Mielőtt belevágnék a dolgok közepébe, kezdjünk egy kis múltidézéssel. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1925. augusztus 17-én a budapesti Park Hotel kávézójában megalakult a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) és ezzel a magyar ökölvívás. A többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. A teljesség igénye nélkül az elmúlt száz évben olyan óriások tették le a névjegyüket itthon és a nagyvilágban, mint a sportág első háromszoros olimpiai bajnoka, Papp László, az 1972-es ötkarikás játékok egyik hazai hőse, Gedó György, vagy éppen a közelmúltból a jelenlegi MÖSZ-elnök, Kovács „Kokó” István, aki az Európa-bajnoki és világbajnoki arany mellé megszerezte 1996-ban, Atlantában a magyar boksz összességében 10. és a mai napig utolsó olimpiai aranyérmét.

A magyar ökölvívás napját a Hősök terén ünnepelték

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar ökölvívás nagy napja a Hősök terén

Kovács István, a magyar szövetség elnöke az esemény kapcsán egy kis sportdiplomácát is beiktatott. Az olimpiai bajnok, profi és amatőr világbajnok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert nemzetközi szövetség, a World Boxing (WB) vezetőjét, illetve a négy nagy profi szervezet közül kettő, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) és a Boksz Világszervezet (WBO) első emberét is Budapestre hívta, akik tárgyaltak egymással, amire korábban nem volt példa.

Meg kell hagyni, szombaton az égiek a hét legmelegebb napjával, igazi nyári forrósággal leptek meg mindenkit, aki kilátogatott az ünnepségre. Ennek ellenére sokan tiszteletüket tették a Hősök terén, pedig árnyékból nem volt bántóan sok, nem úgy bokszmeccsekből. A szövetség a 100-as szám bűvöletében három szorítóban összesen 100 mérkőzéssel kedveskedett minden érdeklődőnek. A kisgyerekektől kezdve a veterán korosztályig tényleg mindenki megmutathatta mit tud, legyen akár szó korábbi olimpiai bajnokról, világbajnokról, edzőről, tanítványról vagy éppen olyan celebritásról, aki megismerkedett ezzel a sportággal.