Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 16-án nagy napra ébredt Budapest. A magyar ökölvívás 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a boksz körül forgott minden a Hősök terén.

A nagy meleg ellenére is óriási volt az érdeklődés a magyar ökölvívás 100. születésnapja alkalmából rendezett gála kapcsán. Már délelőtt 11.00-kor elkezdődtek a küzdelmek a téren felállított ringekben, ahol a 100-as szám bűvöletében összesen 100 mérkőzést láthattak a nézők, amelyeken a kisgyerekeken át a veteránokig tényleg mindenki a kötelek közé lépett.

magyar ökölvívás, Hősök tere
A magyar ökölvívás 100. születésnapja eszményi környezetben telt
Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar ökölvívás nagyjai is ringbe léptek

Láthatták a korábbi világbajnok Kovács Máriát vagy Erdei Zsoltot, illetve az olimpiai bajnok Kovács Istvánt is bunyózni, de mellettük más sztárok is ringbe léptek, hogy megünnepeljék a hazai bokszot. A késő délelőttől estig tartó programsorozatot tátott szájjal nézhette mindenki, aki szombaton úgy döntött, kilátogat a Hősök terére. 

Nézze meg a gála legjobb képeit - fotók: Ladóczki Balázs

100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, Erdei „Madár” Zsolt
100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, Erdei „Madár” Zsolt
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Budapest, 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó, Hősök tere, box, ökölvívás, Magyar Ökölvívók Szövetség, 2025. 08. 16.
Galéria: A Magyar Ökölvívók Szövetsége ünnepi gálája
1/30
A Magyar Ökölvívók Szövetsége ünnepi gálája

Nézze meg a gálán készült videónkat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!