„A Magyar Ökölvívó Szövetség mától partnerünk, de az együttműködés sokkal régebbre tekint vissza” – mondta az államtitkár. „A küzdősport, beleértve az ökölvívást is, része a katonák kiképzésének. Több tehetséges ökölvívónk is teljesít sorkatonai szolgálatot, mint például az Európa-bajnoki bronzérmes Kovács Richárd.” Hozzátette, az együttműködés aláírása féléves folyamat eredménye. „Mostantól megnyitjuk a szövetségnek a honvédelmi nevelési programunkat, és remélhetőleg minél több fiatal ismerkedik meg az ökölvívással. A szombati centenáriumi ünnepségen toborzópontokkal leszünk jelen, illetve a jövőben szeretnénk együtt létrehozni olyan eseményeket, amelyek támogatják a magyar ökölvívást. A megállapodás tehát nemcsak egy dokumentum, hanem remélhetőleg azt megtöltjük tartalommal is” – hangsúlyozta.

A Magyar Ökölvívó Szövetség szombaton ünnepel

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association

A Magyar Ökölvívó Szövetség vasárnap ünnepli megalakulásának századik születésnapját

A neves évforduló tiszteletére szombaton egész napos ünnepségprogramot szervezett a Hősök terére. „Nagyot álmodtunk, és ez az álom valóra is válik, hogy méltóképpen ünnepeljük meg a centenáriumi születésnapot” – emelte ki Kovács István.

„Nagyszabású, nemzetközi szinten is nagy volumenű rendezvény lesz a Hősök terén. Felsorolni is nehéz a résztvevők sorát, de Kazahsztántól az Egyesült Államokon át rengeteg európai országból várunk vendégeket, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és világszövetségek képviselőit, miként az európai tagországok elnökeit is.”

Az előzetes tervek szerint a meghívott vendégek péntek délutánig megérkeznek, a szervezők pedig szombat délelőtt a novemberi U23-as budapesti ökölvívó Európa-bajnokság helyszínét, a BOK-csarnokot is megmutatják. „De a Puskás Múzeum látogatása is szerepel a programban, utána pedig szombat déltől elkezdődnek a programok” – jelezte az elnök.

A Hősök terén három főszorítóban zajlanak majd a bemutatómérkőzések, amelyeken a nézők láthatják:

Balzsay Károly, korábbi WBO- és WBA-világbajnok profi ökölvívót,

de kesztyűt húz Erdei Zsolt, olimpiai bronzérmes, amatőr világbajnok, a WBO és WBC korábbi félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi világbajnoka is Kótai Mihály ellen.

A szorítóba lépők névsorában megtalálható még Dariusz Michalczewski, Boris van der Vorst, a World Boxing holland elnöke, aki éppen Kovács István ellen bunyózik, továbbá a Harcsa testvérek, vagy éppen Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó és Gergely István kétszeres olimpiai és egyszeres világbajnok korábbi vízilabdázó. „A sportban ismert személyek mellett televíziós szereplők, celebek, előadóművészek is kesztyűt húznak” – tette hozzá Kovács István.