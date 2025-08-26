A norvégok sztárja, a háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud kikészült, a televízióban panaszkodott a US Open helyszínén terjengő marihuána-szag miatt.

Bár nagyon zavarja Casper Ruudot a marihuána szaga, így is könnyedén nyert az első fordulóban

Ruud a marihuána-szag miatt panaszkodik

„Ez New York legnagyobb árnyoldala.

A marihuána-szag mindenhol érezhető" – mondta Caspr Ruud. „Még az edzés- és versenyhelyszínen is. Ezt el kell fogadni, de számomra egyáltalán nem kellemes” – tette hozzá a teniszező a DR dán közszolgálati televízió kérdésére.

New York államban 2021 óta legális a kannabisz birtoklása és fogyasztása a 21 év felettiek számára. Ez azonban egyre több konfliktust eredményez a sporteseményeken, különösen a teniszpályák környezetében, ahol a játékosok szerint a füst rontja a koncentrációt és a fizikai teljesítményt is.

Elég kellemetlen, ha éppen a pályán küzdünk, és valaki rágyújt egy jointra a lelátón. Fáradtan az embernek amúgy is nehéz rendesen lélegezni, nemhogy akkor, amikor mindehhez a marihuána füstje társul

– tette hozzá Ruud, aki ugyanakkor nem hiszi, hogy a törvény visszavonását reálisan el lehetne érni.

A norvég játékos kritikáihoz már többen is csatlakoztak. Nick Kyrgios, aki asztmás, idén árulta el, hogy a marihuána füstje még inkább megnehezíti számára a mérkőzéseket.

Alexander Zverev már 2023-ban úgy fogalmazott: „Az egész pálya úgy bűzlött, mintha Snoop Dogg nappalijában játszanánk.”

A görög Maria Sakkari ugyancsak jelezte, hogy a füstmennyiség zavaró, szerinte a stadionokban gyakran keveredik étel-, cigaretta- és marihuána-szag.

A jelenséget Christer Francke, az Eurosport teniszelemzője is kommentálta. Szerinte az amerikai közönség hagyományosan másfajta szórakozási kultúrát képvisel, mint az európai.

Ők hamburgert esznek, sört isznak, dohányoznak, és nem ritkán beszélgetnek még a labdamenetek alatt is. Némelyikük inkább egy buliban érzi magát, nem egy sporteseményen. De arra nem számítottam, hogy a marihuána használata ennyire elterjedt a stadionokon belül. Ha a játékosok panaszkodnak, a szervezőknek lépniük kellene

– mondta.

A norvég játékos szerint a sport és a drogok nem férnek meg egymás mellett.