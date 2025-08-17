Mielőtt belevágnék a dolgok közepébe, kezdjünk egy kis múltidézéssel. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1925. augusztus 17-én a budapesti Park Hotel kávézójában megalakult a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) és ezzel a magyar ökölvívás. A többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. A teljesség igénye nélkül az elmúlt száz évben olyan óriások tették le a névjegyüket itthon és a nagyvilágban, mint a sportág első háromszoros olimpiai bajnoka, Papp László, az 1972-es ötkarikás játékok egyik hazai hőse, Gedó György, vagy éppen a közelmúltból a jelenlegi MÖSZ-elnök, Kovács „Kokó” István, aki az Európa-bajnoki és világbajnoki arany mellé megszerezte 1996-ban, Atlantában a magyar boksz összességében 10. és a mai napig utolsó olimpiai aranyérmét.
Kovács István, a magyar szövetség elnöke az esemény kapcsán egy kis sportdiplomácát is beiktatott. Az olimpiai bajnok, profi és amatőr világbajnok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert nemzetközi szövetség, a World Boxing (WB) vezetőjét, illetve a négy nagy profi szervezet közül kettő, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) és a Boksz Világszervezet (WBO) első emberét is Budapestre hívta, akik tárgyaltak egymással, amire korábban nem volt példa.
Meg kell hagyni, szombaton az égiek a hét legmelegebb napjával, igazi nyári forrósággal leptek meg mindenkit, aki kilátogatott az ünnepségre. Ennek ellenére sokan tiszteletüket tették a Hősök terén, pedig árnyékból nem volt bántóan sok, nem úgy bokszmeccsekből. A szövetség a 100-as szám bűvöletében három szorítóban összesen 100 mérkőzéssel kedveskedett minden érdeklődőnek. A kisgyerekektől kezdve a veterán korosztályig tényleg mindenki megmutathatta mit tud, legyen akár szó korábbi olimpiai bajnokról, világbajnokról, edzőről, tanítványról vagy éppen olyan celebritásról, aki megismerkedett ezzel a sportággal.
Délelőtt 11.00-kor kezdődtek az összecsapások a tér Andrássy úthoz közeli felénél, míg a másik oldalon, a szoborcsoport lábánál másik három ring várt minden lelkes érdeklődőt, hogy egy különleges helyszínen, Árpád vezér, István király, Hunyadi János és Gábriel arkangyal figyelő tekintete előtt ismerkedhessen meg közelebbről az ökölvívással és egy ringben kicsit akár ki is próbálhassa magát. Akinek ehhez nem volt kedve:
Az Origón is beszámoltunk arról csütörtökön, hogy a MÖSZ megalapításának centenáriumi évfordulója keretében együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztériummal. Ezért egyáltalán nem volt meglepetés, hogy a honvédség külön sátorral, sőt, toborzó ponttal látogatott ki az eseményre, ráadásul tette mindezt több katona bevonásával, akik készségesen álltak az érdeklődők rendelkezésére.
Az viszont már a meglepő kategóriába esett, hogy több kínai turistába is belefutottam, akik ugyan angolul nem beszéltek a legnagyobb sajnálatomra, activity-ben pedig, mint kiderült vagy ők, vagy én nem voltunk erősek, de ettől függetlenül lelkesen fotózkodtak a boksz ünnepén a kitett relikviákkal és érdeklődve mentek körbe a téren. Később aztán megjött a szerencsém, egy fiatal francia pár hölgy tagja már angolul válaszolt a kérdéseimre, leginkább arra voltam kíváncsi, miért jöttek ki most a Hősök terére, és mint kiderült, ő nem tudott erről a nagy ünnepségről, Budapestet jöttek felfedezni a barátjával. Alapvetően tetszett nekik, amit látnak, de azt azért egy kicsit sajnálták, hogy a szoborcsoportot és a teret nem tudták az „eredeti” állapotában fotózni, de így sem voltak elégedetlenek.
A hazai közönség egy része a versenyzőket jött buzdítani, támogatni, egészen érdekes érzés volt, ahogy a Hősök terén egy-egy meccs közben a nézők soraiból behallatszott a „Jobb-jobb” vagy „Bal felütés-jobb horog” javaslat a bunyókat illetően.
A szurkolók, barátok és családtagok mellett is bőven voltak olyanok, akik külön emiatt az esemény miatt érkeztek a fővárosba, például egy kétgyermekes anyuka azt mondta, hogy kifejezetten erre a programra utaztak Budapestre, és azt is megosztotta velem, hogy a nagyobbik lánya bokszol, így nem is volt kérdés, hogy szombaton itt lesznek.
A nézők és az érdeklődők után a főszereplők, az ökölvívók felé vettem az irányt, ahol sorban állás közben mindjárt belefutottam a női ökölvívás két hazai ikonjába. Először Nagy Tímeához volt szerencsém, aki számtalan magyar bajnoki címe (na jó, pontosítsuk, összesen 16) mellett többek között világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmes is volt. „Biztos vagyok benne, hogy sokan eljönnek ma, mert nagyon jónak ígérkezik a program, ráadásul amióta én benne vagyok a hazai ökölvívásban, ez lesz a legnagyobb esemény.
Én most kicsit izgulok, mert a férjem több mint 25 év után újra bokszol, plusz a kislányom is egy másik kislánnyal vív egy edzőmérkőzést, szóval ma szurkoló leszek és edző, meg díjátadónak is hívtak.”
