Mi az első emlék, ami eszedbe jut az 1992-es Magyar Nagydíj hallatán? – Jó régen volt, 33 éve volt legutóbb gyorsasági motoros nagydíj Magyarországon, és én résztvevője voltam a 125-ös mezőnyben, és befejeztem a versenyt. Akkor, 22 évesen ezt fel se fogtam, de így visszagondolva kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy ott voltam a világbajnoki rajtrácson.

Kiss Tibor (balra), az első gyorsasági motoros Magyar Nagydíj résztvevője és Talmácsi Gábor, a 2007-es év 125 kcm-es világbajnoka a MotoGP Magyar Nagydíj szombati napján a Balaton Park Circuit-en, 2025. augusztus 23-án (fotó: Czerkl Gábor/Balaton Park Circuit)

Kik voltak az akkori nagymenők?

– Ralf Waldmann, akinek a csapatától a motoromat kaptam, aztán Fausto Gresini, Jorge Martínez – mindkettőnek saját csapata van most a MotoGP-ben. Sajnos Fausto néhány éve elhunyt, de két ügyes, gyors versenyző, Alex Márquez és Aldeguer büszkén viszi tovább a nevét.

Nagyon régen volt, de jó érzés emlékezni, és itt lenni a Balaton Park-pályán.

A német Ralf Waldmann a 125 kcm-es kategória 1992-es első négy versenyéből hármat megnyert a Honda RS125 nyergében. Kiss Tibor Waldmann tartalékmotorjával vehetett részt az 1992-es Magyar Nagydíjon (Fotó: X/Manfred Mothes)

Milyen motorral indultál?

– Akkoriban a Honvédnál a HPSE-ben sportoltam, volt egy Hondám, és Juhász Karcsi (többszörös Eb-futamgyőztes, Európa-bajnoki ezüstérmes motorversenyző, később sportvezető – a szerk.) intézett egy Honda bérmotort a Ralf Waldmann csapatától, csak erre a versenyre. Jól ismertem a Hungaroringet, rengeteget mentem ott MZ-vel, a német pedig a sorozat egyik éllovasa volt, és megkaptuk a tartalékmotorját.

Tényleg egy kiszuperált motor volt, kábé a kamionsofőr rakta össze útközben. Akkoriban még lehetett két motort használni az edzéseken, én pedig a régi motorommal – ami egy több évvel korábbi Honda volt – jobb köridőt mentem, mint az új vassal!

Végül két motorból építettünk egyet a szerelőmmel, azzal indultam az edzéseken és a versenyen.

A későbbi győztes Alessandro Gramigni (#39 Aprilia RS125R), a német Ralf Waldmann (#3 Honda RS125) és Fausto Gresini (#2 Team Pileri Honda RS125) csatázik a 1992-es Magyar Nagydíjon a Hungaroringen (kép forrása: X/WhatGP500)

Nem volt jó idő azon a bizonyos Magyar Nagydíjon

Sokat esett a motoros Magyar Nagydíj hétvégéjén 1992 nyarán. Ez mennyire segített az erőviszonyok kiegyenlítésében?

– Arra emlékszem, hogy az időmérőn esett, aztán a versenyen már száraz volt a pálya. Mivel én akkor már évek óta motoroztam rajta, jól ismertem a pályát, és vizes körülmények között ott voltam a mezőny elejében.

Amikor az első edzésen kijöttem a boxba, a gumimérnök ránézett az ezeréves használt gumikra a motoromon és azt mondta: nem hiszi el, hogy ezzel egyáltalán a pályán tudtam maradni!”

De én mindig használt gumikon mentem, nem nagyon volt pénz új gumikra. Egyedül a versenyre kaptam új abroncsokat a csapattól.