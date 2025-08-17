A nagy meleg ellenére is óriási volt az érdeklődés a magyar ökölvívás 100. születésnapja alkalmából rendezett gála kapcsán. Már délelőtt 11.00-kor elkezdődtek a küzdelmek a téren felállított ringekben, ahol a 100-as szám bűvöletében összesen 100 mérkőzést láthattak a nézők, amelyeken a kisgyerekeken át a veteránokig tényleg mindenki a kötelek közé lépett.

A magyar ökölvívás 100. születésnapja eszményi környezetben telt

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar ökölvívás nagyjai is ringbe léptek

Láthatták a korábbi világbajnok Kovács Máriát vagy Erdei Zsoltot, illetve az olimpiai bajnok Kovács Istvánt is bunyózni, de mellettük más sztárok is ringbe léptek, hogy megünnepeljék a hazai bokszot. A késő délelőttől estig tartó programsorozatot tátott szájjal nézhette mindenki, aki szombaton úgy döntött, kilátogat a Hősök terére.