Tímea után pedig egy másik klasszist láttam meg a párosítások fölött intézkedve, Kovács Máriát, a kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok ökölvívónkat, a női szakág másik élő legendáját. „Négy versenyzőm fog bokszolni, ami nagyon jó érzés, hogy ennyien bekerültek a klubunkból, ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk. Az edző kollégám és én is bokszolunk szombat délután.
Túl sokat edzeni nem tudtam erre, ezt bevallom őszintén, olyan 5-6 alkalommal voltam tréningezni, hogy ezt a rozsdát lerázzam magamról, de úgy gondolom, hogy ez már nem a győzelemről szól, hanem a sportág szeretetéről, és ez egy megtisztelő dolog, hogy itt lehetünk.”
Nem sok időm volt azon lamentálni, hogy mikor fordult elő velem ilyen utoljára, hogy ilyen rövid időn belül két ilyen klasszis sportolóval is beszélhettem, mert hamar megláttam egy fiatal ökölvívóval az egyik ring felé sétálni az utolsó magyar olimpiai érmet megszerző, korábbi világbajnok Erdei Zsoltot. Nem haboztam, megvártam, amíg a meccs előtt bemelegítette a tanítványát és mozgott vele, és már érdeklődtem is, hogy akkor most edzőként, versenyzőként vagy is-is van itt, ugyanis a program szerint neki is volt jelenése Kótai Mihály ellen a ringben. „Mindenféle szerepet vállaltam ma, ring sarokban leszek a versenyzőimnél, aztán én is fellépek, aztán, ha van valamilyen reprezentáció, akkor ott is megjelenek nyilvánvalóan.
Ez a boksz ünnepe, természetesen egy Erdei Zsoltnak is itt kell lennie. Már most is jönnek az emberek a Hősök terére, de a délutáni, esti programra szerintem még többen lesznek, reméljük, hogy addig a meleget is bírni fogják.”
A fiatalságból az elsők között ringbe lépett Törő Eszterrel, U15-ös Európa-bajnoki bronzérmes bokszolóval beszéltem a meccsét követően: „Nagyon megtisztelő ennyi sztár és klasszis között bunyózni, nagyon jól is éreztem magam, és a meleghez képest a kondimat is jónak éreztem és a meccs is jól sikerült.” Az ifjú sportoló azt is elmondta, hogy a szülei és a klubja egyik edzője kísérte el az eseményre, amelyen végig maradtak, mert este még segítettek elpakolni a ringeket is.
A sporton kívüli világból érkezett sztárokból sem volt hiány, már kora délután ringbe lépett Kállay-Saunders András énekes, akinek egy ideje már nem idegen a boksz: „Czutor Zoltán (énekes - a szerk.) hívott, hogy részt vesz ezen a gálán és szeretnék-e az ellenfele lenni, én pedig mondtam, hogy persze. Jól esett bokszolni, százszor jobb volt, mint a legelső alkalom, amikor ringbe léptem, ezt nagyon meg tudnám szokni, szeretem.
Most bokszoltam először fejvédő nélkül, és sokkal jobb volt, úgy érzem, persze a fejvédő véd attól, hogy ne legyenek foltok a bőrödön, meg, hogy az orrod ne törjön el, de így anélkül sokkal jobban éreztem magam.”
Tényleg nehéz lenne még csak felsorolni is azt a temérdek hírességet, aki ringben belül vagy ringen kívül megtisztelte az eseményt a jelenlétével, például itt volt Növényi Norbert, Szikora István, de belefutottam a párizsi olimpia egyik hősébe, Kovács Richárdba is, szóval aki kiment, az a nagy meleg ellenére sem bánhatta meg a dolgot.
A magyar bokszrajongók legszebb emlékeit eleveníthette fel, amikor Erdei Zsolt a Szállj el kismadár című dalra vonult a ringhez a Kótai Mihály elleni meccsére, míg Kovács Istvánt, ahogy aktív korában, úgy most is a Carmina burana dallamai "kísérték" a szorítóba a WB-elnök Boris van der Vorst elleni összecsapására, a lengyelek legendáját, Dariusz Michalczewskit pedig az "Eye of the Tiger". Utóbbi a világbajnoki induló nehézsúlyú Kiss Leventével csapott össze. A gálamérkőzéseken két győztest hirdettek.
Az esemény egyik csúcspontja volt, amikor a szeptemberi, liverpooli világbajnokságra utazó, 16 fős magyar válogatott tagjai esküt tettek, ahogy az is, amikor díjazták a legidősebb élő magyar bajnokot, az 1959-ben győztes Ungvári Zoltánt, a legfiatalabb felnőtt magyar bajnokot, a 17 éves, júliusban aranyérmes Horváth Kirát, a legtöbbszörös bajnok Lakatos Pált (10 aranyérem) és Nagy Tímeát (12 arany), illetve a legendás edző Szántó Imrének, Öcsi bácsinak életműdíjat adtak át.
Összességében pedig felemelő volt látni, hogy ha csak egy napra is, de Budapest egyik legfontosabb terén minden az ökölvívásról szólt a meccsekkel, a hazai boksz történelmének felidézésével, a sztárokkal, a sport nagyjaival és azzal, hogy a karon ülő csecsemőkön át a sok nyarat megélt férfiakig és nőkig mindenki együtt ünnepelte a magyar ökölvívást.