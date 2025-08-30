Családja Csernobilból menekült el, angol nyelvtudás és anya nélkül költözött gyerekként az Egyesült Államokba, 17 évesen nyert Wimbledonban, többet kereset reklámbevételekből, mint teniszezőként, tiltott szer használata miatt el is tiltották. Ő Marija Sarapova, aki kalandos utat járt be, s végül ötszörös Grand Slam-győztesként vonult vissza, a halhatatlanok közé is beválasztották.
Tavaly ősszel, hosszú idő, több mint négy és fél év után érkezett friss hír a teniszező Marija Sarapováról. Októberben bejelentették, hogy bekerül a Nemzetközi Tenisz Hírességek Csarnokába, 2025 augusztus 23-án pedig be is iktatták. Ő a harmadik orosz, köztük az első nő, aki bekerült az egyesült államokbeli Newportban található intézmény kitüntetettjei közé. Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte honfitársai közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) részesült az elismerésben. Sarapovát legnagyobb ellenfele, Serena Williams iktatta be. Az amerikai ellen győzött a 2004-es wimbledoni döntőben 18 évesen, majd a 24-szeres Grand Slam-bajnok amerikai a következő 21 párharcukból − köztük három Grand Slam-döntőt és a 2012-es olimpiai aranyéremért folyó mérkőzést − egy kivétellel mindet megnyerve vágott vissza.
„Serena többet tett annál, mint hogy élesítette a játékomat. Segített megszilárdítani a versenyzői identitásomat. Ajándék, ha találok valakit, aki motivál, hogy elérjem ezeket a magasságokat. Minden egyes meccsen mindent kiadtunk magunkból a pályán.
Mindketten jobban utáltunk veszíteni, mint bármi mást ezen a földön. Mindketten tudtuk, hogy a másik a legnagyobb akadály köztünk és a trófea között.
Ez az oka annak, hogy idáig eljutottunk" − mondta a beiktatásán a korszakos rivalizálásról Marija Sarapova.
Marija Sarapova 2004 és 2014 között egyesben ötször nyert Grand Slam-tornát, és
a tíz női teniszező (csatlakozva Maureen Connollyhoz, Doris Harthoz, Shirley Fryhoz, Billie Jean Kinghez, Margaret Courthoz, Chris Everthez, Martina Navratilovához, Steffi Grafhoz és Serena Williamshez) között van, aki pályafutása során legalább egyszer mind a négy GS-viadalon győzni tudott.
Vezette a világranglistát, 2012-ben pedig olimpiai ezüstérmet szerzett. Mindössze 17 évesen nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokságot, és ő lett füves pályás viadal harmadik legfiatalabb női bajnoka (Lottie Dod és Martina Hingis után). Ugyanabban az évben, 2004-ben megnyerte az év végi világbajnokságot is, miután a döntőben ismét Serena Williams ellen győzött.
Minden borításon feltalálta magát: kemény pályán a 2006-os US Openen és a 2008-as Australian Openen sem talált legyőzőre, valamint két címet szerzett salakon a Roland-Garroson 2012-ben és 2014-ben.
Profi karrierje során egyéniben 36, párosban három WTA-tornát nyert meg, emellett egyéniben négy ITF-tornán végzett az első helyen.
Karrierjének egyik árnyoldala volt, hogy rendszeresen vállproblémák hátráltatták, a másik pedig, hogy 2016-ban doppingvétséget követett el, ugyanis meldoniumot találtak a szervezetében.
A nemzetközi szövetség két évre eltiltotta, majd a fellebbezés után 15 hónapra csökkentette a büntetést, így 2017-ben visszatért, végül 2020 februárjában vonult vissza.
Noha volt menedzsere, az IMG teniszrészlegét vezető Max Eisenbud azt nyilatkozta róla, hogy valószínűleg ő a legrosszabb sportoló, aki valaha is Grand Slamet nyert, de mentális értelemben ő volt a legerősebb sportoló, és ezen a téren a legnagyobb bajnokok közé tartozik. Ráadásul a szépség megtestesítője volt mind a pályán, mind pedig a civil életben.
Marija Sarapova pályafutása során csaknem 40 millió dollárt gyűjtött a pénzdíjakból. 2005-ben és 2008-ban a sportolók közül az ő nevét írták be a legtöbben az egyik keresőoldal honlapján. Volt olyan időszak, amikor a pályán és azon kívül elért sikerei miatt ő volt a legjobban fizetett női sportoló 26 millió dolláros éves keresetével.
A tenisz mellett Sarapova modellként is rangos szerződést írt alá, szerepelt a Sports Illustrated magazinban is. számos ismert sportuházati és elektronikai multinacionális cég reklámarca volt.
Karrierje után saját Sugarpova néven cukorkamárkát is létrehozott, s a hírek szerint sikerre is vitte. Több mint 20 országban árulja a termékeit. Mintegy 400 ezer fontot (172 millió forintot) fektetett be, vállalkozása ebből 150 millió fontos (64 milliárd Ft) értékűre gazdagodott. Évente körülbelül 7 milliárd forintnyi hasznot termel.
Marija Sarapova fiatalon is kockáztatott. Fehérorosz származású családja a csernobili atomkatasztrófa miatt elmenekült. Kétévesen került Szocsiba, még csak hat volt, amikor Moszkvában pallérozódott. Első teniszütőjét Jevgenyij Kafelnyikov édesapjától kapta, a fővárosban már Martina Navratilova figyelt fel a tehetségére. A csehszlovák származású, amerikai színekben szerepelt korábbi világelső legenda azt javasolta neki, hogy az Egyesült Államokban eddzen. Sarapova 1995-re csatlakozott a híres floridai IMG Akadémiához Nick Bollettieri irányítása alatt – ez a lépés megalapozta jövőbeli sztárságát.
Ami a hátteret illeti, mindössze 700 dollárral a zsebükben keltek útra az édesapájával úgy, hogy egyikőjük sem beszélt angolul. Apja alkalmi munkákat vállalt, amíg összejött az ösztöndíj a lányának. Ráadásul édesanyja vízumproblémák miatt nem tarthatott velük, két évre szétszakadt a család! Kemény időszak volt a mindössze 7-8 éves kislány és szerettei számára.
Marija Sarapova felnőttként nem szeretne hasonló helyzetbe kerülni. Immár boldog édesanya is lett: Alexander Gilkes brit üzletemberrel közös gyereke, Theodore júliusban lett 3 éves. A Marca hasábjain egy megújult Sarapovát láthatott a rajongótábor:
az utóbbi évtizedek egyik legnépszerűbb teniszezője – vélhetően milliók megrökönyödésére – elhagyta a védjegyévé vált szőke fürtjeit, és egy jóval sötétebb színárnyalatra, barnára váltott.
Szemmel láthatóan kiegyensúlyozott, maga mögött hagyta a múltját – annak minden szépségével és árnyoldalával együtt.