Családja Csernobilból menekült el, angol nyelvtudás és anya nélkül költözött gyerekként az Egyesült Államokba, 17 évesen nyert Wimbledonban, többet kereset reklámbevételekből, mint teniszezőként, tiltott szer használata miatt el is tiltották. Ő Marija Sarapova, aki kalandos utat járt be, s végül ötszörös Grand Slam-győztesként vonult vissza, a halhatatlanok közé is beválasztották.

Az utolsó labdamenetek egyike: 2020 elején még elindult az ausztrál nyílt bajnokságon

Fotó: Scott Barbour / MTI/EPA-AAP

Tavaly ősszel, hosszú idő, több mint négy és fél év után érkezett friss hír a teniszező Marija Sarapováról. Októberben bejelentették, hogy bekerül a Nemzetközi Tenisz Hírességek Csarnokába, 2025 augusztus 23-án pedig be is iktatták. Ő a harmadik orosz, köztük az első nő, aki bekerült az egyesült államokbeli Newportban található intézmény kitüntetettjei közé. Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte honfitársai közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) részesült az elismerésben. Sarapovát legnagyobb ellenfele, Serena Williams iktatta be. Az amerikai ellen győzött a 2004-es wimbledoni döntőben 18 évesen, majd a 24-szeres Grand Slam-bajnok amerikai a következő 21 párharcukból − köztük három Grand Slam-döntőt és a 2012-es olimpiai aranyéremért folyó mérkőzést − egy kivétellel mindet megnyerve vágott vissza.

„Serena többet tett annál, mint hogy élesítette a játékomat. Segített megszilárdítani a versenyzői identitásomat. Ajándék, ha találok valakit, aki motivál, hogy elérjem ezeket a magasságokat. Minden egyes meccsen mindent kiadtunk magunkból a pályán.

Mindketten jobban utáltunk veszíteni, mint bármi mást ezen a földön. Mindketten tudtuk, hogy a másik a legnagyobb akadály köztünk és a trófea között.

Ez az oka annak, hogy idáig eljutottunk" − mondta a beiktatásán a korszakos rivalizálásról Marija Sarapova.

Üstökösként robbant be

Marija Sarapova 2004 és 2014 között egyesben ötször nyert Grand Slam-tornát, és

a tíz női teniszező (csatlakozva Maureen Connollyhoz, Doris Harthoz, Shirley Fryhoz, Billie Jean Kinghez, Margaret Courthoz, Chris Everthez, Martina Navratilovához, Steffi Grafhoz és Serena Williamshez) között van, aki pályafutása során legalább egyszer mind a négy GS-viadalon győzni tudott.

Vezette a világranglistát, 2012-ben pedig olimpiai ezüstérmet szerzett. Mindössze 17 évesen nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokságot, és ő lett füves pályás viadal harmadik legfiatalabb női bajnoka (Lottie Dod és Martina Hingis után). Ugyanabban az évben, 2004-ben megnyerte az év végi világbajnokságot is, miután a döntőben ismét Serena Williams ellen győzött.

Minden borításon feltalálta magát: kemény pályán a 2006-os US Openen és a 2008-as Australian Openen sem talált legyőzőre, valamint két címet szerzett salakon a Roland-Garroson 2012-ben és 2014-ben.

Profi karrierje során egyéniben 36, párosban három WTA-tornát nyert meg, emellett egyéniben négy ITF-tornán végzett az első helyen.