban a Honvédnál a HPSE-ben sportoltam, volt egy Hondám, és Juhász Karcsi (többszörös Eb-futamgyőztes, Európa-bajnoki ezüstérmes motorversenyző, később sportvezető – a szerk.) intézett egy Honda bérmotort a Ralf Waldmann csapatától, csak erre a versenyre. Jól ismertem a Hungaroringet, rengeteget mentem ott MZ-vel, a német pedig a sorozat egyik éllovasa volt, és megkaptuk a tartalékmotorját. 

Tényleg egy kiszuperált motor volt, kábé a kamionsofőr rakta össze útközben. Akkoriban még lehetett két motort használni az edzéseken, én pedig a régi motorommal – ami egy több évvel korábbi Honda volt – jobb köridőt mentem, mint az új vassal! 

Végül két motorból építettünk egyet a szerelőmmel, azzal indultam az edzéseken és a versenyen.

A későbbi győztes Alessandro Gramigni (#39 Aprilia RS125R), a német Ralf Waldmann (#3 Honda RS125) és Fausto Gresini (#2 Team Pileri Honda RS125) csatázik a 1992-es Magyar Nagydíjon a Hungaroringen (kép forrása: X/WhatGP500)

Nem volt jó idő azon a bizonyos Magyar Nagydíjon

Sokat esett a motoros Magyar Nagydíj hétvégéjén 1992 nyarán. Ez mennyire segített az erőviszonyok kiegyenlítésében?

– Arra emlékszem, hogy az időmérőn esett, aztán a versenyen már száraz volt a pálya. Mivel én akkor már évek óta motoroztam rajta, jól ismertem a pályát, és vizes körülmények között ott voltam a mezőny elejében. 

Amikor az első edzésen kijöttem a boxba, a gumimérnök ránézett az ezeréves használt gumikra a motoromon és azt mondta: nem hiszi el, hogy ezzel egyáltalán a pályán tudtam maradni!”

De én mindig használt gumikon mentem, nem nagyon volt pénz új gumikra. Egyedül a versenyre kaptam új abroncsokat a csapattól.

Hogy ment a verseny?

– Az utolsó előtti, talán a 27. helyről indultam, de a legfontosabb, hogy megfutottam a limitet, ezzel bekerültem a mezőnybe. Végig egyedül mentem a pályán, a többiek motorja sokkal gyorsabb volt. Szabó Attila is indult a futamon, őt leköröztem, de egyébként végig tök egyedül mentem. Nagyon nem voltunk egy szinten a gyári versenyzőkkel.

MotoGP: bulizás helyett heti öt motoros edzésre jár Talmácsi Gábor utódja

Mennyiben volt más az 1992-es motoros közeg a mostanihoz képest?

– Ég és föld a különbség. Teljesen más volt a technika, például nem volt még telemetria. Azóta nagyon sokat változott a világ, így a technika, a tempó is sokat fejlődött.

Van kedvence a mostani MotoGP-mezőnyből? Van olyan tehetség, akinek nagy jövőt jósol?

– Van egy ügyes spanyol srác, Angel Piqueras, a Moto3-ban megy. Nagyon szimpatikus, mindig neki szurkolok. A MotoGP-ben csupa remek versenyző van. Kár, hogy Valentino Rossi nincs már a mezőnyben, ő a nagy kedvencem.

 

