„A Magyar Ökölvívó Szövetség mától partnerünk, de az együttműködés sokkal régebbre tekint vissza” – mondta az államtitkár. „A küzdősport, beleértve az ökölvívást is, része a katonák kiképzésének. Több tehetséges ökölvívónk is teljesít sorkatonai szolgálatot, mint például az Európa-bajnoki bronzérmes Kovács Richárd.” Hozzátette, az együttműködés aláírása féléves folyamat eredménye. „Mostantól megnyitjuk a szövetségnek a honvédelmi nevelési programunkat, és remélhetőleg minél több fiatal ismerkedik meg az ökölvívással. A szombati centenáriumi ünnepségen toborzópontokkal leszünk jelen, illetve a jövőben szeretnénk együtt létrehozni olyan eseményeket, amelyek támogatják a magyar ökölvívást. A megállapodás tehát nemcsak egy dokumentum, hanem remélhetőleg azt megtöltjük tartalommal is” – hangsúlyozta.
A neves évforduló tiszteletére szombaton egész napos ünnepségprogramot szervezett a Hősök terére. „Nagyot álmodtunk, és ez az álom valóra is válik, hogy méltóképpen ünnepeljük meg a centenáriumi születésnapot” – emelte ki Kovács István.
„Nagyszabású, nemzetközi szinten is nagy volumenű rendezvény lesz a Hősök terén. Felsorolni is nehéz a résztvevők sorát, de Kazahsztántól az Egyesült Államokon át rengeteg európai országból várunk vendégeket, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és világszövetségek képviselőit, miként az európai tagországok elnökeit is.”
Az előzetes tervek szerint a meghívott vendégek péntek délutánig megérkeznek, a szervezők pedig szombat délelőtt a novemberi U23-as budapesti ökölvívó Európa-bajnokság helyszínét, a BOK-csarnokot is megmutatják. „De a Puskás Múzeum látogatása is szerepel a programban, utána pedig szombat déltől elkezdődnek a programok” – jelezte az elnök.
A Hősök terén három főszorítóban zajlanak majd a bemutatómérkőzések, amelyeken a nézők láthatják:
A szorítóba lépők névsorában megtalálható még Dariusz Michalczewski, Boris van der Vorst, a World Boxing holland elnöke, aki éppen Kovács István ellen bunyózik, továbbá a Harcsa testvérek, vagy éppen Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó és Gergely István kétszeres olimpiai és egyszeres világbajnok korábbi vízilabdázó. „A sportban ismert személyek mellett televíziós szereplők, celebek, előadóművészek is kesztyűt húznak” – tette hozzá Kovács István.
„Érdekesség, hogy az esemény legfiatalabb versenyzője, két négyéves srác bokszol majd egymással, miként a két legidősebb, a nyolcvanegy éves Nagy József a nyolcvanhárom éves Vadász Vince ellen.” A három főszorító mögött további négy ring is áll majd, amelyekben bárki kipróbálhatja, mennyit is tud az ökölvívásról. Rövidfilmen mutatták be a MÖSZ és a Szerencsjáték Zrt. között múlt hét pénteken megszületett egyéves együttműködést is, amelynek egyik lényeges része, hogy a sportfogadási kínálatban mostantól újra szerepel az ökölvívás.
A sajtótájékoztatón az olimpiai bajnok Gedó György kesztyűjét Kovács István, Erdei Zsolt, Kótai Mihály és Balzsay Károly is aláírta. A kesztyűre szombaton 20 óráig lehet licitálni, a befolyt összegből pedig az Ökumenikus Segélyszervezet a rászoruló gyerekek iskolatáskáit tölti meg a szeptemberi iskolakezdés előtt. A szombati programok között szerepel még a szeptemberi liverpooli ökölvívó-világbajnokságon induló tizenhat versenyző eskütétele, valamint a szervezők kiállítás keretén belül a közönség elé tárják Papp László és Gedó György relikviáit. Az ingyenes eseményt 16:30-tól az M4 Sport élőben közvetíti 17:45-ig, utána 19 óráig az m4sport.hu felületén lehet nyomon követni a mérkőzéseket.